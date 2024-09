Paula Alvarellos: "Creo que hai público para concertos de pago en San Froilán"

Como foi o primeiro verán de Paula Alvarellos como alcaldesa? Como se atopa?

Estou ben, con ilusión. Con moito traballo, evidentemente. Foi un verán bo, sen vacacións practicamente, pero era o esperado.

Vímola indo e vindo. Faltaba equipo ou cústalle delegar?

Non me custa nada delegar. Teño un equipo moi bo. Algúns concelleiros levan moitos anos, pero seguen tendo a ilusión polo traballo, e hai xente nova que entrou e ten que buscar o seu sitio, aprender na xestión, pero é moi competente. E tamén o estendo ao resto do goberno. A verdade é que teño unha relación boa co BNG. Pero había determinadas cuestións que me esixían estar todo o día colgada no teléfono, e para iso preferín estar aquí. Sempre se pensa que no verán non hai actividade, pero non é así. E tamén foi un momento moi bo para sentarme e poder ler e estudar cousas.

O goberno ten ausencias importantes dende hai unha tempada por razóns de saúde. Hai previsto algún reaxuste?

Neste momento non. Houbo momentos máis complicados. Neste momento temos dúas baixas, de Pablo Permuy e de Felipe Rivas, pero teño que dicir que Pablo, por exemplo, xa está empezando a vir.

Un dos temas que a mantiveron ocupada no verán foi pelexar pola zona de baño no río, para tratar de dar un servizo e de demostrar que, segundo vostede, a Xunta obstaculiza. O resultado foi unha rampa cando o verán xa rematara. Cre que acertou?

O que se tratei de mostrar é que se pode facer, que hai que ser pertinaz. O que está claro é que se manifestaba unha colaboración [da Xunta] cara ao exterior que ao final non era tal, porque se enredaba constantemente. Agora falta un informe, agora hai que retocar outro... A previsión que tiñamos, xa contando con determinados atrancos, é que estivera a primeira semana de agosto. Pero, como dixen aquel día, isto é unha pica en Flandes, demostrar que se pode conseguir autorización para colocar en determinadas zonas unhas plataformas que permitan acceder de maneira segura ao río. Para min iso xa compensou. Entendo que hai críticas, que tanto traballo precisamente para xustamente iso, pero non vou desistir ata conseguir unha praia permanente.

Foi tamén un verán para preparar e comunicar a suba de impostos. Ao final foi algo menor do que se agardaba tras as afirmacións que fixera o seu primeiro tenente hai uns meses, aínda que tanto tanto el como vostede recoñeceron que están a traballar na revisión de máis ordenanzas. Haberá máis subas en 2025.

Si, haberá algunha actualización máis, pero xa en servizos moito máis pequenos e que non afectan a toda poboación moitos deles, agás o do lixo. Xa dixemos dixemos que se está a facer un estudo de custos neste momento do servizo do lixo. E ademais hai que ter en conta que está a suba do canon de Sogama, que tamén nos condiciona. Imos esperar a ver en que queda.

A Xunta dixo que asumiría o 60% do incremento.

De momento non temos nada, só palabras. Tamén había unha bonificación do 15% que desapareceu. O que sabemos de momento é que a suba que se anunciou ao Concello de Lugo suporíanos 1,2 millóns de euros máis ao ano. Todos os concellos, de todas as cores, a través da Fegamp, estamos traballando para que Sogama asuma o 100%, porque estamos completamente asfixiados. Non hai máis que ver como se producen subas de impostos en todos eles. En Lugo a maioría das taxas non se subían dende 2012, algunhas incluso dende antes, e nese tempo o IPC subiu un 25%. Pero foron momentos moi

especiais e moitos concellos decidimos non subir os impostos e as taxas primeiro porque houbo unha gran crise provocada pola burbulla inmobiliaria e despois veu o covid e había que axudar as familias, as pymes, os autónomos, e tivemos que facelo con fondos propios. Porque o Goberno central transferiu máis de 1.500 millóns de euros á comunidade autónoma e as sete grandes cidades recibiron o 0,13%. Lugo recibiu cero. E logo están as competencias impropias que asumimos, como a atención á dependencia. Agora é un momento de estabilidade, de recuperación, e a miña obriga como xestora que son, a parte de alcaldesa, é equilibrar ingresos e gastos. E tiña unhas advertencias da intervención municipal nos últimos tres anos que teño que atender.

Como vostede di, esas advertencias comezaron hai tres anos, e mentres moitos concellos aplicaron subas en 2023, tras as eleccións e no arranque dun novo mandato, a súa antecesora decidiu non facelo e marchou. Tócalle a vostede o mal trago.

Non encontraría o momento. Cada un ten os seus tempos e cada un fai o traballo da súa maneira. O tempo determina como é o traballo de cada un e dirá como é o traballo dos anteriores e como é o traballo meu. O que si digo é que eu sempre vou ir de fronte, no sentido de asumir os problemas, igual que se asumen as cousas boas que nos veñen. Non é fácil comunicarlles aos veciños que hai que subir as taxas e os impostos. Pero se queremos ter bos servizos é así.

Quizais a dificultade está aí. Cre que a cidade está preparada para asumir unha suba de impostos cando hai servizos que teñen problemas e se fan gastos en infraestruturas que non resultan moi rendibles. Os cidadáns van pagar máis pola auga cando hai veciños que pasan fins de semana enteiros sen subministración porque non hai quen arranxe as avarías.

Eu creo que si se prestan servizos con calidade. O problema coa agua é que temos unhas infraestruturas moi antigas que hai que ir cambiando pouco a pouco e niso estamos. Vese nas obras do centro, as conducións eran moi antigas.

"As obras do centro van recibir un impulso moi grande"

Sobre as obras do centro. Como é posible que non poidan ir máis rápido?

Podo dicir que proximamente vaise ver un impulso moi grande. Non o puiden dicir ata agora, porque ata estar moi segura das cousas prefiro non dicilas, prefiro traballar dunha maneira calada. Houbo que facer modificados, tanto en Santo Domingo como en Montevideo, que retrasaron bastante. Foi unha das razóns polas que tiven que suspender as vacacións.

Esas dificultades cos modificados estarán relacionadas cos sobrecustos que van ter as obras e coa escaseza presupostaria do Concello. Sabemos xa canto se encarecerán?

Non moito. Tiñamos un orzamento moi limitado e extralimitámonos moi pouco porque non podemos. O custo tivo algo que ver, pero non foi o principal. Cada modificado ten que levar un sustento técnico importante. Estamos falando de obras con financiamento europeo.

Pero se os cambios son realmente necesarios non será difícil xustificalos.

Bueno, xustificar para cadrar co presuposto que temos, si. E tamén se tratou, na medida do posible, atender as demandas veciñais. Dende que asumín a alcaldía escoitei moito os veciños e teño que dicir que a Asociación de Veciños Centro

de Lugo colaborou de maneira excepcional.

Os traballos recibirán un impulso, pero volveremos ter o centro en obras en Nadal por segundo ano consecutivo, probablemente.

Bueno, non quero, como dicía antes, dicir unha data, pero co impulso que se vai producir proximamente creo que cada vez imos estar máis cerca. En Santo Domingo ese impulso xa se empezou a ver hai dúas ou tres semanas.

"Non me quedei con urbanismo por capricho, é moi importante para a cidade e vou apostar por el"

Estará a traballar xa nos Orzamentos de 2025. Que podemos esperar? Obras novas? Reenfoque de proxectos cuestionados?

Si, estamos a traballar xa todos os servizos. Como sabe vostede, mandouse a comunicación a todos para que fagan as súas propostas. O que podo dicir é que imos avanzar no proxecto de cidade que queremos.

Explíquenolo.

Pois ten moito que ver co urbanismo, que permita que a cidade despegue e creza, máis solo industrial, cunha aspiración medioambiental importante pero tamén co desenvolvemento urbanístico non só coa fin de que a cidade se expanda senón de que sexa economicamente competitiva.



A dispoñibilidade de solo industrial non semella que sexa o principal problema para iso. De que estamos a falar?

A ver, queremos facer determinadas modificacións no PXOM e queremos

solo industrial a disposición. A cidade está crecendo, non só en poboación. O reitor da USC dicía hai uns días que o campus tivo un número de matrículas moi importante este curso. E unha vez que as infraestruturas nos permitan a comunicación dunha maneira máis áxil creo que Lugo vai crecer, porque está ben posicionado. Vemos que hai cousas importantes que hai que cambiar no PXOM porque hai moitas dúbidas e interpretacións. Estamos con modificación normativa para clarificar e interpretar moito máis facilmente, e iso permitirá dar licenzas con máis facilidade e expandir determinadas zonas. Ímonos centrar moito no urbanismo. Eu quedeime con esta área e non foi un capricho senón que realmente creo que é algo moi importante para o desenvolvemento da cidade. Solo hai, pero moitas veces hai que desenvolvelo. Acabamos de facelo na Avenida Infanta Elena e foi moi ben acollido. E estamos traballando para atender determinados barrios, como o Sagrado Corazón. Aí hai bastante solo para poder facer vivenda.

Ese si que xa é un problema tamén na cidade de Lugo, aínda que xa sabemos que non é unha competencia estritamente municipal.

Pero si poñer solo a disposición para que se fagan esas vivendas, e niso estou traballando dunha maneira leal coa Administración autonómica.

"Vai haber dous concertos para inaugurar o auditorio"

Acabamos de saber que o auditorio novo se abrirá en Nadal. Hai expectación sobre o primeiro espectáculo e, sobre todo, hai moito interese por saber como funcionará despois o centro. Terá actividade continuada xa a partir dese momento? Será unha xestión puramente pública ou sobre a mesa hai algunha outra fórmula?

Non quero dar a data exacta da inauguración, pero está todo perfectamente pechado. Van ser dous concertos, vai ser algo bonito e que nunca se viu en Lugo, porque o mirei. Estamos pensando tamén a posibilidade de facer unhas xornadas de portas abertas. A partir dese momento o auditorio xa o xestionará a concellería de Cultura. Temos un gran auditorio que ademais de espectáculos pode ter moitas outras cousas porque ten salas polivalentes. Xa estamos tendo moitas peticións para usalo, desde espectáculos a congresos. Sobre a xestión non descartamos nada. En principio vai ser pública. Hai tres espazos diferenciados, a parte da cafetería e restaurante, a parte das salas de espectáculos e demais eventos e a parte de salas de congresos e exposicións. E a xestión non ten por que ser igual para cada unha das zonas. Realmente é un edificio grandioso, quizais sobredimensionado en moitas partes e con problemas.

Pero antes do Nadal está o San Froilán, no que estamos xa metidos. Que lle parece o programa de festas e, en particular, o cartel musical?

Eu son moi respectuosa coa decisión da concelleira de Cultura, pero podo dicir a miña opinión persoal.

Non se corte.

Creo que todo é compatible, un San Froilán como está facendo a concelleira de Cultura e outro tipo de actuacións polas que hai moita xente que está disposta a pagar. Acabamos de velo no Caudal Fest. Hai uns días estiven mirando, por curiosidade, programas doutros San Froiláns. Collín o de 2008, ó azar, e gustoume moitísimo. Estaban Melendi, Conchita, El Canto del Loco... Moitos deles eran de pago. Creo que hai xente para as dúas cousas.

Ese debate estase a producir no goberno? O socio di que precisamente co Caudal Fest xa hai unha oferta de pago próxima ao San Froilán e, en todo caso, pediralle máis cartos para as festas.

Se as actuacións son de pago non lle vai ter custo á concellería de Cultura. Temos espazos municipais para poder facelo.

"Cristina López traballa moi seriamente na Praza"

Como viu o confito da concelleira Cristina López [BNG] cos praceiros? Cre que foron acertadas as súas declaracións? Tería informado vostede dese xeito desa operación de limpeza que xerou tanto malestar?

Cada un fai as cousas... A ver, eu que creo que Cristina traballa moito, moitas veces moito máis do que a xente cre. Non é fácil xestionar a Praza e o Mercado, en Lugo e en calquera lado. Despois desas declaracións ela xustificoume as cousas. E hai ver tamén como saíron os praceiros. Creo que temos que entendernos e creo que Cristina tamén o entende así. Este ano convocamos dúas veces a comisión de mercados e imos convocar outra proximamente. Na última púxose de manifesto que había determinadas cousas que había que corrixir. Nós comprometémonos a determinadas cousas, pero tamén os praceiros se comprometeron a corrixir determinadas actuacións. O que teño claro é que a concelleira traballa moi seriamente na Praza, moi seriamente.

Vostede contactou cos praceiros?

Cos praceiros persoalmente e co representante dos praceiros tamén, e chegamos a esa conclusión de que o mellor é tranquilizármonos e falar.

Na mesma situación, a súa antecesora probablemente tivera intervido publicamente, marcando o terreo e deixando claro quen dirixía o Concello, porque iso é o que fixo nalgún momento nalgún asunto. Vostede decidiu manterse en silencio

Alcaldía hai unha e segue habéndoa, pero confío no meu equipo. E ademais creo que as delegacións hai que respectalas e o primeiro que teña que facer é escoitar os meus concelleiros. Cristina é unha das miñas concelleiras, por suposto que si, e antes de saír o que fixen foi falar con ela. E aí cheguei á conclusión, porque ultimamente si que traballei moito neste área de prazas e mercados, de que teñen que tranquilizarse os ánimos e de que hai que falar. Pero eu vou dar sempre a cara ante os praceiros.

A realidade é que, no tocante ás relacións entre o PSOE e o BNG, Lugo é case unha excepción en Galicia, e máis neste momento, no que os ánimos entre as formacións están enrarecidos. Lugo é a única cidade onde PSOE e BNG gobernan en coalición e semella haber máis sintonía que no pasado. É ouro todo o que reloce ou hai tamén hai algunha que outra escaramuza?

Podo dicir que non, neste momento polo menos. Temos un goberno sólido, que está remando no mesmo sentido, creo que a cidade o merece.

"A Candia non lle enche ser representante dos veciños de Lugo"

E mentres tanto, Elena Candia non decae e, no afán de ser alcaldesa de Lugo, ás veces xa se comporta como tal. Ata informa os cidadáns de accións que levan a cabo vostede e o seu goberno, como querendo suplantala.

Eu podo dicir que hai veces que parece que suplanta o señor Rueda e tamén o presidente do Parlamento Galego. Dependendo do día, unhas veces está como representante da Xunta, outras como representante do Parlamento e outros días como voceira do grupo municipal. Poñemos un exemplo, Quique Rozas [exconcelleiro do PP] sabíamos en calidade de que viña aos actos. Pero ela non se sabe en calidade de que está, e iso significa que os veciños e as veciñas interésanlle moi pouco, non os ten interiorizados como os seus veciños, porque se non estaría orgullosísima de ser a voceira e a cabeza da oposición e aspirante a alcaldía, pero parece que iso non a enche o suficiente. Cando lle convén e se quere poñer por diante dos concelleiros vén como vicepresidenta primeira do Parlamento para conseguir unha foto.

E iso rasca...

Non rasca nada. Creo que o maior orgullo que podemos ter é representar a nosa cidade. Para mín éo.

Hai pouco dedicáronse piropos a conta da súa xestión coa rampa no río e do papel dela na Xunta.

Non sei que piropos nos dedicamos, se digo a verdade.

Ela dixo que vostede fixera o ridículo e vostede que ela veu a Lugo á caída.

Eu o que dixen é que para min lograr colocar a rampa foi unha pica en Flandes, demostrar que se pode facer.

Candia exerce de alcaldesa e a súa antecesora [Lara Méndez] lembra con frecuencia nas súas redes sociais que reivindicacións que vostede fai agora ante outras administracións xa as fixo ela antes e tamén lembra o traballo feito polo seus gobernos para sacar adiante obras e proxectos que agora lle toca presentar a vostede.

Eu entendo todo o traballo que fixo Lara pola cidade. Foi alcaldesa, traballou moitísimo e hai moitísimas cousas que teñen a súa orixe nese traballo. Hai uns días, cando eu presentaba o Caudal Fest, recordaba como o presentou ela en solitario a primeira vez, as críticas que tivo que soportar, pero foi unha aposta dela e agora as demais institucións van facer a foto alí. Son fillos propios, é normal. Ela ten agora un cargo absolutamente distinto, pero é lóxico que se acorde de cousas que fixo no seu momento. Si, o primeiro que me preguntan é, que tal te levas con Lara? Vémonos pouco, podo dicilo, pero porque agora temos postos moi distintos.