Un pequeño brote provoca un cribado en el sector de hostelería del centro

Sanidade convocará a más de un centenar de trabajadores de hostelería del centro de Lugo después de detectar un pequeño brote vinculado a uno de los establecimientos. Se trata de pocos casos, entre los que se incluyen al menos un trabajador y varios clientes.

La citación empezó a hacerse este miércoles, pero continuará este jueves y está previsto que se llame a personal que trabaja en locales de la zona de Campo Castelo, así como los de San Pedro, Nóreas, Rúa da Raíña, Teatro y San Marcos. Se trata de una medida que tiene un carácter fundamentalmente preventivo, con el objetivo de detectar asintomáticos entre los convocados que puedan estar abriendo nuevas cadenas de transmisión sin percatarse. Se hace también con la intención de observar la situación en la que se encuentra la ciudad de Lugo en un momento en el que, al no haber muchos brotes declarados y todos de tamaño pequeño, se tiene mucha capacidad diagnóstica.

Si se hallasen positivos en ese cribado podría extenderse a todo el sector en el municipio de Lugo en los próximos días

Es una decisión similar a la que se tomó en su momento en el barrio de Montirón, en donde también un brote de pequeña envergadura, de menos de diez casos, propició un cribado de 250 vecinos. En esa ocasión se optó por esa convocatoria porque se estimaba que la interacción de los residentes del barrio era grande por lo que se podían haber abierto nuevas cadenas en otras viviendas. La inmensa mayoría de los convocados acudieron a que se le tomara una muestra para PCR en el covidauto del Hula y, de hecho, de los 250 citados asistieron 230.

No se encontró ningún positivo entonces, pero, con posterioridad, una persona que había sido convocada y decidió no acudir —hay que recordar que estos cribados son voluntarios y no requieren que las personas se aislen hasta conocer el resultado de la prueba— resultó ser positiva. Poco después del cribado empezó a presentar síntomas y entonces sí se le hizo una PCR que mostró que tenía covid.

En el caso de la hostelería, si no se encuentran positivos el cribado se limitará a esas zonas. Si por el contrario se detectan nuevos casos podría extenderse a la hostelería de toda la ciudad.