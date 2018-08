Peatonalizar Quiroga Ballesteros llevará diez meses, pero no hay fecha de inicio

El gobierno local presentó el lunes a los comerciantes de Quiroga Ballesteros el proyecto de peatonalización de la calle, una intervención que algunos comerciantes consideran interesante pero que también provoca mucho temor y en algunos casos rechazo.

La alcaldesa, Lara Méndez, y los concejales de obras, Manuel Núñez, y mercados, Rosana Rielo, junto a la ingeniera municipal Marta Carballal, informaron de que el proyecto incluye la colocación de una cubierta, aunque de momento solo se hará la peatonalización de la calle, con un presupuesto de 1,1 millones. Está previsto que las obras duren diez meses, aunque todavía no han sido licitadas y este trámite puede durar unos tres meses, según estimación del propio gobierno, por lo que es fácil que los trabajos no comience hasta el próximo año.

El cumplimiento del plazo y la manera en que se dispondrá el tráfico –la carga y descarga expresamente– mientras dure la obra y, sobre todo, una vez la calle quede peatonalizada son cuestiones que inquietan mucho a los comerciantes de la Plaza, del Mercado y de otros puntos de la calle. Las asociaciones que les representan no rechazan frontalmente la peatonalización, pero albergan muchas dudas sobre cómo se ejecutará y sobre cuál será el resultado. No está previsto mantener el bus –según el autor del proyecto, porque el Concello no lo pidió- y se quejan de que faltan otras soluciones para el tráfico, como la ampliación de las plazas del párking de Santo Domingo. Esta mejora fue anunciada, pero sigue sin materializarse. "Tampouco sabemos como se vai organizar a carga e descarga. Aquí somos moitos, e como dean unha horiña ou dúas, vai ser caótico", vaticina la portavoz del mercado de Quiroga Ballesteros, Ana Cela. El lunes se explicó que podrán circular residentes y vehículos de emergencias y de carga y descarga, "na franxa horaria autorizada".

Según el proyecto, en el tramo inicial de la calle los vehículos circularán pegados a la fachada norte, pero debajo de la pérgola que cubrirá la calle el tráfico tendrá que circular por el centro. En el giro hacia Santo Domingo, discurrirá pegado a la plaza de abastos, a continuación de las escaleras y la rampa de acceso.

Cela asegura que en sectores como el hostelero se ve positiva la retirada de coches, pero asegura que "unha importante maioría de comerciantes non quere a peonalización. Non o vemos se non se fan antes outras cousas", afirma. Entre ellas cita la oferta de los puestos que están vacíos o con un uso inadecuado, como almacén. "Que veña quen queira. Calquera cousa é mellor que ter un posto pechado ó lado", opina. En el mercado hay al menos cuatro puestos sin uso y en la plaza cerca de una veintena. El gobierno aseguró el lunes que está trabajando en el pliego de condiciones para sacarlos a concurso.

El portavoz de los comerciantes de la Plaza, Juan Carlos Cruz, alegó que no conocía la opinión de todos los tenderos a los que representa, por lo que rehusó pronunciarse sobre el proyecto de reforma de la calle, mientras que Lugo Monumental, que también tiene asociados, defiende la peatonalización "pero con sentidiño". Su presidente, Luis Latorre, cree que debe mantenerse el bus y coincide en que hay que organizar muy bien el tráfico imprescindible. Cree que se podría empezar por una "peatonalización blanda", por ejemplo, cerrando la calle a coches los fines de semana. Urge, además, a licitar todos los puestos y a acabar la obra del sótano de la Plaza. Al respecto, el gobierno recordó el lunes las mejoras realizadas y explicó que para las restantes habrá que priorizar.

La regidora defendió que el objetivo del proyecto es dinamizar la zona comercial y potenciar la creación de espacios públicos que puedan ser aprovechados por todos los ciudadanos.

Defendió los resultados de estudios que indican que los espacios peatonalizados tienen una economía más activa que aquellos en los que el tráfico es dominante.

El comercio rechaza, por ejemplo, que pueda haber obras en la zona en Navidad.