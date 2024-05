Trabajo y peregrinaje del PP de Lugo a los Milagros de Saavedra

El grupo municipal del PP se ha puesto andarín y, si recientemente se reunía un viernes por la tarde para caminar por el parque del Miño y denunciar su falta de mantenimiento por parte del Concello, este viernes tomaba la carretera de A Coruña para dirigirse a Saavedra, donde se celebraba la romería de la patrona de esta parroquia begontesa.

La comitiva la encabezaba la portavoz del grupo municipal, Elena Candia, que reúne a su grupo dos veces a la semana, a comienzos y a finales. Esta vez aprovechó el soleado día para que el grupo ejercitara cuerpo y mente a la vez, porque, según ella mismo explicó, fue una jornada más de trabajo.

El grupo partió a primera hora de la tarde hacia Saavedra tras coger fuerzas en un restaurante de Garabolos, porque la mañana había sido tan intensa como de costumbre. O más. Porque arrancó este viernes una nueva campaña electoral y Candia, presidenta provincial del PP, no parece dispuesta a que ni el carrusel electoral que lleva el país ni el desapego que muchos ciudadanos tienen hacia Europa, lastren las optimistas expectativas que tiene el partido. Aunque el peregrinaje a la Virgen de los Milagros dio lugar a más de un chascarrillo.

Mientras unos concejales asistían a primera hora de la mañana a las comisiones preparatorias del pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves, otros acudían a la carpa electoral instalada en la Avenida da Coruña. Acompañados de otros miembros del PP, como los diputados Cristina Abades y Jaime de Olano y el senador José Manuel Barreiro, repartieron propaganda y charlaron con los ciudadanos los concejales Enrique Rozas, Ramón Cabarcos y Javier Vázquez.

El PP también estuvo por la mañana en la salida de la carrera solidaria de 50 euros que realiza por la muralla Óscar Domínguez Rodríguez, en favor de las asociación San Vicente de Paúl y Afadi (Asociacion de Familiares de Personas con Capacidades Diferentes). A la cita tampoco faltaron representantes de los partidos que integran el gobierno local, como el concejal de Deportes e Xuventude, el socialista Jorge Bustos, y el primer teniente de alcaldesa, el nacionalista Rubén Arroxo.

Entre medias, los populares acompañaron al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en la visita a la I Feira de Educación, que se desarrolló el jueves y el viernes en el Pazo de Feiras e Congresos.

Pero no todo fue paseo y foto, porque los populares también dieron cuenta de los asuntos tratados en las comisiones de pleno, aunque los asuntos nada tenían de nuevo. El PP preguntó por el auditorio nuevo y por el Impulso Verde, del que en realidad el gobierno ya había dado cuenta el día antes, cuando anunció que acogerá las oficinas de Evislusa, la empresa municipal de vivienda y suelo. Sobre el auditorio de Magoi no hubo noticias nuevas, lo que para el PP demuestra falta de capacidad de gestión.

El PSOE quiere que toda la corporación se comprometa con la memoria democrática

El PP se interesará en el pleno por el estado de distintos asuntos de la ciudad y hará propuestas sobre otros y el PSOE presentara una moción con la que busca que todos los grupos de la corporación muestren su respaldo y compromiso con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.



El PSOE justifica esta iniciativa ante las medidas que están llevando a cabo gobiernos del PP y de Vox, como la derogación de leyes regionales de memoria histórica. Los socialistas recuerdan que Naciones Unidas mostró preocupación por esos hechos.

"Nun momento no que os valores democráticos están a ser cuestionados en todo o mundo, as e os lucenses temos a oportunidade de demostrar o compromiso coa xustiza, a verdade e os dereitos humanos a través da implementación de aquelas iniciativas que contribúan e a acadar as metas determinadas nesta lei”, afirma la portavoz del PSOE en el Concello y responsable del partido en la ciudad, Ana González Abelleira.