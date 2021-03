Penas di que o aparcadoiro do Hula aforra 600.000 euros anuais aos veciños

O concelleiro de infraestruturas de Lugo, Alexandre Penas, explicou este mércores o aforro que supón anualmente, o aparcadoiro municipal do Hula para a cidadanía, segundo os seus propios cálculos. O edil argumentou a súa afirmación segundo a cantidade de vehículos que este espazo ao aire libre é capaz de acoller a diario, para apuntar que "o espazo de aparcamento gratuíto habilitado polo Concello supón un aforro para os veciños de máis de 600.000 euros anuais".

Penas aseverou que o aparcadoiro ten unha extensión de 5.020 metros cadrados, o que se traduce en 360 prazas de estacionamento. As estimacións do concelleiro do BNG baséanse no cálculo sobre unha ocupación media de sete horas diarias en cada praza, polo que o aparcadoiro acolle, cada día, 2.520 horas de estacionamento gratuíto. Serían un total de 604.800 horas nos 240 días hábiles do ano, o que supón 604.800 euros de aforro. Estes cálculos presentados por Alexandre Penas estiman a hora de estacionamento en 1 euro.

O concelleiro de infraestruturas destacou que unha das primeiras actuacións que realizou a súa área desde a chegada do Bloque Nacionalista Galego ao goberno municipal foi a mellora do aparcadoiro público fronte ao centro hospitalario de referencia na cidade, "para facilitar que toda a veciñanza poida aparcar de xeito gratuíto preto do hospital", dixo.

Alexandre Penas salientou, entre as "actuacións necesarias" abordadas, a diferenciación da zona de circulación e estacionamento, ademais da colocación de cartelería informativa e valados para ordenar o estacionamento e evitar atascos por vehículos mal estacionados.