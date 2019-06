El crecimiento que reflejan las estadísticas del Camiño Primitivo no es de peregrinos, "que son os que mantiveron o Camiño toda a vida", sino de "turigrinos", opina Ricardo Polín, el principal estudioso de la ruta jacobea más antigua, y coinciden otros guardianes de las esencias, en el mejor sentido de la expresión.

La forma de viajar y de peregrinar ha cambiado y no se puede ignorar, pero las nuevas maneras no tienen por qué estar reñidas con la preservación de la historia y la naturaleza del Camino ni con su cuidado, defienden quienes consideran que las cosas no se están haciendo bien.

Los cambios en la traza original de la ruta que se consolidaron con la tardía delimitación oficial, aprobada en 2012, constituyen la principal preocupación de la veintena de colectivos y estudiosos que forman parte del Foro do Camiño. Afectan a la ruta en muchos lugares, varios de ellos a lo largo de los aproximadamente 30 kilómetros que discurren por el término municipal de Lugo: en la entrada, entre Bascuas y Carballido, el Camino se desvía unos dos kilómetros a la carretera LU-530; más adelante sucede lo mismo, porque quedó interrumpido por la Ronda Este; ya en la ciudad, en O Carme, el camino se desvió desde el Regueiro dos Hortos al Camiño de Pousadela o A Cheda, y a la salida de la ciudad, pasado el puente romano, se llevó al lado del río en vez de por la Rúa Vella da Ponte, la ruta medieval.

En su momento, la Xunta alegó que la delimitación siguió la ruta original salvo en aquellos lugares donde estaba perdida o era irrecuperable. Explicó que se hizo en base a estudios históricos, a información cartográfica y fotográfica histórica y actual y al trabajo de campo, y que el resultado se expuso y contrastó con representantes de ayuntamientos, asociaciones y entidades afectadas. El Foro do Camiño discrepa y afirma que los cambios no solo consolidaron una traza falsa sino que se premió a quien usurpó la vía pública y se desprotegió el territorio histórico asociado al Camino y su patrimonio, el material (puentes medievales, hospitales de leprosos, capillas románicas, fuentes...) y el inmaterial, como la leyenda de los Fazai y los últimos arrieros, apunta Polín sobre Lugo.

Los peregrinos aluden a fuentes que no manan, iglesias que no se pueden ver e intervenciones que desnaturalizan el Camino

O CARME. Guido Álvarez es guía turístico, siempre que pueda lleva a sus grupos, sean peregrinos u otro tipo de visitantes, por el Regueiro dos Hortos y comprueba la fascinación que les produce. "É un dos lugares de Lugo que máis lles fascinan por ese feito de atoparse inmersos en plena natureza e paisaxe rural a só uns metros dun casco histórico capital de provincia", asegura.

En el término municipal, a los peregrinos también les llama la atención, pero en negativo, el tramo del Camino que transcurre entre A Chanca y la puerta de San Pedro. La ruta sube por Carril das Frores, una calle con solares con ruinas, maleza y coches y fea como ninguna en su llegada a la Ronda, bajo una plataforma que hace efecto túnel. La estética contrasta mucho con el resto de tramos, porque hasta A Chanca los peregrinos coinciden en la belleza de la ruta, el casco histórico suele sorprenderles para bien y la salida por O Carme es "como din os franceses, charmant", señala Álvarez, que además de ser informador turístico recorrió el Camino Primitivo.

En el apartado de feísmo pueden incluirse también actuaciones de la administración que desnaturalizaron la ruta en algunos puntos, como la utilización de grava y otros materiales impropios.

En la ciudad es frecuente que los peregrinos comenten el hecho de que la Calzada da Ponte, que sigue el trazado de la calzada romana, no sea totalmente peatonal, al menos en el tramo que va desde la N-VI al puente. La falta de servicios y de atención a aspectos que son la esencia de una ruta de peregrinaje son otros lastres. Hasta hace poco, en Lugo no había albergues privados, muchas fuentes no manan (en Castelo, A Chanca, A Pinguela, O Carme, por ejemplo) y muchas iglesias que hay a lo largo del Camino no pueden visitarse porque están cerradas.

Una misa del peregrino

El Camino podría mejorarse en Lugo también desde la perspectiva religiosa, que para muchos es todavía su razón de ser. La catedral es Patrimonio de la Humanidad en buena medida gracias al Camino y no tiene, por ejemplo, una misa del peregrino. Tampoco da el protagonismo que merece la capilla de Santiago, opina Polín. "Ten o enreixado máis importante da catedral, pero está escurecida e a imaxinaría que non está á altura".



Capilla de O Carme

La capilla de O Carme, levantada sobre el santuario de la Virxe do Camiño, suele estar cerrada y su estado no es el mejor.

Paso a paso

Entrada. Catálogo de feísmo

El tramo entre A Chanca y la puerta de San Pedro llama la atención a los peregrinos por feo, sobre todo en comparación con los anteriores y los posteriores.



O Carme. Desvío de la ruta

La delimitación oficial desvió hace unos años el trazado original de Regueiro dos Hortos, un sendero que baja entre muros de piedra y árboles y fascina, al Camiño de Pousadela.



Servicios. Fuentes sin agua

Para alguien que camina, el agua es tan importante como los pies. En el término municipal hay varias fuentes que no manan, incluida la de A Pinguela, que fue restaurada.