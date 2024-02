Peatonalizaciones que se resisten

El afán peatonalizador del gobierno de la ciudad tiene tantos defensores como detractores y la realidad es que los coches siguen ocupando parte de calles y espacios que son reformados para destinarlos únicamente a los peatones.

El Concello inauguró en las últimas semanas del año las reformadas Calzada da Ponte y Calzada do Carme, tras renovar servicios, cambiar pavimentos, instalar mobiliario y plantar vegetación. Y el mismo día en que, mientras políticos y técnicos recorrían las nuevas vías peatonales, hileras de coches permanecían aparcados sobre ellas. El gobierno es consciente de este problema y en ese mismo momento anunciaba ya que señalizaría y adoptaría medidas para ponerle solución.

De momento, esas medidas no han llegado y la presencia de coches estacionados en los márgenes de estas calles es constante.

En la Calzada da Ponte el problema es doble, porque no solo aparcan vehículos sobre ella sino que sigue siendo una vía bastante utilizada por los conductores como atajo para llegar desde el centro de la ciudad hasta la N-6. Por esa razón en esta calle se hace más necesario aún un sistema de control del tráfico que accede a ella, a diferencia de la Calzada do Carme, que no tiene salida ni conduce a ninguna otra vía, por lo que lo más que pueden hacer los conductores es aparcar en ella, como estaba permitido antes de su reforma.

Se trata de una calle muy próxima al recinto amurallado y en las proximidades está previsto abrir dos aparcamientos públicos de uso gratuito para compensar la supresión de plazas en esta y en otras calles de la ciudad, como las que están siendo peatonalizadas en el casco histórico.

En la Calzada do Carme siguen viéndose coches aparcados a ambos lados en muchos momentos del día. XESÚS PONTE

Por un lado, la Diputación prevé abrir por las tardes y en fines de semana el aparcamiento del complejo de Santa María, donde habrá unas 140 plazas disponibles. El espacio fue acondicionado en los últimos meses y, hace unas semanas, la Diputación informó que estaba pendiente la colocación del sistema de videovigilancia para poder poner en servicio el estacionamiento.

Cerca, por detrás de la capilla de O Carme, el Concello también prevé hacer un aparcamiento disuasorio con unas 50 plazas. Será en una finca de la cofradía del Carmen, en virtud a un convenio con la administración local que está pendiente de ser revisado.

Al deseo de los conductores de aparcar fácilmente, cerca del centro, en superficie y sin pagar, se suma en muchos casos la resistencia a modificar circuitos de circulación y a seguir pasando en coche por calles en las que teóricamente se ha eliminado el tráfico.

Hay conductores que son inmunes a elementos disuasorios, como los que se colocaron en el tramo de Camiño Real que fue peatonalizado, desde Concepción Arenal hasta la Ronda da Muralla.

El área de Infraestruturas del Concello está finalizando la segunda fase de peatonalización de la Rúa Isaac Díaz Pardo, del tramo que desemboca en Cidade de Viveiro. SEBAS SENANDE

Al Concello no le quedó más remedio que tomar medidas más drásticas y hace unas semanas optó por colocar barreras físicas rígidas. Lo hizo en ese lugar de Camiño Real, en el principio de Quiroga Ballesteros desde la Rúa Montevideo y en la entrada a Recatelo por la Rúa Isaac Díaz Pardo. En este último barrio, el resultado de esa medida es especialmente visible. Ha evitado que conductores atraviesen las calles peatonales del barrio para ir desde la Ronda da Muralla a la zona del parque Rosalía de Castro y que esas vías sean utilizadas para hacer cambios de sentido.

El gobierno local se esfuerza por concienciar de las bondades de dejar el coche en casa pero esa idea no acaba de calar en muchos ciudadanos y las medidas coercitivas acaban resultando imprescindibles.

Próximas obras: A Milagrosa y Recatelo

El Concello anunció para este año dos nuevas obras de peatonalización en la ciudad, además de las que ya están en marcha en el casco histórico. Estas últimas se ejecutan con ayuda de fondos europeos, están en distinto grado de ejecución y no pueden irse más allá de 2024, aunque el objetivo es que estén acabadas antes. A su cargo está el área socialista del gobierno.

Los nacionalistas, por su parte, prevén peatonalizar la Rúa Milagrosa y actuar en Carril dos Loureiros, en la zona de Recatelo, para hacer plataforma única y colocar elementos que disuadan a los conductores y ralenticen el tráfico.