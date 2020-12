Unos están haciendo encaje de bolillos para cuadrar el número de allegados con los que compartirán mesa y mantel, ya que tienen una larga familia; otros ya lo descartan directamente y los que tienen claro que volverán a casa por Navidad condicionan ese regreso a que les dé negativo la prueba de diagnóstico a la que se someterán para viajar con cierta tranquilidad a ver a los suyos —en muchos casos tienen a padres ya entrados en años—. Todos los consultados coinciden en que el sacrificio merecerá la pena si es útil para derrotar al covid-19 más pronto que tarde.

1. Héctor Castiñeira. Enfermero

"Echaré de menos los rellenos del Círculo. Iba desde que era un chaval"

Inmerso en su último éxito literario, Nosotras, enfermeras, que ya va por su cuarta edición —40.000 ejemplares en las librerías— y del que no ha podido hacer firmas de ejemplares por las restricciones, el creador de Enfermera Saturada podrá pasar las fiestas navideñas con los suyos en Lugo. En la Uci del hospital madrileño en el que trabaja no tendrá turno el día 24, ni el 25, ni el 31, ni el 1, libranzas a las que no está acostumbrado en estas fechas. Aprovechará que en su centro ofrecen poder hacer test PCR a todos los sanitarios que viajen. "El día 23 me haré la prueba y en cuanto tenga el resultado, si es negativo, me iré a Lugo", dice.

En casa de sus padres se reunirán "cinco personas" en total. "Pasaremos un poco de frío en la cena para ventilar y tomaremos todas las medidas posibles para minimizar el riesgo", dice el divulgador, que es colaborador de Espejo público de Antena 3, entre otros programas de radio y televisión, que advierte de que en Madrid "han empeorado las cifras, pero en el hospital aún no lo notamos".

Recuerda que "lleva un montón" sin visitar a su familia en Lugo y que, pese a las restricciones, "por lo menos podré verla en Navidad, después del año que llevamos". Entre bromas, afirma que no podrá cumplir con la tradición de asistir a los rellenos del Círculo de las Artes, a los que "iba desde que era un chaval", explica Héctor Castiñeira.

2. María Vázquez. Actriz

"Antes de venir a Madrid brindé con mis padres y cuando regrese lo haré"

Quien no podrá venir a pasar las fiestas con los suyos en Galicia es la intérprete natural de Carballedo, que representa estos días en el Teatro Alcázar de Madrid la obra Fariña de Nacho Carretero. "Lo gallego triunfa fuera", asegura, pues es la segunda vez que visitan la capital del Estado, tras "el éxito" de septiembre en Matadero. No tendrá funciones los días 24 y 31, pero sí el resto, así que compartirá mesa y mantel con su pareja, que también forma parte del elenco, y con sus dos hijos.

"Estoy más que habituada. Al final las fiestas las celebras cuando puedes. Antes de venir a Madrid brindé con mis padres y cuando regrese a Galicia lo volveré a hacer", afirma María Vázquez.

3. Jorge Coira. Director de cine

"Somos siete hermanos, con familia, y ni de lejos nos podremos reunir"

El cineasta y guionista rabadense asegura que aún no sabe cómo y dónde va a pasar las fiestas navideñas. "Somos siete hermanos, con familia, y ni de lejos nos podremos reunir", precisa Jorge Coira, que está con los últimos detalles de la posproducción de la segunda temporada de la exitosa serie televisiva Hierro y preparando el largometraje que rodará el año que viene.

"Serán unas navidades completamente diferentes. Me da mucha pena, pero es lo que hay", afirma el director de Eroski Paraíso y 18 comidas, que añade que en "un año muy loco", que podría ser el guión de una película o serie televisiva, "lo más importante es la sanidad".

4. Liborio García. Periodista

"Serán las primeras navidades en mi vida que no voy a estar en Lugo"

El periodista lucense aún no tiene decidido si vendrá a Galicia a pasar las navidades con su familia. Si lo hace será tras la preceptiva prueba de diagnóstico. Pero en esta ocasión, si viaja, "por primera vez" en su vida no las pasará en Lugo, sino en Pontevedra, en donde sus padres están pasando el invierno "arropados" por su hermana.

"Serán muy diferentes, pero a ver si al menos esto sirve para que sean solo unas navidades que se quitan del calendario", afirma Liborio García, que el mes que viene se embarca con Mediapro en la producción del mundial de Fórmula 1 para Movistar + durante los próximos tres años.

5. Alba Messa. Cantante

"Me haré una prueba PCR para viajar con más tranquilidad a Lugo"

Como Héctor Castiñeira o Liborio García, Alba Messa también se realizará una PCR antes de salir de Madrid hacia la capital lucense. Lo hace para visitar a sus padres con "más tranquilidad", después de un año "duro" en el que apenas los ha podido ver desde el verano y cuando lo hizo se citaban en un punto intermedio entre sus lugares de residencia.

Más que tomárselo con resignación, la cantante y actriz lucense dice que tratará de disfrutar de estas fiestas con "paz y tranquilidad" y adoptando las medidas de seguridad. Cumplirá de sobra las recomendaciones establecidas para el número de asistentes porque en casa de sus padres se reunirán "cuatro personas".

Alba Messa, que hace un mes lanzaba el videoclip del tema La noche que formaba parte de su último trabajo discográfico, solo podrá pasar unos días esta semana en Lugo porque el día 26 comenzará un curso de producción musical en Valencia, así que tiene previsto celebrar Fin de Año en Madrid con su pareja.

6. Marta Rivera. Consejera de Cultura de Madrid

"Este es un año atípico y el próximo disfrutaremos de las navidades"

La escritora y política dice que es la "primera vez" en su vida que no disfrutará de todas las fiestas navideñas junto a los suyos en la capital lucense. Despedirá el año en Madrid, pero al menos esta semana sí hará una escapada a su tierra natal. "Yo iré a ver a mi padre a Lugo y mi marido a su madre a A Coruña", explica la dirigente de Ciudadanos.

"Tenemos que pensar que este es un año atípico y que el próximo disfrutaremos de las navidades", afirma Marta Rivera, que recuerda que lleva meses sin poder ver a su familia en Galicia y que además prescindirá de las reuniones que tradicionalmente celebraba en estas fechas, como una comida en la víspera de Reyes con sus compañeros de universidad.