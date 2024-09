Paula Cores: "Quiero que la planta psiquiátrica del Hula sea totalmente abierta"

Al frente del servicio de Psiquiatría del Hula, que presta atención a la salud mental en toda la provincia, Paula Cores alaba la implicación de los profesionales para responder a una demanda creciente. En esta entrevista repasa el estado del servicio y los planes que tiene en cartera.

Hay problemas para encontrar psiquiatras. ¿Qué vacantes hay ahora mismo sin cubrir? ¿Cuántos profesionales más se necesitarían para atender las necesidades del servicio?

Para que funcionase bien, con solvencia y dar una buena asistencia necesitaríamos ocho psiquiatras. Vacantes hay cuatro, fruto de jubilaciones y de que gente que estaba interina se haya movido a otros hospitales.

¿Esas cuatro sí que se cubren?

Ya se ha llamado a las listas de contratación y no se han logrado cubrir. Llevamos casi un año llamando.

La situación es especialmente preocupante en Monforte.

Sí, porque no hay ningún psiquiatra ahora mismo. Había dos, una dejó la plaza para irse a otra área sanitaria. La única que quedaba sacó plaza en la última Ope en Ourense. Esas dos vacantes son a mayores de las cuatro del Hula a las que me refería antes. En el caso de estas dos se ha llamado a la lista de contratación sin éxito. Pero tengo una buena noticia: esta misma semana empieza un psiquiatra a trabajar en Monforte. La gestión se ha hecho a través de la Dirección Médica de Monforte.

¿A qué cree que se debe esa dificultad en cubrir vacantes? No interesa el área lucense a los profesionales, los contratos son más breves...

Los contratos son de interinidad, que es lo mejor que te puede ofrecer la administración pública antes de una plaza en propiedad, o sea que el problema no son los contratos. Puede que hubiese algún caso en concreto que se fue porque no se no se le cambiaba el tipo de contrato, pero la inmensa mayoría de la gente se va por otros motivos. La residente que terminó ahora se va a Vigo con un contrato inicial de tres meses y aquí podía ser interina. Lugo es una ciudad aislada, no hay aeropuerto, ni Ave, ni autopistas. La franja atlántica se lo lleva todo. Mi opinión es que no es un problema sanitario, sino de otro orden. Habría que movilizar a otros ministerios para que la gente se quiera quedar aquí a trabajar.

En 2019 los lucenses esperaban de media por una primera consulta de Psiquiatría en el Hula 32 días. Había 612 pacientes en lista. En 2023, último año del que hay datos públicos, la espera había crecido hasta los 75 días y los pacientes hasta 1.631. ¿Cuánto tarda ahora alguien a quien se deriva al psiquiatra en obtener esa primera consulta?

Depende del cupo en el que esté. Ahora mismo estamos en esa tesitura porque hay cuatro psiquiatras con reducción de jornada, con lo cual su cupo es menor. Los pacientes que son derivados a esos cupos se pueden ver perjudicados. De todos modos, al respecto de la lista de espera, esta misma semana empezamos un nuevo proyecto. Todos los pacientes derivados a salud mental, todos absolutamente todos, van a caer en un buzón.

¿Un triaje?

Vamos a hacer un triaje altamente especializado. Un triaje realizado por un psiquiatra y un psicólogo. La complicación es que somos pocos y vamos a tener que hipotecar un día a la semana de dos profesionales para esa tarea. Se revisarán todas las derivaciones, hablaremos con el médico de cabecera, e incluso con el paciente para ver la prioridad. Pensamos que esto va a mejorar la lista de espera y filtrar un poquito la demanda. La sociedad tiene unas expectativas bastante distorsionadas de lo que la Medicina en general y la Psiquiatría puede hacer por ella. Hay que diferenciar las patologías mentales, ante las que tenemos herramientas y estamos capacitados para intervenir, del malestar de la vida cotidiana.

Hablamos de la lista de espera por una primera consulta, ¿y las de seguimiento? ¿se cumple ahí con el plazo que establecen los especialistas?

Se intenta. Y se está haciendo un gran esfuerzo. Con respecto al número de pacientes que establece como recomendable la OMS, ahora mismo nosotros estamos viendo el doble. Tendríamos que estar viendo a lo mejor a 12 o 14 pacientes en una jornada, pues estamos viendo 24 o 28. Con menos tiempo, un poco más deprisa, pero es que si fuéramos por el libro tendríamos listas de espera de tres años.

¿Qué otros proyectos tiene para el servicio?

Hacer teleconsulta. No tanto para reducir la lista de espera, sino para un gran problema que tenemos en salud mental, el de la gente que no acude a las consultas. Tenemos unas tasas altísimas de ausentismo, no diría absentismo porque se usa más para el ámbito laboral. Puede estar relacionado con la patología. A lo mejor un paciente con una psicosis no va a la consulta porque cree que no tiene que ir y si va es porque tiene familia de apoyo. Pero hay mucho de otro tipo, de 'se me olvidó', 'tenía otra cosa que hacer'... Creo que la teleconsulta puede ayudar a quienes no vienen porque están lejos, por falta de medios de transporte o por cuestiones económicas. Facilitarles la consulta en su centro de salud, en A Fonsagrada por ejemplo, habilitando un espacio para que el paciente pueda estar sentado cómodamente a 200 metros de su casa, creemos que puede mejorar mucho eso. Además, el proyecto más ambicioso sería conseguir que la planta de hospitalización psiquiátrica sea totalmente abierta. Hay varias experiencias en España con muy buena acogida tanto por parte de los pacientes como del personal. Es una tendencia universal. La necesidad de personal de Enfermería y auxiliar se incrementaría, pero sería a favor de un trato más humanizado del paciente y menos restrictivo.

¿Implicaría que los pacientes podrían entrar y salir, al igual, que los familiares que les visitasen? ¿Como otra planta cualquiera de hospitalización?

Exacto, con cuidado de no interferir en las actividades terapéuticas

Y se establecerían sistemas de control de riesgo, para puntualmente poder cerrarla en el caso de que se registre un alto riesgo de conflicto. Es un reto, pero no imposible y como decía ya hay experiencias.

La soledad está produciendo cuadros depresivos que a veces acaban en intentos de suicidio

Los psiquiatras siempre dicen que la pandemia ha hecho estragos en la salud mental, singularmente en los adolescentes y en los ancianos ¿Qué ven ahora que antes no veían o veían en menor proporción?

Se han incrementado las atenciones urgentes por intoxicaciones e intentos autolíticos. El aumento no es exageradísimo. O sea, ya veíamos mucho y ahora vemos mucho más. No tenemos datos concretos, pero sí una percepción. Sobre lo que se habla del incremento de demanda a partir de la pandemia, en nuestro caso, es difícil saber exactamente si ha sido tan grande o ha tenido que ver también con la pérdida de profesionales.

¿Y en cuanto a los ancianos?

La soledad es lo que está produciendo muchísimos cuadros depresivos. Lo peor es que es gente muy frágil, con poca red de apoyo, y con el cuadro depresivo acaba muchas veces en intentos de suicidio. Ves a una mujer mayor, le preguntas por qué hizo eso, si había tenido algún disgusto y te dice que no, que estaba cansada de estar sola.

¿Hay forma de detectar este tipo de soledad no deseada?

Sí, y creo que es una de las líneas estratégicas a las que hay que dirigir la intervención en salud mental en los próximos años, reforzar las redes de apoyo social, sobre todo en el rural.