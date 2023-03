Una pelea por un prado envenena desde hace años la convivencia en Poutomillos

Una disputa entre familiares iniciada hace más de una década por la propiedad de una finca ha convertido en un infierno la convivencia entre las cuatro mujeres protagonistas, que viven puerta frente a puerta en dos casas prácticamente aisladas en el núcleo lucense de Poutomillos. La Policía ya conoce perfectamente el lugar por las veces que ha tenido que ir, los juzgados tramitan media docena de denuncias intercambiadas y ningún otro vecino se atreve a acercarse ni siquiera a saludar, no sea que se vea metido en medio de un follón en el que las partes en conflicto no descansan ni de noche ni de día.

Solo la estrecha carretera por la que transcurre el Camino de Santiago separa las dos casas. En la de arriba, una granja de vacas con aspecto de centenaria, viven tres hermanas, Carmen, Chelo y Amalia, probablemente las tres por encima de los 70 años. Son mujeres enérgicas y enjutas, de las que saben qué es el trabajo duro del campo, con tres perros enormes y largas varas para guiar las vacas, no muchas.

Enfrente, un metro y medio por debajo del nivel de la carretera, una casa de planta baja y aspecto humilde que construyó el marido de Evangelina hace muchas décadas. Evangelina es prima segunda de las otras, tiene 89 años, dos gatos y una nieta en Barcelona. Nada más. Arrastra los pies ayudada por una cachava, tiene la movilidad muy reducida y guarda su miedo con la llave echada por dentro siempre que está en la vivienda.

El prado

De la conversación con las mujeres se puede entresacar que, más allá de rencillas familiares difíciles de situar en el tiempo y en las que habrían participado hijos, nietos, padres y algún otro que pasara por allí a cuenta de cualquier motivo, la guerra desde hace unos 12 años se centra en la propiedad de media hectárea de prado que rodea la casa de Evangelina. Esta asegura que es suya por herencia, y que los juzgados así se lo han reconocido. Parece, además, bastante razonable que el pequeño terreno que rodea una casa pertenezca a la misma. Sus primas segundas opinan que no; tienen el establo a tres o cuatro metros de la casa de Evangelina y sacan a las vacas por detrás de su casa, en el prado en disputa.

Un problema a mayores: Evangelina, con problemas de movilidad, no puede subir las escaleras de piedra que van de la fachada de su casa hasta la carretera, por lo que si quiere caminar un poco tiene que salir por el prado a una carretera lateral; es justo esa la salida que sistemáticamente, algunos días hasta varias veces, cierran sus primas con estacas y cuerdas de atar la paja, siempre azules. "Es nuestra", alegan las tres hermanas, "la cerramos para que no se salgan las vacas y vamos a seguir haciéndolo hasta que no haya una orden judicial".

Las tres hemanas cierran el paso a una finca, el único lugar por el que su prima segunda, con problemas de movilidad, puede pasar

"Llevo siete u ocho juicios y los he ganado, pero siguen diciendo que es suyo. Me insultan y me amenazan y me tiraron ya dos veces. Y no me matan porque no pueden", cuenta Evangelina, que vive sola con el apoyo de una asistente social del Concello. La mujer explica sus dificultades para caminar y cómo sus primas segundas se empeñan en impedirle el paso por el único lugar que puede salir: "Hace doce días tuvimos un juicio porque me araron la tierra delante de la salida y me tenían encerrada" en su propia casa.

Esta vecina reconoce "miedo" porque no tiene a nadie, "me tienen amargada de todo. Y a todos los vecinos los tienen amargados también. No se hablan con ningún vecino ni con la familia. Aquí ya no viene nadie".

Un proindiviso

Las tres hermanas, sin embargo, la responsabilizan a ella de ese mal ambiente general. "Tenemos una vida de bien con una familia de bien, lo que no puede decir ella", reprocha una de ellas, cuyas palabras se superponen a las de otra de las mujeres. Hay una tercera tapada hasta los ojos que se dedica a grabar con el móvil.

"La finca es un proindiviso. No vamos a hablar más que ya está en el juzgado", zanjan al respecto, para centrarse en el conflicto: "Aquí tenemos lío continuamente. Mire usted el ambiente. Todos los días con sentencias, todos los días amenazas de todos los tipos. Fuimos ya dos veces al hospital, agredidas. ¡Lo que tenemos pasado desde que esta señora volvió aquí!".

En cualquier caso, insisten en que el paso a la finca "toda la vida ha estado cerrado con estacas para que no salga el ganado". "Y las vamos a seguir poniendo", quieren dejar claro mientras dos ellas, acompañadas de uno de sus perros y blandiendo vara, se disponen a cerrar el paso y a advertir a los periodistas que no se les ocurra volver a entrar por ese paso porque es "nuestro".

José Manuel y Evangelina, en el salón de esta. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Me he metido en una pesadilla, psicológicamente me están hundiendo"

En esta guerra que late aislada en un rincón de Lugo hay una quinta persona en discordia, muy a su pesar. Porque José Manuel solo pasaba por allí, literalmente. "Paso por la carretera casi todos los días con la bici, hasta que una vez, hace como año y medio, me llamó algo la atención, porque cuando se ponen hay que verlas. Yo vi que dos de ellas tiraban a Evangelina y se liaban a patadas y paré. A partir de ahí me enfrenté a ellas. Vi que Eva era una persona que estaba sola. Necesitaba a alguien que le echara una mano, porque no hay vecino que se acerque allí porque con todos tuvieron problemas".

Lo que en principio iba a ser solo una acción de buena voluntad de José Manuel, que vive en una casa a unos cuantos kilómetros de la zona cero del problema, se ha convertido "en una pesadilla. Psicológicamente me está hundiendo, porque no sé cómo salir de esta situación. Ya me han metido tres denuncias y me han condenado, les he tenido que pagar sin tocar a ninguna de las tres".

Ya me han metido tres denuncias y me han condenado, les he tenido que pagar sin tocar a ninguna de las tres"

ESTACAS Desde aquel día que paró a ayudar, va a diario a ver qué necesita Evangelina, a llevarle la compra, a acercarla a Lugo... y a retirar el cierre de estacas con cuerda que colocan las tres primas. "Al principio los quitaba y lo dejaba a un lado", recuerda, "pero veía que al momento los volvían a clavar. Así que ahora cojo las estacas y las tiro lo más alto que puedo a sus árboles, para que por lo menos tengan que molestarse en hacer otras. Hay días que las he tenido que quitar hasta tres veces". La explicación da sentido a varias decenas de estacas balanceándose de ramas colgando de cuerdas azules que convierten el paso del Camino de Santiago por ese tramo de carretera en un tétrico memorial al rencor.