La peculiar contabilidad del Covid

El último fallecimiento por Covid-19 de un paciente lucense fue comunicado por el Sergas el pasado día 2 de junio. Se trataba de una mujer de 76 años, con patologías previas y que llevaba 36 días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hula. La lista oficial de fallecidos en Lugo pasó ese día a 28 y no se ha movido de ahí desde entonces. Eso pese a que el pasado miércoles, día 10, moría en la misma unidad de críticos del mismo hospital otra mujer a consecuencia de la misma enfermedad, la catedrática de Didáctica da Lingua e Literatura de la USC y escritora Araceli Herrero Figueroa.

Su caso sirve para mostrar de qué manera se registran las muertes por Covid-19 en toda España —no es un sistema exclusivo de ninguna comunidad— y cómo, con rotunda seguridad, los fallecidos son más de los que tenemos conocimiento día a día.

La diferencia entre unos y otros casos es casi de preposiciones, ya que se sitúa entre morir ‘con’ coronavirus y morir ‘por’ coronavirus. Herrero murió ‘por’ coronavirus pero, en ese momento, la prueba ya daba un resultado negativo. Cuando un paciente ingresado en Uci, por ejemplo, tiene una PCR negativa y, después de 72 horas, una segunda PCR negativa sale del recuento. Deja de contar como caso activo y, por supuesto, como ingresado en Uci con Covid-19.

Si esa misma persona, fallece a consecuencia de la enfermedad de Covid —que fue lo que le llevó a la unidad de críticos en primer término— no se contabiliza en el registro que se comunica públicamente. Si mejora y es trasladado a planta, no se incluye su caso entre los ingresados en planta de hospitalización de esa jornada.

Así, este viernes, según los datos que comunica el Sergas diariamente, había un solo paciente con Covid- 19 en el Hula, ingresado en una unidad de hospitalización. En realidad, en planta había 3, el que sigue presentando material genético del virus en el frotis nasofaríngeo y otros dos que ya dan negativo en la PCR. Se informó de que en Uci hay cero pacientes con Covid-19, pero en realidad hay dos que fueron llevados a la unidad de críticos por tener la enfermedad en su forma más grave y que siguen recuperándose de ella.

De cualquier forma, en una provincia como Lugo, con un número reducido de casos en comparación con otras zonas, y una de las letalidades (número de fallecidos por número de infectados) más bajos de España, la diferencia entre la lista oficial de muertos y la lista real no diferirá demasiado. Es posible que tampoco se haya comunicado en su momento algún caso de fallecimiento en domicilios al inicio de la pandemia. Como los protocolos de recopilación de datos han ido cambiando a lo largo de los meses puede que alguno de los que no se incluyó entonces en la lista oficial sí se hubiera incluido de suceder ahora.

Las diferencias entre el recuento oficial y el real puede ser sustancialmente diferente en comunidades muy pobladas y muy afectadas, como Madrid. No solo porque habrá muertes registradas por ejemplo en domicilios que no se sumen a las que se van comunicando a diario, sino también porque, especialmente al principio, murió gente por Covid-19 antes de que tuviera acceso a una PCR por lo que no contaban con un diagnóstico en firme.