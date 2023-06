Na pel dun dermatólogo lucense que é cooperante internacional

Iago Meilán Sánchez é un dermatólogo de Lugo, de só 31 anos de idade, que un par de meses ao ano adoita deixar a un lado a súa confortable vida profesional para botar unha man como cooperante en países nos que os pacientes con enfermidades da pel teñen, segundo di, "moi difícil recibir unha atención axeitada" porque escasean os médicos desta especialidade.

Este médico lucense está recén chegado de Bolivia, onde colaborou coa Fundación Fontilles de Alicante, unha institución que, segundo salienta, foi "chave na erradicación da lepra en España". Neste país sudamericano no que conviven os Andes, o deserto de Atacama e a cunca do Amazonas participou nun proxecto de atención e capacitación en Dermatoloxía no departamento de Chuquisaca e na cidade de Santa Cruz, onde colaborou cunha organización autóctona, a Fundación Intercultural Nor Sud. "Acabo de volver e queda moito traballo de análise e avaliación por facer, pero a sensación do labor xa feito é ben boa", afirma.

A próxima parada prevista será Malaui, en outubro. A súa primeira toma de contacto con este país menos desenvolto foi durante a súa residencia en Dermatoloxía e Venereoloxía no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), cando realizou dúas rotacións externas. A primeira foi hai catro anos coa ONG de cooperación sanitaria Dermalawi, nunha campaña de control da epidemia de sarna que afectaba a esta república africana.

En 2019 Iago Meilán fixo outra rotación externa no Kilimanjaro Christian Medical Center, en Tanzania, do que lembra que é "un dos hospitais máis senlleiros de toda África do Leste". Daquela non lle chegou con colaborar con Dermalawi, senón que, segundo pon de manifesto, involucrouse "nas tarefas de coordinación".

"A xente adoita pensar que a cooperación é ir á campaña, volver e alá foi o choio. Iso non é así, pois a cooperación esixe un traballo constante ao longo do ano, en tarefas de coordinación, investigación, deseño de campañas, captación de fondos, comunicación...", explica Iago Meilán, que engade que é "un traballo voluntario, mais sentímonos moi orgullosos dos progresos acadados".

Na actualidade forma parte da xunta directiva desta ONG, con cometidos en comunicación e formación. En outubro próximo vai regresar a Malaui, como xa fixo o mesmo mes de 2021 e tamén de 2022. "Somos unha asociación pequena, pero sólida, formada por sanitarios españois e malauíes que traballamos conxuntamente polo desenvolvemento e a saúde da poboación do distrito de Nkhotakota, no centro do país", afirma o dermatólogo lucense, que detalla que esta ONG conta con "campañas de diagnóstico, tratamento e rastrexo de contactos de lepra, atención clínica e cirúrxica á poboación con albinismo, educación sexual e reprodutiva, programa contra a pobreza menstrual, control epidemiolóxico da sarna, atención clínica continuada durante todo o ano e capacitación do persoal sanitario local".

Ademais dese estreito labor no país africano, asegura que Dermalawi é "referencia no tocante á formación en Dermatoloxía en pel negra e en poboación migrante en España".

Na consulta do centro de saúde de La Florida, en Sucre (Bolivia). EP

Que pode levar a un mozo de 31 anos coa vida máis que resolta a embarcarse en proxectos de cooperación en países menos desenvoltos? Iago Meilán, que explica que "desde ben noviño" lle interesou "a socioloxía, a xeografía e a historia", asegura que é "consciente do privilexio que supón nacer nun país coma Galicia, onde sempre gocei dunha educación e dunha sanidade públicas, gratuítas e de calidade. Mais tamén sei que as desigualdades económicas impiden que a maioría da poboación do noso planeta poida gozar destes mesmos servizos".

A concienciación ante esas fendas foi a que empurrou a este médico lucense a "aportar a miña pequena axuda para que todas as persoas poidan acceder a servizos educativos e sanitarios de calidade, independentemente do seu lugar de nacemento ou da súa clase social".

Iago Meilán adoita levar bata de cor branca ou verde, pero non capa nin anteface. "Non me considero ningún heroe, pois o que recibo de todas as persoas e lugares nos que teño traballado é máis có que eu podo aportar", asegura este médico lucense, que engade que "cando estou fóra aprendo de alá onde estea, mais tamén me entra a saudade pola miña xente, por Galicia, e aprendo a querer aínda máis a nosa terra, que é marabillosa, ao tempo que aprecio e valoro outras culturas e lugares. Pois unha das maiores aprendizaxes que me levo, da que máis me convenzo canto máis viaxo é que, en esencia, todos somos iguais en todos os lados".

Asegura que lle resulta "doado" traballar nestes países "só provisto da capacidade de ollar, escoitar e falar". Salienta que "moitas das doenzas que a OMS cataloga coma enfermidades tropicais desatendidas, ligadas á pobreza, afectan á pel, como ben pode ser a lepra".

En Saúde Internacional e Cooperación

Iago Meilán estudou Medicina na USC. Fixo a súa residencia no Chuac. Decantouse pola Dermatoloxía porque lle "apaixoa". Explica que "a entrevista co doente, a subxectividade e a intuición son fundamentais". Engade que "tamén ten un compoñente psicolóxico moi importante, pois a pel é o órgano a través do que interactuamos co mundo e conforma a nosa imaxe".

Este médico, que exerce na Coruña, completa a súa formación cun mestrado en Saúde Internacional e Cooperación na Universitat Autònoma de Barcelona.