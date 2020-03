Paula Rodríguez y Christian Vidal reciben el premio Talento Mozo de la Xunta

La doctoranda en Veterinaria en el campus de Lugo Paula Rodríguez Villamayor y el investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la USC Christian Vidal Vides han sido distinguidos con los premios Talento Mozo de la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta.

Los galardones, que reconocen la excelencia en trayectorias o proyectos de jóvenes de entre 18 y 30 años, están dotados con 5.000 euros cada uno.

Rodríguez Villamayor fue reconocida con el de la categoría Rural, por ser "a candidata que representa unha importante traxectoria a prol do coñecemento no eido da cunicultura, contribuíndo a mellorar as producións e a converter o medio rural". El resultado de la investigación que está desarrollando en el campo de la comunicación química en conejos dentro de su tesis doctoral fueron algunos de los méritos valorados por la comisión evaluadora, así como su rendimiento académico o el alcance de sus publicaciones.

Christian Vidal ganó el premio de la modalidad Ciencia por su "alto grao de innovación, orixinalida­de e gran calidade investigadora", según el jurado, en el campo tanto de la química orgánica sintética como en la química organometálica.