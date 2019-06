Aproveitando o Arde Lucus e ao abeiro das Xornadas Europeas de Arqueoloxía 2019, evento adicado á arqueoloxía europea organizado polo Instituto Nacional de Investigacións Arqueolóxicas Preventivas (INRAP) de Francia os días 14, 15 e 16 de xuño, o Museo Provincial de Lugo participa nesta décima edición amosando unhas pezas inéditas da antiga Lucus Augusti que, polo tanto, atinxen ao noso pasado romano.

As xornadas de Arqueoloxía están dedicadas á promoción e difusión da investigación, das coleccións e do patrimonio arqueolóxico, desde as escavacións ata o museo. O obxectivo é atraer público novo e reunir a todos os axentes relacionados coa arqueoloxía.

Deste xeito a actividade incluída nas JEA foi unha charla presentada por Aurelia Balseiro, directora MPL e coordinadora desta iniciativa que demos en chamar Pegadas esquecidas de Roma en Lucus Augusti, impartida por Enrique Alcorta (arqueólogo e responsable do departamento de Arqueoloxía/Historia do MPL) en colaboración con Ofelia Carnero (técnica departamento Arqueoloxía/ Historia MPL). Coa conferencia amosáronse unhas pezas, pertencentes á colección de prehistoria e arqueoloxía, inéditas e atopadas na nosa cidade para poñer en valor unha parte da nosa historia a través dunha circunstancia anecdótica como pode ser a impronta casual deixada por un pé dun romano datadas entre os séculos II e IV d.C.

Aínda que existan paralelos similares atopados noutros xacementos e/ou conservadas en museos, neste caso estamos a amosar unhas pegadas que atinxen á nosa contorna xeográfica.

As labouras de catalogación informatizada dos materiais existentes nas zonas de reserva do Museo Provincial de Lugo, emprendidas hai anos, depararon a revisión dalgúns elementos latericios, en concreto uns bipedales, ladrillos/baldosas de 60 x 60 cm, que damos a coñecer agora, como un acto máis das devanditas Xornadas Europeas de Arqueoloxía, coincidindo co Arde Lvcvs.

Antes de entrar no estudo destas pezas, debemos entender o termo construtivo romano opera latericia, que literalmente vén significar obras con ladrillo, ou máis xenericamente, as obras e edificios realizados con materiais cerámicos, moitas veces cubertos con revocados, frescos ou revestimentos pétreos. De entre estes materiais, destacan, por unha banda, os empregados en cubertas e tellados; as ‘tégulas’ cunhas medidas de 65 x 45 cm, os imbrices –ladrillos curvos semellantes aos actuais- e as antefixas de remate. Doutro, os ladrillos propiamente ditos, cuxa modulación tipolóxica baséase no pé romano de 29,6 cm. Medidas múltiplos e submúltiplos

deste, así como divisións en oblicua dan lugar a unha longa lista de modelos de ladrillos romanos entre os que figuran o bessal (22 x 22 cm.), o pedal (29,6 x 29,6) coa medida dun pé do que devén o seu nome, o sesquipedal de 44 x 44 cm con valor de pé e medio e, finalmente, o bipedal , ladrillo cadrado de 60 x 60 cm., é dicir de dous pés de lado. Estos últimos acadan un peso aproximado de 30 kilogramos e, pola súa forma e dimensións adoitan utilizarse como baldosas para chans.

Segundo as escavacións, na cidade romana de Lucus Augusti, abundan as tegulas e os ímbrices, indicios de que unha parte das construcións existentes, polo menos as máis importantes, optaban por este tipo de cubrición cerámica: tegulas planas dispostas unha a continuación doutras, cubrindo os encontros coas curvas para evitar o filtrado de auga. Son tamén abundantes os pequenos bessales cadrados pois estes, no seu caso, utilizábanse para dispoñer as pilae, os apilamentos deste tipo de ladrillo co obxectivo de "levantar" o chan dos hipocaustos e zonas termais, permitindo a entrada de calor aos mesmos. Con todo, apenas se utilizan na construción arquitectónica xa que as laxas de lousa substitúenos de maneira satisfactoria e, ademais, son máis económicas por abundar na zona e non necesitar procesos de cocción. Incluso os fornos de produción cerámica son deste material. Por outra banda, o único forno romano no que aparece testemuñada a produción de ladrillos en Lugo, é no localizado e musealizado nos xardíns de San Roque, xa que diante da súa entrada localizáronse multitude de imbrices.

De aquí o interese dos sete bipedales presentados este sábado no Museo Provincial. Para o seu estudo comenzaremos por sinalar que, do mesmo xeito que determinadas producións cerámicas, as pezas procedentes dun determinado obradoiro identificábanse mediante un selo ou unha marca para a súa distribución e recoñecemento no mercado. No caso das tégulas e ladrillos a identificación realizábase mediante marcas ou debuxos dixitados, feitos cos dedos. Entre as que locen estes bipedales recoñécense unha trazada con tres dedos desde as catro esquinas de cada peza, en aspa, que conforman no centro da mesma unha especie de rede. Esta marca imprímese especialmente na cara groseira do ladrillo. Pola outra, aparecen outras, con debuxo máis coidado, como unha realizada agora con dous dedos que marcan senllos surcos en forma de letra alfa grega. Noutros casos, estes bipedales mostran unha gran marca en U, trazada desde dous dos extremos con tres dedos. Estas variantes indicarían que ou ben foron realizados en diferentes talleres identificados por diferentes marcas ou ben que foron realizados por varias persoas integrantes dun mesmo taller, posuíndo cada un a súa identificación de cara ao control de produción.

Centrados xa nas nosas pezas, os sete inusuais bipedales, aínda que de procedencia descoñecida, foran catalogados anos atrás coa perceptiva ficha. Neste caso concreto, un dos bipedales dados a coñecer este sábado destaca por presentar pegadas (icnitas) en un caso de sandalias romanas deixadas probablemente polos mesmos artesáns que realizaban as pezas, e de outro de animais, concretamente de cans. As primeiras remóntannos a unha pegada dun pé dereito, tres veces repetida, de 23 cm de longo, correspondentes a unha talla 36 actual, polo mesmo probablemente dun alfareiro adolescente, moi ben marcadas grazas a que a sola de seu calzado

dispoñía de craveteado de chatolas de ferro que quedaron ben impresas no bipedal, aínda fresco, antes de cocer.

De xeito habitual o calzado craveteado adoita identificarse con caligae (botas militares), pero non eran estraños os calzados de uso civil reforzados con este sistema, especialmente adecuado para terreos brandos ou húmidos, polo que non é raro que os artesáns dun obradoiro cerámico as empregasen e, neste caso, as imprimisen, fortuítamente ou non, nas pezas postas a secar. No Mosaico de Dédalo e Pasifae, exposto no MPL, aparece representado un pé cunha probable crepidae, outra modalidade de calzado romano.

Da mesma maneira, podemos imaxinarnos uns cans correteando polo obradoiro. As pegadas de can, canis familiaris, resultan interesantes porque podemos relacionalas con algúns estudos paleo-osteolóxicos sobre materiais óseos animais romanos de Lvcvs Avgvsti, realizados en anos anteriores. O ambiente ecolóxico que envolvía o Lugo romano debía estar composto substancialmente por grandes bosques de castiñeiros e carballos, habitado por unha serie de animais entre os que destacarían o xabaril, o cervo e o oso. Tamén estaría o can, aínda que o seu número de mostras é bastante máis reducido, identificándose polo menos dous exemplares máis ou menos completos que corresponderían a un can de talle pequeno, probablemente unha mascota de compañía, e outro de maior alzada, arredor de 40 cm. Nos estudos realizados localizáronse antepasados do setter. En calquera caso, tanto os ladrillos como as pegadas, constitúen unha nova achega, moi viva, da poboación humana e animal que ocupaban o Lugo romano.