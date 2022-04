Ante el Perdón se hace el silencio en Lugo

Decía hace un siglo El Progreso que "cuando la Semana Santa empieza a darse a conocer en Lugo de modo incuestionable es el miércoles. Hasta este día, los actos religiosos que se celebran no ofrecen nota que los distinga".

Hoy, sin duda, la Semana Santa de Lugo es mucho más, pero el miércoles sigue teniendo gran peso. Y, de hecho, muchos lucenses, de todas las edades y la más variada condición, salieron este miércoles a la calle, para acompañar o simplemente para ver pasar la procesión del Santo Cristo del Perdón, que desfila por el centro de la ciudad acompañada de la Guardia Civil.

Misa crismal en la catedral, este miércoles por la mañana. EP

Representantes del Concello y de otras instituciones también se sumaron a la marcha, en la que desfilaron los pasos del Santo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad, acompañados por los miembros de una de las cofradías más veteranas de Lugo, pues fue creada en 1950.

El origen de la cofradía del Santo Cristo del Perdón cambió sin duda el perfil de la Semana Santa lucense y sobre todo del miércoles, que hoy nada tiene que ver con el de hace un siglo, por muy solemne que fuera entonces.

Y es que las cosas han cambiado mucho. Contaba El Progreso que en 1922 había en la catedral Oficios de Tinieblas y se cantaba el Miserere, "al que suele concurrir la gente no siempre por devoción, en verdad, sino también por curiosidad y por gusto de oír la selecta música religiosa".

Recogimiento, fervor y reverencia dominaban en aquel Lugo de antaño entre los asistentes a los actos, porque "no es nuestra Semana Santa, modestita, de algarabías callejeras ni de populachería andante", se decía en las crónicas.

Hoy la Semana Santa de Lugo ya no es tan 'modestita' y, de hecho, aspira a ser reconocida como de Interés Turístico Nacional en el año 2024.

Y, eso sí, el reclamo ya no es la selecta música, porque si algo domina en el desfile del miércoles santo de hoy en día es el silencio. No es ya que no haya música, es que hasta los niños parecen enmudecer cuando desfilan los pasos del Cristo y de la Piedad rodeados de cofrades con hábito negro, capuchón rojo y cordón franciscano.

Desfile este miércoles de la procesión del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad. VICTORIA RODRÍGUEZ

En ese silencio tampoco atruenan ya, como ocurría hace un siglo, las carracas. Y sin embargo algo cautivador hay en tanto recogimiento, hasta el punto de que en el desfile no faltan chavalitos concentradísimos en grabar con el móvil vídeos, como quien se apresta a narrar algo excepcional.

Y es que hay algo cautivador en los ritos. De haber asistido al primer acto del día, la misa crismal en la que se consagran los santos óleos, seguro que también habrían salido con un vídeo.

Jueves Santo Misa y procesión de la Santa Cena

A la seis de la tarde comenzará en la catedral la misa de la Santa Cena con los Santos Oficios. Procesión A la siete y media de la tarde está previsto el comienzo de la procesión de la Santa Cena, organizada por la cofradía del mismo nombre.



Itinerario



Salida desde la catedral, Bo Xesús, Praza de Santa María, Praza Maior, Casas Nóvoa, Praza de Santa María y remate