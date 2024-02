Pepri, licencias y altos precios ahuyentan a inversores de la 'milla de oro' de Lugo

Al contrario de lo que pasó en otras ciudades, el casco histórico de Lugo y sus zonas más próximas se han mantenido como el centro de la ciudad y como la 'milla de oro' para vivir. Es aquí donde los pisos siguen teniendo los precios más altos.

Sin embargo, el mercado no opina en estos momentos lo mismo y no hay inversores ni promotores muy interesados en apostar por la zona, ahuyentados por normativas urbanísticas que ven disparatadas, problemas para conseguir licencias y unos precios de partida que hacen prácticamente inviable sacar algún beneficio de una inversión millonaria. La joya urbanística de Lugo es en este momento solo un vistoso adorno.

Hay muchos bajos parados hoy en el centro, pero el fenómeno de la huida de inversores va más allá de los locales comerciales y afecta sobre todo a la vivienda. Los expertos inmobiliarios, promotores urbanísticos e inversores consultados coincidieron tanto en su diagnóstico como en las causas. Se trata, de entrada, de una vivienda destinada a un mercado de alto nivel adquisitivo, que reclama calidades y comodidades que exigen unas inversiones muy difíciles de rentabilizar en pequeñas obras y restauraciones.

Y no hay suelo disponible. Los solares de las características requeridas que quedan libres se cuentan con los dedos de una mano: la esquina entre la Ronda y San Roque, que tiene propietario y proyecto; los terrenos entre la Rúa Progreso y la muralla, una unidad de actuación pendiente de desarrollo; y el espacio que todavía queda en las huertas del Seminario, también con dueños.

Para hacerse una idea, los pisos en las torres levantadas en el Seminario son probablemente los más caros de la ciudad: en la última torre levantada apenas quedan cinco o seis viviendas por vender, a cerca de 3.000 euros el metro cuadrado, auténtico lujo en Lugo. Pero los materiales, los acabados, el tamaño, la eficiencia, los accesos a las plazas de garaje y los servicios comunes (como gimnasio o sala de estudio o el merendero para fiestas) van acordes. La inversión en construir un piso de lujo, incluida la repercusión del solar, ronda según los profesionales unos 140.000 euros.

Nada de eso, o casi nada, se puede ofrecer en un piso en un edificio rehabilitado en el centro, empezando por dos servicios tan básicos que su ausencia hace que las personas con dinero para pagar esos precios los descarten: es muy difícil poner ascensor sin perder muchos metros y es casi imposible tener garaje.

Este último problema, indica uno de los expertos, podría resolverse en algunos casos si los bajos se pudieran usar como garajes, "porque en este momento a nadie le interesa un bajo comercial, están todos vacíos", pero la normativa urbanística no lo permite.

Se refieren, por supuesto, al ya mítico Pepri, cuyas exigencias son tan extremas que, en palabras de uno de los principales inversores inmobiliarios en la ciudad, "no me quedaría con algunas casas que me ofrecen ni aunque fuera por un euro. Rehabilitar es un problema, muy caro y las condiciones a cumplir hacen imposible rentabilizar ninguna inversión".

Y eso, continúa, contando con que las cosas vayan bien con la licencia municipal, "porque hay muchas veces que tardas más en conseguir la licencia que en hacer la obra. Si eso pasa ya fuera de muralla, imagina dentro". Este es un problema que los diferentes concejales de Urbanismo llevan años intentado arreglar, sin mucho éxito hasta el momento, y uno de los más serios obstáculos con los que se encuentran los empresarios en la ciudad.

A todas estas circunstancias se une a un punto de partida que desde la perspectiva de los promotores e inversores en vivienda solo puede calificarse de "demencial". El calificativo define, en su opinión, los precios que se están solicitando por edificios completos para rehabilitar en el centro de la ciudad. "Están fuera de mercado. No un poco, sino mucho", asegura uno de estos inversores, "porque gran parte de esos edificios tienen poco más que la fachada, que estás obligado a conservar. La mayoría hay que vaciarlos por dentro, con lo que cuesta eso, meter una grúa en el centro, permisos... No es rentable".

Así las cosas, las rehabilitaciones integrales que se están haciendo a nivel de inversión se limitan a edificios adquiridos a buen precio y que con una reforma ligera y una puesta a punto pueden salir de nuevo al mercado para alquiler o para piso turístico. "Ni siquiera son buscados por compradores particulares", confirma un gestor inmobiliario, "porque no deja de ser una casa vieja con gastos".

Inmuebles disponibles en Lugo

500.000: 184 metros en la Rúa da Cruz

Edificio en Rúa da Cruz. EP

Con un local de hostelería en funcionamiento y con licencia en su bajo, este edificio en la Rúa da Cruz, en plena zona de vinos, reparte 184 metros cuadrados en este y sus dos plantas superiores. Es decir, sale a unos 2.717 euros por metro cuadrado, con el añadido de que hay que reformarlo casi por completo. La casa se construyó en 1880.

400.000: solar en la Ronda para cuatro plantas

Sola para plantas. EP

Hay muy pocos solares a la venta en el caso histórico y sus proximidades. Este está situado en la Ronda da Muralla, cerca de la Porta de San Fernando, y podrían construirse mil metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, bajo y sótano con garaje. Está a la venta por 400.000 euros, y se anuncia con la cata arqueológica realizada.

750.000: licencia de hostelería en A Tinería

Zona de A Tinería. EP

Son varios los edificios que se venden en el centro con el reclamo de llevar aparejada una licencia de hostelería en vigor. Es el caso de esa oferta en la calle Tinería, de 582 metros construidos. Se dice que se hizo una «reforma media» en 2020, los que permitió poner a funcionar sus dos primeras plantas como hostal. Aún quedaría una tercera.

470.000: dos apartamentos y dúplex en Armanyá

Inmueble en Armanyá. EP

En principio, cada uno de los espacios habitables de 350 metros cuadrados de este edificio en Armanyá saldrían a 1.343 euros. El problema es que está "semirrehabilitado". Tiene cuatro plantas y bajocubierta, ahora repartidos en dos apartamentos y un dúplex. Cuenta con una ventaja a tener en cuenta en el centro de Lugo: dispone de ascensor.

800.000: Bajo y dos plantas en 318 metros

Edificio para reformar en calle Doutor Castro. EP

Una de las opciones más caras en el casco histórico de la capital se encuentra en la calle Doutor Castro. Es un edificio de 1880, a reformar por completo para conseguir repartir de la mejor manera sus 318 metros cuadrados edificados entre un bajo comercial y dos plantas.