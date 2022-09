Penas de 13 meses para una conocida banda que cometió robos en As Termas

La Audiencia Provincial de Lugo impuso sendas penas de 13 meses de prisión a tres integrantes de una conocida banda de rateros -naturales de Carballo- que fueron sorprendidos 'in fraganti' cuando robaban prendas de vestir en varios establecimientos comerciales de As Termas.

El arresto de los tres acusados -dos hombres y una mujer con iniciales V.M.M. J.A.D.P. y E.L.O., respectivamente- se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2017, alrededor de las nueve de la noche, y fue posible gracias a la intuición de los vigilantes de seguridad del centro comercial, que sospecharon de los jóvenes "por la forma que tenían de moverse dentro de las tiendas y el trasiego de entrada y salida de los locales", explicaron.

El personal de seguridad revisó las cámaras de las instalaciones y comunicó su desconfianza a la Policía Nacional, por lo que dos patrullas se trasladaron de inmediato hasta la zona. Una vez allí, los agentes siguieron a los sospechosos y finalmente los interceptaron en el aparcamiento. Al percatarse de la presencia policial, los jóvenes arrojaron al suelo una bolsa de papel que contenía once prendas de ropa, todavía con las alarmas puestas. La banda utilizó supuestamente otro tipo de embalaje para sacar las prendas de los comercios, ya que logró vulnerar los sistemas de alarma.

Los policías arrestaron a los jóvenes y poco después localizaron su turismo, que era propiedad de la mujer. Tal y como señaló el portavoz de comisaría tras los arrestos, en el registro del vehículo -concretamente en el maletero- los policías encontraron más bolsas con varias cazadoras, abrigos y jerseys, "todos ellos producto de los hurtos que estaban cometiendo".

Tal y como declararon los policías en la vista oral -que se celebró el 13 de septiembre de 2021-, en un principio, los sospechosos lo negaron todo, pero finalmente confesaron los hurtos. "Cuando salieron del centro comercial y nos vieron, tiraron unas bolsas, que contenían varias prendas todavía alarmadas. Nos decían que no eran suyas y que el turismo tampoco era suyo, ya que se habían desplazado hasta Lugo en autobús, pero finalmente acabaron confesando que sí", señalaron.

Los ladrones actuaron al menos en cuatro tiendas diferentes del centro comercial, donde sustrajeron numerosas prendas que fueron valoradas en un total de 1.385 euros. La sentencia explica que los integrantes de la banda, "puestos de común acuerdo y movidos por un ánimo de ilícito enriquecimiento, sustrajeron concretamente artículos por valor de 378,90 euros en C&A, por importe de 168,97 euros en Bershka, por valor de 510,90 euros en Korner Junior y por importe de 327 euros en Zara".

Los tres acusados fueron juzgados en el Penal número 2 de Lugo, que les impuso 18 meses de prisión. Sin embargo, la banda recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial también los consideró culpables, pero le rebajó la pena a 13 meses de cárcel.

Juicio: los acusados se negaron a declarar en la vista oral

El juicio por estos hechos tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo y los tres acusados se acogieron a su derecho a no declarar, por lo que no ofrecieron ningún tipo de explicación sobre lo sucedido el día de su arresto en el centro comercial As Termas.



Videoconferencia



Dos de los acusados — V.M.M. y E.L.O.— acudieron al juzgado y siguieron la vista de forma presencial, mientras que el otro imputado,con iniciales J.A.D.P., participó en el juicio por videoconferencia, ya que en aquel momento se encontraba cumpliendo condena en el centro penitenciario de Teixeiro.