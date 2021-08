"Pedímoslle ao ministro Iceta o 100% de aforo empregando o certificado covid"

O ministro de Cultura, Miquel Iceta, recibiu a Alberto Grandío xunto a outros representantes de colectivos culturais, para unha reunión na que lle transmitiron a necesidade de outorgar axudas urxentes ás salas de concertos, para así evitar unha onda de peches definitivos.

Como foi esa reunión co ministro de Cultura?

Foi bastante ben. Era un encontro para principalmente explicarlle os problemas que ten o noso sector agora mesmo. Dende que comezou a pandemia, 24 salas das 280 que temos en total no noso país xa pecharon as súas portas definitivamente. Expuxemos ao ministro Iceta que precisamos unhas axudas directas urxentísimas, porque a situación empeza a ser insostible. Queremos que sexan axudas en duas liñas ben diferenciadas: unha para as estruturas, e outra para a programación. Hai salas que levan sen abrir as súas portas dende o 8 de marzo de 2020.

Houbo algún outro tema importante que se tratou no encontro?

Sí. A grande maioría do noso sector está a favor da utilización do certificado covid, e así o fixemos saber. Cremos que para salvar as nosas salas é necesario que os concertos volvan á normalidade, así que queremos a medida do certificado para pedir o 100% de ocupación, sen cadeiras e sen mascarilla. Se controlamos que só entran persoas sanas, non ten que haber ningún problema. Un dos principais inconvintes que fan difícil a aplicación deste xustificante é que o están denegando nos tribunais, polo que non vai ser sinxelo adoptalo.

Que lles transmitiu o ministro tras expoñer estas problemáticas das salas de concertos?

Tomou nota das peticións, pero non pode facer moito máis. Deixámoslle claro que somos un sector necesario na sociedade, e un viveiro para os artistas. El amosou que está de acordo co que demandamos e defendemos, así que quixo transmitirnos o seu ánimo para saír adiante.

Como é a situación das salas de concertos na actualidade? Empeorou respecto ao ano pasado?

Sí, empeorou sen dúbida. No 2020, varias salas saíron adiante porque tiveron axudas por parte das institucións, pero neste 2021 recibimos cero euros. Os xerentes dos negocios son incapaces de mantelos, unha sala normaliña non baixa de 2.500 euros de aluguer, e xa non falamos das salas máis grandes do país, que poden chegar a pagar ata 30.000 euros nalgúns casos. Nós, en Galicia, non somos dos que máis nos podemos queixar de axudas, pero houbo algunhas comunidades que non recibiron nin un euro dende que esto comezou.

Cren que son un sector olvidado?

Dende logo. Hai que comunicar a mensaxe de que somos un sector necesario, envolvemos o traballo de moita xente. A actividade dunha sala de concertos move moitísimos postos de traballo e da de comer a moita xente, xa só polo que implica a súa actividade. Non é o mesmo que entrar a un pub, que o único que fas é tomar copas. Aquí moves a técnicos de son, ao artista que ven a cantar, a persoal de hostalería que está na barra, transportes, hoteis…

Polo que me comentaba antes, entendo que a medida que piden principalmente é a do certificado, pero queren algunha máis?

A verdade é que non. Se ti, con un certificado de vacunación, con unha proba negativa, ou con ter pasado a enfermidade nos últimos meses podes asegurar que ese é un espazo seguro de persoas sanas, non ten por qué haber restriccións. Nós queremos que o certificado nos permita ter un 100% de aforo, sen estar sentados en cadeiras, e sen mascarilla. Fai pouco, por poñer un exemplo, houbo un festival en Chicago que congregou a máis de 40.000 asistentes sen restriccións e do que saíron 200 positivos, que en proporción é moi pouco. Como este, hai varios casos máis.

Está a ser complicado contratar a artistas para os concertos nesta situación?

Moitísimo, o tema do aforo limita moito a actividade. Se ti só podes meter a 40 persoas nunha sala, non hai xeito de traer a un grupo de fora, que xa simplemente polos gastos de transporte e estancia superan a recadación das entradas. Este formato de concertos trae datos negativos constantemente.

O público está sendo reticente a volver ás salas?

Sí. Agora mesmo hai moito medo a ir aos concertos. Se non hai un análise certeiro sobre os contaxios en interiores e a televisión segue asustando cos datos, é imposible que a xente queira volver a entrar nas salas. Non paran de vendernos que o exterior é máis seguro que o interior, pero non sempre ten por qué ser así. Eu podo estar nun interior con unha separación ampla e con xel en cada mesa, e estar nunha terraza con xente pegada ás miñas costas fumando ao meu lado. Non se pode xeralizar con iso. No seu caso concreto, é o dono do club Clavicémbalo.

Como están afrontando a situación?

Afortunadamente, non vamos tan mal. Temos a sorte de que non hai que pagar o alquiler, e saímos cara adiante grazas ás axudas que recibimos. É certo que o negocio perde cada mes, pero vaise mantendo e aguantando polas diferentes axudas que puidemos recibir.