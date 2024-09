Pérez de Llano: "Una guardia no es ir al Gran Sol o a la mina. El victimismo va a acabar con la Medicina"

Cree que hay muchos médicos quejándose demasiado.

Sí, así es. Lo que me preocupa es que nunca he visto tan en peligro la sanidad pública como ahora. Eso es un hecho que observamos muchos compañeros.

¿Por la actitud de los médicos?

Esa es una de las causas y es la que más me implica a mí como médico. Sabe perfectamente que la sanidad pública está ahora peor que hace 15 años, cuando no debería ser así, porque cada vez hay más medios, están más tecnificados, se supone que los médicos tienen un buen conocimiento de lo que hacen... Lo que me preocupa es que se ha perdido el sentido que tiene ser médico, el sentido de servicio a las personas. Muchos médicos de hoy en día no tienen esa vocación de servicio. Y sin ella es difícil ser un buen médico.

¿En qué actitudes observa que falta esa vocación de servicio?

Hace unos cuantos años, en la época de mi generación, seguramente más todavía en las generaciones anteriores, las guardias se soportaban por un esfuerzo extra que estábamos dispuestos a hacer, incluso aunque no fuera remunerado. Te quedabas hasta más tarde, tenías que ir un festivo a ver un paciente... y a nadie se nos ocurría pensar que eso significase una especie de esclavitud moderna. Muchas personas de las nuevas generaciones -no todos, yo tengo, por ejemplo, la suerte de tener residentes que son estupendas- no creen esto. Creen que el trabajo es una cosa funcionarial, que cumples unas horas y cuantas menos, mejor; que si puedo cogerme una baja, pues mejor y si puedo coger un permiso, pues me lo cojo, y si tengo 53 días al año libre, me cojo los 53, aunque no tenga nada que hacer. Llevo haciendo guardias muchos años y siempre hubo una lista de contingencias por si alguien se ponía mal para que no quedase la guardia descubierta. No recuerdo que se haya usado nunca a lo largo de 15 o 20 años. Cuando estabas malito ibas a trabajar igual y si estabas muy fastidiado, llamabas a otro compañero que te hacía el favor y tú ya se lo devolverías. Ahora todas las semanas o casi todas las semanas se recurre a la lista de contingencias. Esto para mí es algo inaudito. Por cosas como que estoy un poco mal o tengo diarrea.

Opina que, cada vez más, entre los médicos hay 'bajistas' profesionales.

Sí, y no es que lo crea, es que está superdemostrado. Esto lo pueden decir las gerencias con números. Yo creo que, por parte de los médicos, hay que diferenciar las reivindicaciones justas del lloriqueo permanente y constante de mi oficio, esos ‘no puedo, demasiado estresante, demasiados pacientes, a veces no tengo fuerzas’... Es una blandenguería de forma de pensar, de carácter, que además se retroalimenta porque les convierte en víctimas. Las víctimas siempre consiguen, no en todo el mundo, pero en mucha gente sí, la compasión y el refuerzo positivo. Esos ‘pobre, es que es muy duro...’ Se ha ido implementando esta forma entender la Medicina que está acabando con ella.

Le preocupe que se instaure esa imagen

Claro. Antes yo no libraba las guardias, ni siendo ya jefe de servicio. Si había cosas que hacer, me quedaba. Ahora, lo de las guardias, es sagrado. Hacen guardia un sábado y el lunes libran.

Pero el paciente también tiene derecho a ser atendido por una persona que esté despejada, que no esté dormida, un médico descansado.

Todo eso de ‘estoy agotado’ es un poco de literatura barata. Vamos a ver, que todos hemos hecho guardias, que no es bajar al Gran Sol ni a la mina. Es una exageración y y se está propagando una forma de entender la Medicina que va en contra de los principios de la Medicina. Hay muchísimas bajas, muchísimos permisos y encima el ambiente social lo favorece… Hay gente que se coge la baja para preparar la oposición. Yo eso no lo había visto nunca. Todos hemos hecho oposiciones con hijos, con trabajo y con todo.

Pero es que son otros médicos los que conceden esas bajas.

Claro, eso es un problema muy gordo. No es solo que les concedan la baja, sino que les insisten en que cojan la baja. He tenido casos de gente que trabaja conmigo, un caso de alguien que tuvo un problema coronario, estuvo de baja, se encontraba bien, quería volver y el médico se negaba a dejarle volver. ¿Cómo puede ser que se conceda estar a media jornada con un único hijo sano hasta que tenga 12 años? Y lo peor de todo es que hay gente que utiliza la otra media jornada no para cuidar al niño, sino para irse a la privada. Eso ya es un fraude absoluto. ¿Qué pasa? Que ese derecho a los días libres, a vacaciones, libranzas, bajas, permisos de maternidad, paternidad, lactancia, cuidado de mayores... todo esto colisiona con otro derecho: el de los pacientes a ser atendidos. Y los dos no pueden ser satisfechos a la vez. Porque lo que no nos dice el Gobierno es quién va a hacer el trabajo de esa persona que falta.

En realidad el derecho de paternidad o maternidad no es del padre o de la madre, el derecho es del hijo a ser cuidado por su padre o su madre.

Ya, pero eso que es tan bonito sobre el papel colisiona con otro derecho que es el de los pacientes a ser atendidos. Y hoy en día muchos servicios no pueden dar atención a los pacientes. No puedes si tienes 10 médicos y cinco están de baja o permiso. Eso es algo que crea problemas dentro de los servicios, de los que cubren a esos compañeros en sus ausencias, y sobre todo para los pacientes, que no pueden ser atendidos.

¿Y cuáles son sus propuestas?

Creo que a las personas más meritorias a la hora de hacer su trabajo se les debería compensar de alguna forma. No tiene por qué ser mucho dinero. A lo mejor, ni siquiera tiene que ser dinero, pero tiene que quedar claro que se establecen diferencias. El que trabaja todos los días tiene más mérito que el que trabaja de vez en cuando. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y el que, además de trabajar, enseña tiene más mérito que el que solo trabaja y el que enseña e investiga, todavía más. Y no es muy difícil saber cuáles son los médicos más meritorios de cada servicio. Si de diez médicos en Viveiro, o en Monforte o donde sea, solo dos se han quedado aguantando un centro de salud durante X tiempo, eso hay que reconocerlo.

¿Qué plantea para sumar más personal?

Abrir la sanidad española a los médicos extranjeros que quieren trabajar en España, especialmente los latinos que comparten el idioma. Hay miles y miles de estudiantes, de médicos especialistas, enfermeras que quieren trabajar en España y que tienen parado su expediente para la homologación en el Ministerio de Educación. Pasan años antes de que alguien los revise. Si hay dudas de que esa gente pueda trabajar para la sanidad española porque no tengan la cualificación, entonces asegurémonos de que la tienen.

¿De qué manera?

Por ejemplo, hay un neumólogo peruano que quiere trabajar aquí. Vale. Durante un año lo voy a supervisar, va a estar trabajando como si fuera un residente, el mismo trabajo, las mismas guardias. Y yo voy a comprobar si ese hombre sabe o no sabe. Un año me sobra para saber si esta persona es válida para trabajar como neumólogo o no. Y así con todas las especialidades.

Propone una especia de residencia acortada

Sí, intensiva.

Pero eso tiene la contrapartida de que deja a esos países sin sus especialistas

Ese es el único problema que veo, ese dilema ético. Mi postura puede ser considerada, desde un punto de vista global, como egoísta. También sufrimos la marcha de los médicos españoles que se están yendo más al extranjero porque les pagan más. Aquí tenemos una oportunidad con gente que quiere trabajar que seguramente va a ser menos ‘bajista’ que los españoles, no me cabe la menor duda. La tercera medida, evidentemente, es supervisar de otra forma las bajas.

O sea, más inspección.

Más inspección, y quizás medidas económicas, como no pagar en los primeros días de la baja. Desincentivar el absentismo.

Que te vaya al sueldo.

Que te vaya al sueldo, efectivamente. Aunque en algunos casos pagarán justos por pecadores. La situación es difícil. El otro día vi en el periódico que los sindicatos reconocían que el absentismo en España se está convirtiendo en un problema enorme. Están asustados hasta los sindicatos, pues habrá que hacer algo, ¿no?