Peregrinos lucenses se quedan sin misa en Santiago por aforo

Un gran número de fieles católicos lucenses se quedaron ayer a la puerta de la catedral de Santiago después de haber viajado desde Lugo solo para asistir a la misa y visitar la tumba del apóstol Santiago. Los encargados de seguridad de la catedral les cerraron las puertas en las narices alegando que se había completado el aforo.

La situación causó un gran malestar entre los desplazados que se quedaron fuera. Algunos de ellos denunciaron la situación en redes sociales, como es el caso de una cuenta de Twitter a nombre de Ariel Gracia. Este, junto a la imagen que se puede ver acompañando estas líneas, tuiteó: "Con gran frustración y tristeza, cientos de parroquianos, personas mayores y discapacitados, convocados por la @DioceseLugo quedan fuera de la #misa solemne en la @catedraldesant2 por normas de aforo".

La situación fue confirmada posteriormente a este diario por uno de los organizadores de la peregrinación, el sacerdote José Criado. Este indicó que se trataba de una peregrinación diocesana con motivo del Año Santo, en la que participaban unos 1.300 fieles de Lugo que se habían desplazado hasta Santiago en autobuses. Según dijo, hace más de 10 días que se había comunicado a los responsables compostelanos que se iban a desplazar 1.300 lucenses para asistir a la misa, y que desde Santiago no se puso ningún impedimento.

"No sabemos qué ha pasado", reconoce Criado, "la única explicación que se nos dio es que no podía entrar más gente porque no había más aforo. Yo creo que cabían más personas".

Criado cifra en un centenar el número de personas que se quedaron fuera de la catedral, y considera que se les debería dar al menos una explicación. Para estudiar si se reclama dicha explicación a la Diócesis compostelana, en los próximos días los organizadores de la peregrinación tienen previsto reunirse con el obispo de Lugo para analizar los sucedido y decidir las medidas a tomar.