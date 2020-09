Pechan a gardería Gregorio Sanz de Lugo polo contaxio dunha educadora

A Concellería de Educación e Difusión do Coñecemento vén de comunicar ás familias o peche da Escola Infantil Municipal Gregorio Sanz, en Lugo, debido ao contaxio dunha das educadoras que traballan no centro. Segundo declarou o edil responsábel, Felipe Rivas, "os protocolos que están a seguir as educadoras das escolas permiten confirmar que as posibilidades de contacto cos nenos foron moi pequenas, mais por responsabilidade decidimos proceder ao peche da instalación".

Rivas informou que "desde a confirmación do contaxio", na mañá deste venres, "mantivemos contacto continuo coas autoridades sanitarias para proceder segundo as súas indicacións". O edil manifestou a súa disposición a "colaborar coas autoridades sanitarias en todo o que sexa posíbel para poder continuar a ofertar este servizo público cando sexa seguro".

O resto de traballadores da escola serán sometidos a probas para descartar unha maior incidencia do virus na instalación e a edificación será sometida a unha desinfección seguindo os protocolos elaborados polo Concello de Lugo.