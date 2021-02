La peatonalización avanza en la ciudad de Lugo y alcanza a la Rúa do Esquecemento

Sus vecinos consideran que su nombre le va que ni pintado, Rúa do Esquecemento. Por ese motivo propusieron al Concello de Lugo que peatonalizase esta calle para situarla en el mapa, pese a su céntrica ubicación, entre García Abad y Concepción Arenal. Y el gobierno local recogió el guante. Estos días se iniciaron las obras. Suponen una inversión de 48.305 euros y su plazo de ejecución es de tres semanas.

La alcaldesa Lara Méndez, que le explicó ayer in situ a los vecinos en qué consistirán las obras, destacó que el proyecto pretende dotar a esta vía pública, que tiene una sola entrada y salida de vehículos, de "espazos de uso, convivencia e confort, que inviten a socializar".

"Damos resposta a unha demanda veciñal, pois foron numerosas as peticións que recibimos, a través do proceso de participación cidadá do plan Muramiñae Rehabilita", señaló Lara Méndez, que precisó que esa propuesta "para acondicionar e restrinxir a circulación de vehículos nesta rúa" permite "gañar espazo para os peóns e unha nova zona de esparexemento e de conexión social para o conxunto da veciñanza".

Los 100 metros que tiene de longitud esta calle, que finaliza en unas galerías comerciales que dan a la Avenida da Coruña, pasarán a estar a la misma altura de las aceras actuales, una vez que se acometan las obras de peatonalización. El firme será de hormigón impreso con apariencia de madera.

Una de las principales novedades de este proyecto es que no se optará por los bancos convencionales sino por otros que se están poniendo de moda en las grandes ciudades, que incluyen vegetación y que se conocen como parklets, en los que los transeúntes podrán hacer un alto en su camino para descansar.

"Con ese mobiliario melloramos a calidade da paisaxe urbana, ao tempo que ofrecemos novos espazos de socialización e ampliamos as zonas verdes da cidade", indicó la regidora municipal.

Esta iniciativa, que se enmarca en la estrategia Dusi Muramiñae, financiada en un 80% con fondos de la Unión Europea y el 20% restante con municipales, pretende que los peatones le sigan ganando espacio al tráfico rodado para que Lugo sea, según incidió Lara Méndez, "unha cidade amable, verde, sostible e proactiva na loita contra o cambio climático".

La alcaldesa de Lugo considera que la ciudadanía está "moi concienciada" con el problema del calentamiento global porque "solicita este tipo de espazos".

La Rúa do Esquecemento se cerrará el próximo mes al tráfico, excepto para los vehículos de los residentes que cuentan con garaje y para los de los proveedores que abastecen a los establecimientos existentes.

Esta peatonalización, según recordaba ayer Lara Méndez, se suma a las acometidas en los últimos años en la Rúa da Xesta, Vila de Sarria, la Praza da Milagrosa o Soto Freire, la que se está ejecutando en Quiroga Ballesteros o la futura de la Ronda da Muralla en A Mosqueira, cuyas obras ya fueron adjudicadas y que está previsto que se inicien próximamente.

El gobierno local también está trabajando en el diseño de nuevas zonas libres de tráfico en la ciudad, como la Calzada da Ponte o la Rúa Rafael de Vega.

La primera calle con parklets en la capital lucense