Os Pelúdez destacan los "avances" de Lugo desde que El Progreso los invitó en 1908

Les encargaron el pregón de San Froilán 2019 y no defraudaron. Agradecidos y orgullosos, Pelúdez y Filomena destacaron en su discurso "os avances" que se vivieron en Lugo desde que acudieron por primera vez a las patronales hace 111 años, invitados por El Progreso.

"Sempre tivemos moito aquel cos piriodistas", recordó Péludez. "Eu vin ao San Freilán por primeira vez no 1908 (año de fundación del diario), invitado daquela por Don Antonio de Cora Paradela, que foi o que deu comigo; logo con Don Juan Ramón Somoza, Don Purificación de Cora Sabater e Don Xosé Trapero Pardo. E dende 1995, con Don José de Cora Paradela, e queira Deus que nos siga invitando moitos anos". La familia lucense por excelencia defendió también sus propios avances a lo largo de la última década. "Nos nacemos co Progreso, co piriódico, pero fómonos adaptando aos tempos", comentaron.

Lee la crónica completa en la edición impresa de este sábado de El Progreso