Los pensionistas de Lugo recibirán 113 millones más en 2023

Las pensiones contributivas subirán en enero un 8,46 por ciento, el equivalente al IPC interanual, tras el último balance publicado hace solo unos días por el Instituto Nacional de Estadística. Esta subida supondrá para los pensionistas lucenses un incremento de 113 millones de euros más que cobrarán el año que viene, lo que elevará la cuantía total a 1.443 millones frente a los 1.330 millones cobrados en 2022, según datos de la Seguridad Social.

Del total de pensiones que se cobraron en Lugo en noviembre –casi 114.000–, la mayoría son de jubilación, unas 72.000, ocupando las de viudedad el segundo lugar, sumando 27.479. Después están las de incapacidad permanente, 10.800; las de orfandad, 2.989, y finalmente las que son a favor de familiares, que suman un total de 1.020.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes a noviembre, la cuantía de la pensión media en la provincia de Lugo es de 840,61 euros. Por tipos, las pensiones más altas son las de jubilación, cuyo importe medio está en 953,01 euros; mientras que la de incapacidad permanente es de 922,72; la de viudedad, de 571,65; las que son a favor de familiares, 524,48 euros, y la pensión media de orfandad está en 430,81.

Con la subida del 8,46 por ciento, la pensión media en Lugo quedará en 912 euros –71 a mayores– y la de jubilación subirá a 1.034 euros, 81 más.

Cifras

Las cuentas de los abuelos

1.330 millones de euros, en catorce pagas, se pagaron en pensiones contributivas de la Seguridad Social en Lugo en lo que va del año 2022.



8,46 por ciento es la subida que experimentarán las pensiones contributivas en enero de 2023, lo que se corresponde con el IPC interanual.



113 millones de euros más al año cobrarán todos los pensionistas de Lugo a partir de enero, con la subida aplicada del 8,46 por ciento.



1.443 millones de euros se estima que será la cuantía total de las pensiones tras la subida en 2023, aunque esto dependerá de altas y bajas.



72.000 pensiones son de jubilación; 27. 479, de viudedad; 10.800, de incapacidad permanente; 2.989, de orfandad, y 1.020, a familiares.



981 euros es la pensión media más alta de Galicia y está en A Coruña. Le sigue Pontevedra, con 975. La última es Ourense, con 812.



1.356 euros es la pensión media más alta de España y está en el País Vasco. La más baja está en Extremadura, con 913 euros.



841 euros fue el importe de la pensión media mensual cobrada en Lugo durante el mes de noviembre. La de jubilación fue de 953 euros.



912 euros será la cuantía de la pensión media mensual en Lugo, tras la subida del 8,46 por ciento. La de jubilación será de 1.034 euros.



De todas formas, las pensiones que se cobran en Lugo son de las más bajas de Galicia y de España. En la comunidad gallega, se sitúan en tercer lugar, detrás de A Coruña, con la pensión media más alta (980,64 euros al mes) y Pontevedra, con 974,78. Por debajo de Lugo, está Ourense, con 811,70 euros de media.

A nivel estatal, las pensiones medias más altas están en el País Vasco –1.356,13 euros–, mientras que las más bajas están en Extremadura –912,84 euros–.

En la provincia de Lugo, también hay diferencias entre municipios. Las pensiones medias más altas están en A Mariña: 1.186 euros, en Cervo; 1.128, en Burela; 1.046, en Xove; 1.020, en Viveiro, y 1.016, en Lugo.

Las más altas ► Las pensiones medias más altas de la provincia están en A Mariña

Las más bajas están en Negueira de Muñiz (602 euros), Ribeira de Piquín (604), O Páramo (620), Triacastela (638), Abadín (639), A Pastoriza y Friol (643) y Paradela (645 euros).

Las más bajas ► Las pensiones más bajas en Lugo están en Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y O Páramo

"Si crece la base impositiva, la subida se queda en un 7%"

Jorge Raúl Rodríguez desconfía de la subida de las pensiones para 2023. Este exempleado de banca y secretario de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo, echa cuentas y dice que "si suben también las bases impositivas de las pensiones, el aumento se puede quedar, al final, en un 7% y no un 8,46%; por eso, hay que leer todo esto entre líneas". De hecho, este jubilado dice que algunas comunidades –entre ellas, Galicia– "ya anunciaron que van a deflactar el Impuesto de la Renta".

Aun así, Jorge Raúl opina que la subida del 8,46% "será una ayuda importante para la pensión". En este último año, este jubilado –como muchos otros lucenses– tuvo que apretarse el cinturón para contener el gasto energético en su vivienda.

"En casa, por ejemplo, en vez de tener los once radiadores encendidos, como tenía antes, me quedé solo con cuatro, los imprescindibles: los de la cocina, el baño y dos habitaciones. Optimicé el gasto, como dicen ahora, y se notó en la factura. También decidí cambiar todas las bombillas a Led y vigilo más si hay luces encendidas que no se usen. Lo mismo hago con el coche. Antes, hacía más viajes; ahora, solo los necesarios", comenta este jubilado.

"Se non tivese aforrado, non me chegaría a pensión"

Inés –prefiere no dar su apellido– aplaude la subida de la pensión "xa que a miña, en concreto, é por invalidez e non é moi alta, así que creo que vivirei un pouco mellor", afirma.

Estos últimos meses, reconoce que tuvo que echar mano de los ahorros para poder sobrellevar algunos gastos debido al coste de la vida. Pero, además, su pensión tampoco es suficiente para contratar a una persona que le eche una mano en el cuidado de su madre.

"Se quero contratar a unha empregada de fogar, non me chega o que me pagan na miña pensión nin na da miña nai", afirma.

Inés también vio cómo subía el recibo de la comunidad vecinal a lo largo del año, al igual que otros gastos como el del gasoil de la calefacción. "O gasoil está o triple máis caro que hai cinco anos", apunta esta mujer.

Otro hábito que incorporó a su día a día fue el de controlar las ofertas de los supermercados. "Miro máis os prezos ca antes. Se non, non chega a carteira", dice esta jubilada.

"Cobro la pensión máxima pero hay que controlar los precios"

Antonio Merchán fue militar y, como tal, cobra la pensión máxima, 2.800 euros. Sabe que él no tiene problema para llegar a fin de mes, pero cree que se deberían subir las pensiones bajas y, sobre todo, el Gobierno debería "controlar los precios de los alimentos básicos", defiende.

"A mí, me sale más rentable ir a comer el menú del día y no comprar y cocinar porque vivo solo y la pensión me lo permite. Así que todos los días, me gasto 12 euros en un menú y en la cena, compro cualquier cosa en el supermercado o como, simplemente, dos yogures y me llega", afirma.

Este hombre, que está viudo, ve injusto que, en su caso, no tenga derecho a la pensión de viudedad dado que cobra ya la máxima. "No debería tener nada que ver una cosa con la otra. Una pensión es por la jubilación y la otra es la de viudedad", señala.

"Non estamos a dúas velas pero eu só cobro 685 euros"

José Aira Rodríguez no tiene reparos en decir lo que cobra de pensión al mes: 685 euros. Con este dinero, reconoce que no podría vivir. Sin embargo, se las arregla como puede dado que su mujer todavía trabaja y aporta un sueldo a mayores en casa.

"Somos dous e, aínda que só cobro 685 euros, tennos que chegar o que cobramos. Non pasamos necesidades porque, afortunadamente, miña muller traballa. Por iso, non estamos a dúas velas. E tamén porque non temos que pagar hipotecas, nin recibos de coches", señala.

Dado que su pensión es baja, José recibe la subida con alegría. "No meu caso, serían 58 euros máis ao mes. Está claro que esta cantidade tampouco che vai resolver a vida pero unha axuda é", dice este jubilado.

José Aira trabajó durante unos cuantos años como asalariado, cotizando más a la Seguridad Social. Sin embargo, en los últimos fue autónomo y su cotización bajó, lo que influyó mucho en su pensión de jubilación.

"Pasei oito anos cun seguro de autónomo pagando o mínimo de cuota á Seguridade Social porque non me asesoraron ben e por iso cobro agora o que cobro. Se mantivese a cotización que tiña antes, a miña pensión agora andaría entre os 900 e os 1.000 euros ao mes", asegura José.

En lo que va de año, trató de ahorrar al máximo en gasoil, reduciendo sus visitas a la aldea. "En lugar de ir unha vez á semana, como iba antes, vou cada dez ou quince días porque, con tanta inflación, vánseche 50 euros de gasoil sen velos pasar!", indica.

"Despois de 44 anos cotizados, percibo só 1.000 euros ao mes"

Ángel Pena cobra 1.000 euros. Asegura que su pensión sufrió un descuento del 30 por ciento tras haber sido despedido de su empresa y jubilarse, de forma obligada, a los 61 años. "Para as pensións baixas, como a miña, a subida non chega. Eu cobro 1.000 euros, despois de 44 anos cotizados", asegura este jubilado.

Para que le cunda la pensión mes a mes, hace lo que hacen otros: "Vivo coa luz apagada practicamente, controlo a calefacción e uso o coche pouco", apunta.

Estimaciones

Lo que subirán las pensiones

La subida del 8,46 por ciento en enero afectará a todas las pensiones menos a las no contributivas, que mantendrán en 2023 su crecimiento de un 15 por ciento, aprobado en julio y que se sitúan entre 388 y 727 euros al mes. Además, la Xunta aumentará su complemento anual a estas pensiones a 220 euros, el 5 % más.



Máximas: 3.059

Las pensiones máximas están en 2.819 euros al mes. Con la revaloración, será de 3.058, un incremento de 240 euros.



Mínimas: de 783 a 966 euros al mes

Los perceptores de pensiones mínimas cobrarán de 61 a 76 euros más. Si el beneficiario no tiene cónyuge a cargo, cobrará 783 euros; si lo tiene, 966.



Viudedad: 621

La pensión media de viudedad en Lugo pasará de los 572 euros a 621. La subida será de 49 euros mensuales.



Huérfanos: 468

Los huérfanos cobran, de promedio, en Lugo ahora 431 euros. Con la subida, esta pensión se quedará en 468, 37 euros más.



Familiares: 569

La pensión media en favor de un familiar en Lugo es ahora de 524 euros. Con la subida del IPC, quedará en 569, 45 euros a mayores.