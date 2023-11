"La peor mentira es la que nos dice que si lo das todo y renuncias, lograrás ese final feliz"

Las relaciones de pareja, la autoestima y la dependencia emocional centrarán la conferencia que dará el próximo martes, a las 19.30 horas y en el Círculo de las Artes de Lugo, la psicóloga Silvia Congost, que escribió varios libros sobre estos temas y que tiene un canal en YouTube. El acto está enmarcado dentro del ciclo de charlas Encontros con El Progreso.

Empezamos con una pregunta de peso... ¿Existe o no existe el amor para toda la vida?

Pues sí que empezamos con una pregunta de peso, sí… Por supuesto que sí que existe el amor que dura y se mantiene toda la vida en una relación. Suele suceder en esos casos en los que las dos personas tienen valores parecidos, comparten varias áreas de su vida, son cómplices, amigos y amantes, se respetan, se comunican y se acompañan y —lo más importante— se van adaptando a los cambios que va experimentando el otro. Y te aseguro que, aunque parezca algo muy difícil, cuando has elegido a una persona que encaja contigo, no lo es tanto. Esa es la clave, elegir bien.

¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre el amor?

Lamentablemente nos han contado muchas, muchísimas mentiras sobre el amor pero creo que, la peor de todas y la más destructiva, es la que nos dice que —a pesar de que tu relación no funcione y de que tú no seas feliz allí— si luchas, si te sacrificas, si te esfuerzas y lo das todo, incluso a cambio de renunciar a ti misma, al final, lograrás ese final feliz que todos anhelamos. Es muy importante saber cuándo hay que irse de una relación de pareja.

¿El enamoramiento cuánto dura? ¿Es cierto que nos ciega?

El enamoramiento suele durar unos meses y sí, es el culpable de que nos quedemos ciegos. Es decir, de que no veamos con claridad todo lo que no nos gusta de la persona que estamos conociendo y de que la idealicemos. Magnificamos lo que nos gusta y quitamos peso o incluso ignoramos por completo lo que no nos agrada. Por eso, porque no vemos la realidad de forma clara, durante ese período no deberíamos comprometernos ni tomar decisiones que, con el tiempo, podamos lamentar.

Las parejas cada vez duran menos, ¿a qué cree que se debe esto?

Creo que las parejas duran lo que tienen que durar. Cuando una relación acaba es porque una de las dos partes no quiere seguir allí. La diferencia respecto a lo que ocurría antes es que hace unos años no se podían separar porque no existía el divorcio y ahora sí. Estar con alguien en una relación debería ser una elección diaria, tú tienes que plantearte si sigues eligiendo a esa persona y tener claro por qué. Y deberías hacerlo teniendo claro que la puerta está siempre abierta. De esta forma, pondríamos más de nuestra parte para cuidar el vínculo porque sabríamos que la otra persona se puede marchar cuando no esté bien y que si se queda es porque es feliz ahí. No por obligación, por miedo o porque no puede irse.

¿Cómo se mantiene viva la llama para que la relación dure?

Con cariño y conexión. Por un lado, debemos sentir que le importamos a nuestra pareja, que le duele nuestro dolor y que nos valora y admira. Y, por otro lado, es necesario sentir que conectamos, que nos entendemos, que hablamos el mismo idioma, que nos gusta pasar tiempo juntos. Y todo esto tiene que ser bidireccional, de ida y vuelta.

¿Qué señales se deben tener en cuenta para advertir que una relación no va por el buen camino? ¿Y cómo sabemos que estamos ante una relación sana?

Cuando nos damos cuenta de que tenemos que invertir demasiada energía para que la relación funcione, cuando sentimos que hay algún problema que no somos capaces de resolver o que genera mucho sufrimiento a uno o a ambos, tenemos que hacer algo. Las dos partes tienen que sentirse a gusto por igual y si no es así, deberíamos hablarlo o, de no ser suficiente, pedir ayuda profesional para evitar la ruptura. Sabemos que la relación es sana básicamente porque nos aporta paz, nos sentimos tranquilos y a gusto. No tenemos que preocuparnos por la relación de pareja.

¿Es fácil identificar a una persona que nos resulte tóxica?

Cuando tienes la información sí. Básicamente identificas una persona tóxica para ti porque esa relación te altera, te hace sufrir y aparecen síntomas de malestar en ti. Te deprimes, te angustias, te obsesionas, te baja la autoestima, pierdes la ilusión, sientes mucha inseguridad, te irrita... Son síntomas emocionales que, en definitiva, nos quitan paz y equilibrio.

La frase "los polos opuestos se atraen"... ¿es cierta? ¿O funcionan mejor las parejas que se complementan entre sí?

Los polos opuestos no se atraen. Bueno, pueden atraerse pero no funcionan. Está muy claro que cuanto más nos parezcamos (por lo menos, en lo importante), más fácil será la relación, más fluiremos en ella y más a gusto nos sentiremos. Cuanto más compartamos, más sentiremos que nos entendemos y que encajamos.

En sus conferencias dice que tenemos que "amar como si fuésemos gatos". ¿Cómo es esto?

Bueno, los gatos están ahí, son mimosos (aunque muchos crean lo contrario), pero te observan, están pendientes y vienen cuando lo sienten de verdad. Saben estar solos pero les gusta estar contigo, saben distraerse y divertirse y están tranquilos en su espacio al tiempo que te dan también el tuyo. Sin intentar cambiarlos, aceptando como son, con su naturaleza… ¡Siempre he pensado que es una buena metáfora!

Se habla mucho de la dependencia emocional en las relaciones. ¿Qué significa este concepto?

Hablamos de dependencia emocional cuando te das cuenta de que no estás bien en una relación, de que no eres feliz ahí y deberías irte, pero la idea de quedarte sin esa persona te paraliza, te crea pánico y no eres capaz de marcharte. Eso te lleva a sufrir mucho o incluso a acabar enfermando.

Muchas veces se piensan cosas como "no estoy bien", "dudo de mi pareja" pero resulta difícil romper la relación. ¿Es siempre por dependencia emocional, aunque se reconozca de que se está mal?

Sí, eso es justamente por dependencia emocional. Es ese "sí pero no", ese "ya lo veo pero no puedo, no soy capaz". Por lo general, lo que nos paraliza es el miedo (a arrepentirnos, a que mi pareja encuentre a alguien más y luego ya no podamos volver, a pasarlo mal…), pero también entran en juego otros factores como la culpa (no queremos hacerle daño y que sufra) y la pena (por cortar esa relación y dejar tu vida anterior).

¿Por qué mucha gente tiene tanto miedo a quedarse sola? ¿Mejor solos que mal acompañados?

Por supuesto, mejor solos que mal acompañados aunque sucede algo terrible y es que elegimos justo al revés. Preferimos mal acompañados que solos. Eso ocurre porque confundimos soledad con soltería. No tener pareja no significa estar solo. Significa no tener pareja, pero tendremos amigos, actividades, vida social. No es bueno quedarte solo pero sí que es bueno e incluso necesario saber estar solo, igual que lo es saber hacer amigos y encontrar otras personas con las que puedas conectar y compartir.

Llega la ruptura. ¿Cómo se supera? ¿Es necesario pasar por todas las fases del duelo?

Cada ruptura es distinta. Lo que debemos tener muy claro es que todos estamos preparados para superar una experiencia de pérdida. Todos, sin excepción. Algunas personas, cuando llega la ruptura ya tienen el duelo hecho y se dan cuenta de ello porque en seguida retoman su vida y empiezan a disfrutar de esa nueva etapa. A otras, puede que las pille por sorpresa y sientan que ese cambio las abre en canal y que no podrán soportar el dolor. Por lo general, se transitan todas las fases del duelo (negación, rabia, tristeza, aceptación) aunque en ocasiones no sea algo evidente, pero lo que debemos tratar de identificar es si quedamos atascados en una de ellas. Hay personas que quedan ancladas en la negación, se preguntan una y otra vez ¿por qué?, se aferran a la esperanza de que volverá la relación y eso no las deja avanzar. Otras quedan atrapadas en la rabia y se obsesionan con la expareja, con qué hace y qué deja de hacer, con quién, de qué manera... y eso no es nada bueno. Otras puede que queden en la tristeza y se depriman sintiendo que su vida no vale la pena sin esa relación. Pero insisto, todos podemos aprender de una ruptura y, si hacemos el proceso necesario, se trata de una experiencia que siempre nos hace crecer y conocernos más.

Las personas tóxicas no se quedan solo en el ámbito de la pareja ¿qué pasa si esa personas resultan ser de la familia?

Es más complicado de gestionar porque, por ser familia, no queremos hacer contacto cero. Mantener el vínculo con alguien que para ti es tóxico implica seguir sufriendo las consecuencias de esa relación. Es como ir comiendo de vez en cuando algo que está intoxicado, te vas a encontrar mal en mayor o menor medida. En estos casos, hay que hacer un trabajo de comprensión, comprender que esa persona está dañada y distanciarte emocionalmente para ser capaz de poner límites y que no perturbe tu vida de esa forma tan destructiva.

Está inmersa en la gira de conferencias ‘Objetivo amarte’. ¿Deberíamos amarnos más a nosotros antes de amar a otros?

Esa es la clave. Si no somos conscientes de nuestro valor, si no nos sentimos merecedores de tener éxito, no vamos a elegir desde la conciencia sino desde el miedo a quedarnos solos y eso tiene un desenlace cuestionable. Es importante estar conectados con nuestra dignidad y tener claro nuestros límites para no permitir que nadie los cruce.

Usted misma sufrió una relación de dependencia emocional. ¿Ni los psicólogos se salvan de ellas?

La verdad es que ya me había licenciado pero jamás me habían hablado de la dependencia emocional. No entendía por qué no era capaz de cortar la relación si no estaba bien. Acabé enfermando y, a día de hoy, tengo un problema de salud crónico que me diagnosticaron justo en esa época.

¿Cuándo puso punto y final?

Llega un día en el que tocas fondo, en el que sientes que ya no puedes sufrir más. Fue en un concierto de Bruce Springsteen en Madrid. Me sentí tan viva, feliz y conectada con algo más grande que yo, que al salir le dije a mi amiga: "Se acabó". Y, a partir de ahí, corté todo vínculo y nunca más volví a hablar con él. Entonces decidí que todo ese sufrimiento no había sido en vano. La vida había querido que yo pasara por eso para comprender lo que sufren tantas personas en el mundo y poderlas ayudar.

¿Cómo superó esa ruptura?

Hice muchas formaciones que creía que me podían ayudar y leí muchos libros pero lo que creo que más me ayudó fue el deporte y bailar salsa. La salsa me salvó.

Con miles de seguidores en las redes, una decena de libros y charlas hasta en el extranjero, ¿cuál cree que es el secreto de su éxito?

Cuando una hace lo que ha venido a hacer, la propia vida te empuja, te ayuda y te premia. Lo que hago es casi una obsesión para mí, una necesidad y una pasión. Intento contestar todos los mensajes que recibo y que nadie se quede sin apoyo porque yo he estado ahí, pidiendo ayuda y no la recibí. Supongo que todo esto, el hecho de que yo me sienta así, me ayuda a llegar con más fuerza.

Habla en auditorios ante cientos de personas ¿Ha logrado superar el pánico escénico inicial?

Sí, después de pasar un par de situaciones traumáticas de quedarme en blanco en mi adolescencia. Pero como quería ayudar a otros, me di cuenta de que tenía que hacer algo con mi miedo. Organicé una charla en Girona a la que vinieron casi 100 personas y fue horrible pero todo el mundo me felicitó. Hoy puedo decir que dar conferencias es de las cosas que más me hacen disfrutar.