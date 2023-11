Penas: "Reclamaremos á Xunta que execute os investimentos necesarios no colexio da Ponte"

O goberno de Lugo reclamará á Xunta de Galicia que efectúe os investimentos necesarios no CEIP A Ponte. Na xornada deste xoves celebrouse unha xuntanza da comisión de Infraestruturas, na que o grupo do Partido Popular reclamou unha serie de actuacións no centro, "que requiren de investimentos, e polo tanto corresponden á Xunta", apuntou o concelleiro de Infraestruturas, Alexandre Penas.

Penas explicou que "no caso dos colexios públicos, o Concello de Lugo é responsable das pequenas actuacións de mantemento, mais os investimentos e as melloras das instalacións corresponden á Xunta".

Neste contexto, o goberno lucense trasladará as actuacións necesarias neste centro para garantir as mellores condicións para o estudantado e o profesorado. Nesta liña, Alexandre Penas declarou que "agardamos que o PP de Lugo reclame tamén ao goberno galego que execute estas actuacións no menor prazo de tempo posible".