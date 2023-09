Penas pide a la Xunta solución a las filtraciones en el colegio Menéndez Pelayo

El concejal de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, dio cuenta sobre el trabajo realizado por el servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Lugo por las filtraciones detectadas en el Ceip Menéndez Pelayo. Tras ello, Penas reclamó a la Xunta "que faga os traballos pertinentes para garantir o bo estado das instalacións do colexio. É preciso que valoren se hai que realizar unha intervención integral na cuberta do centro que permita dar unha solución definitiva ás filtracións".

Según el concejal, los técnicos realizaron una inspección en la cubierta el 26 de mayo. Según el informe emitido, no se encuentra ninguna deficiencia puntual o localizada que hubiera podido ser el origen o causa directa de la entrada de agua, por lo que una actuación sobre algún elemento particular no garantizaría una solución a las filtraciones.