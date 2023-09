Una pelea nocturna en Amor Meilán deja un herido y pone en pie de guerra a los vecinos

Los vecinos de la Rúa Amor Meilán de Lugo, en pleno recinto amurallado, denuncian las "continuas molestias" que les genera la actividad de un establecimiento de hostelería ubicado en la zona. El último incidente que tuvieron que soportar los afectados se registró en la noche del martes al miércoles, cuando una violenta pelea en plena calle se saldó con un joven herido.

La agresión fue precedida de golpes y gritos, que despertaron a los residentes. "Se montó un follón terrible y muchos salimos a la ventana para ver lo que sucedía. Asustaba ver lo violentos que estaban varios jóvenes, y todo esto a golpe de martes. Últimamente, hay incidentes prácticamente a diario. Soportamos gritos, trifulcas y suciedad. Así no podemos vivir", advierten.

Sanitarios del 061 atienden al joven herido en la pelea registrada en la madrugada del miércoles en Amor Meilán. EP

Cada vez que presencian un incidente, los vecinos llaman a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que ya tuvieron varias intervenciones en el local. "Nos cansamos de llamar a la Policía y siempre vienen varias patrullas, pero al día siguiente estamos en las mismas. Cuando el dueño del pub quiere cerrar, sobre las seis de la mañana, sale con un bote de amoníaco, tira un poco delante de su local y la gente se separa de la puerta porque no soporta el olor. Después cierra la verja y se va, pero los clientes se quedan en la calle, muchas veces gritando y discutiendo, y somos nosotros los que tenemos que aguantarlos y sufrir esta situación", lamentan los residentes.

Dos patrullas de la Policía Nacional en la calle Amor Meilán. EP

Los afectados aseguran que el incidente registrado en la noche del martes al miércoles fue especialmente violento. "Varios jóvenes se golpeaban sin ningún tipo de consideración. Uno de ellos saltó por los aires, se cayó al suelo y le siguieron propinando patadas. A otro le pegaron con una botella y al final tuvo que acudir una ambulancia para atender a uno de los heridos. Si nadie para esto, cualquier día va a pasar una desgracia", alertan.

Los residentes de la calle Amor Meilán aseguran además que también sufren problemas de salubridad. "A veces da asco salir a la calle por las mañanas porque la gente orina en los portales y el olor es terrible. Además, dejan vasos, botellas, plásticos y paquetes de tabaco en nuestras puertas. Una cosa es contarlo y otra cosa es tener que vivirlo".

Los afectados instan al gobierno municipal a tomar las medidas necesarias para zanjar esta problemática. "Nos pasa lo mismo que a los vecinos del after de Recatelo. Hacemos fotos y grabamos videos para que se vea claramente lo que estamos soportando; para que vea todo el mundo que no exageramos, pero aun así el Concello no hace absolutamente nada para protegernos. Tienen que buscarnos una solución ya", exigen.