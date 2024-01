El peligro ronda varias zonas de Lugo que carecen de la iluminación adecuada

En plena expansión de las políticas de eficiencia energética y de los grandes planes de renovación de la iluminación tanto en las zonas y edificios públicos como en los privados, bien regados con subvenciones de fondos europeos, Lugo sigue manteniendo puntos de entidad donde la seguridad de viandantes y coches cae en picado según va cayendo la noche. Y lo peor a tenor de las respuestas recibidas desde algunas de las administraciones implicadas, es que nada apunta a que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

De entre todas esas administraciones, la que menos disposición parece tener a solucionar el problema en sus zonas de competencia es la central. Ninguno de los accesos a la ciudad por carreteras de titularidad nacional cuenta con iluminación que merezca ese nombre. En el caso de algunos de ellos, como el la rotonda de Nadela, el problema se agrava, según vienen denunciando los vecinos de esta zona, que han presentado ya varios requerimientos ante la Subdelegación del Gobierno sin recibir siquiera respuesta.

El caso, denuncian también vecinos de Coeo, es que las farolas están instaladas, pero no funcionan, y cada vez que un vecino quiere acercarse a, por ejemplo, la farmacia una vez ha oscurecido el riesgo es evidente, al tratarse además de una rotonda de gran tamaño que une muchos ramales.

Lo mismo sucede en toda la Ronda Norte, donde ni quiera están instalados los puntos de luz pese a que el propio Concello lo ha pedido al Gobierno central, y hay rotondas, como la de Albeiros, donde es peligroso internarse de noche y, en especial, en días con niebla o lluvia intensa.

La respuesta del Gobierno central cuando se le pregunta por la iluminación de los enlaces de la A-54 y la A-6 (en los enlaces de Nadela, A Fonsagrada, A Campiña o el polígono de O Ceao) o las conexiones con la A-8 siempre es la misma: "Se señala que la Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, de aplicación en toda la Red de Carreteras del Estado... indica que el criterio para iluminar los enlaces de las autovías en las que se produzcan más de 120 días de lluvia al año (como es el caso de Lugo) es que la intensidad media de circulación de vehículos sea superior a 60.000 vehículos al día. Por otra parte, para justificar la iluminación del tronco de las autovías, se exige, además de la condición anterior, que discurra por suelo urbano en ambas márgenes. Ninguna de ambas circunstancias se da en el caso de la A-6 ni en el de la A-8 en la provincia de Lugo". Es decir, Lugo seguirá fundido en negro.

No obstante, también las administraciones local y autonómica tienen sus zonas oscuras. En el propio adarve de la muralla, por ejemplo, los lucenses tienen que usar las linternas de sus móviles o lámparas de cabeza (sobre todo para hacer deporte) si quieren caminar por algunas zonas. La Xunta, encargada de la iluminación, reconoció que tiene identificados dos tramos de deficiente iluminación: uno a la altura de Campo Castelo, que asegura que ya se ha solucionado, y otro a la altura de O Carme, que "prevese que quede arranxada nos próximos días, cando a meteoroloxía permita manipular o sistema eléctrico das luminarias afectadas". En lo que respecta al resto de la iluminación, "está feita baixo criterios dos técnicos neste tipo de cuestións, respectando a integración do ben na súa contorna. Non están previstos cambios".

También en la Ronda, aunque en este caso de responsabilidad municipal, llama la atención de los ciudadanos la escasa iluminación que hay en uno de los tramos recientemente peatonalizados y convertido prácticamente en un símbolo de la acción del gobierno local: A Mosqueira. Si bien los metros más cercanos a la Porta de San Pedro, alertan los viandantes y vecinos, la luz si es suficiente, en el resto del tramo peatonal la luz es muy escasa.

Al respecto, fuentes municipales muestran su desacuerdo e insisten en que incluso hay demasiada luz para lo que se considera sostenible con los estándares actuales, si bien también recuerdan que las farolas instaladas tienen la posibilidad de regular la intensidad lumínica, por lo que no se descarta que se incremente.

As Gándaras: a la luz del campo

Acceder al barrio de As Gándaras por las vías auxiliares que rodean el campo de fútbol es una aventura, sobre todo cuando se apagan los focos de las instalaciones deportivas. XESÚS PONTE

Nadela: con farolas pero sin luz

Una de las rotondas con más salidas y entradas, cercana a zonas también transitadas por los vecinos, está siempre a oscuras pese a que hay instaladas farolas. XESÚS PONTE.

Ronda Norte: ni hay ni se espera

Circular por la Ronda Norte, sobre todo en días con niebla o con lluvia de cierta intensidad, exige mucha prudencia. Y más cuando se llega a la rotonda de Albeiros. XESÚS PONTE

A Mosqueira: luz regulada, pero escasa

La mayor parte del tramo peatonal de A Mosqueira no ofrece una luz acogedora para los peatones y vecinos. Las farolas se pueden regular en intensidad, no debería ser complicado lograr que cumplan su función. XESÚS PONTE

Adarve: un paseo a tientas