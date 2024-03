Paula Alvarellos: "Igual se me ve moi seria e moi xestora, pero a min gústame a rúa, hai que rebelarse contra o despacho"

Como está a alcaldesa de Lugo?

Ben, ilusionada, con moito traballo, centrándome en moitas cousas que descoñecía. Coñecía áreas moi concretas, pero non todo, como é evidente. Pero realmente estou ben.

O proceso polo que foi elixida para relevar a Lara Méndez seguramente nin foi o máis idóneo nin o que a vostede lle tería gustado. Séntese lexitimada como alcaldesa?

Absolutamente. Non entendo porque non foi idóneo. Foi un proceso absolutamente legal, que non é o normal, pero que é tan lexítimo como calquera outro.

Refírome, como sabe, ao sucedido co concelleiro Miguel Fernández, que estaba por diante de vostede na lista e tamén aspiraba á alcaldía. Como o ve e como é a relación neste momento?

Ben, como un compañeiro, a verdade é que si. Sempre colaboramos moi ben xuntos e seguímolo facendo. El ten neste momento unha carga de traballo importante, polo seu cargo na Deputaicón, pero está a traballar no Concello cunha dedicación importante, polas tareas que xestiona. E síntome apoiada. Teño que dicir que teño un equipo comigo ao 100%.

Pasou de ser concelleira a liderar un grupo municipal e un goberno, que ademais é un goberno de coalición. Que receita está empregando?

Falar moito. A miña forma de traballar é esa. Moito diálogo, moitos acordos, escoitar moito os compañeiros, sexan do meu grupo ou do outro que forma parte do goberno. O meu estilo de traballar sempre foi así. Estou contenta cos resultados. Levo só 50 días, nin dous meses, pero é a miña forma de traballar.

Que quixo trasladar con esa visita que fixo ao auditorio novo acompañada do voceiro do BNG, Rubén Arroxo, e da maioría dos membros do goberno? Foi unha imaxe bastante insólita ver a alcaldesa e o primeiro tenente xuntos, sucedeu moi poucas veces nos últimos anos, máis aló de en actos institucionais ou protocolarios.

A miña forma de traballar é esa. Somos un goberno e temos que estar atendendo as necesidades. O auditorio está próximo a ser aberto e estamos estudando o goberno en conxunto a fórmula de xestión. Era darlle cara a esa situación.

Faltou iso nestes anos?

Bueno, as formas de traballar, ou de facer público o traballo, de visibilizalo, ao mellor son distintas. Pero esta é a miña forma de traballar, con moitas reunións, poñer cousas en común... Facémolo de maneira constante… Rubén e eu falamos dunha maneira bastante habitual. Sempre que un necesita ao outro chama e inmediatamente nos reunimos. Temos tamén unha certa programación en temas que son importantes e transversais.

Como é a súa relación co socio?

Boa, de entendemento. Somos conscientes de que somos un goberno de coalición, pero somos un goberno. Lugo merece que traballemos conxuntamente e así queremos transmitilo tamén.

Lara Méndez aconselloume que fose eu mesma e que fixera os meus equipos, que fixera a miña impronta

O estilo da nova alcaldesa viuse dende o mesmo acto de investidura, diferente xa aos da súa predecesora. Tamén fixo cambios na mesa do pleno, tomou algunhas decisións relativamente rápido, como a incorporación dalgúns profesionais ao Concello, e fixo anuncios esperados e de alcance, como a regularización das terrazas ou a próxima activación das cámaras de control de tráfico no centro. É unha cuestión estética, de formas, ou tamén de fondo? Porque materializar algún deses asuntos non vai ser doado nin seguramente rápido. Preocúpalle non cumprir expectativas?

É unha cuestión de forma e de fondo. Eu teño un perfil bastante executivo. Estou nun momento no que teño que asentarme, evidentemente, pero hai temas que urxen, que eu xa coñecía, e hai que tomar decisións, ponderadamente, tranquilamente, pero hai que tomalas. Cumprir expectativas? Todo o mundo quere cumprilas. Unha das primeiras preocupacións é esa, estar á altura do cargo. O importante é ter claras as cousas que queres executar e intentalo. Confío en cumprir todo o que está neste momento en tramitación.

Vostede mesmo valorou que, a diferenza de calquera outro alcalde que tivo Lugo, vostede chegou ao cargo con coñecemento, porque xa formaba parte do goberno da cidade. Pero que se ve dende o sillón de mando que non se ve dende fóra? Que é o que máis lle está a sorprender?

O que máis impresiona é ver a globalidade. Porque eu coñecía parcelas concretas, Persoal, Contratación, Facenda, Patrimonio, Urbanismo… É distinto formar parte dun goberno e seguir a estela de quen o dirixe a que de repente a estela sexas ti.

Que impresións está recibindo de cidadáns, asociación, empresas....?

Boas. Ao mellor é porque estou falando moito, reuníndome con moita xente, aínda que non puiden recibir aínda a todo o mundo como me gustaría... Porque a min o que me gusta é a xente. Igual se me ve moi seria e xestora, pero a min gústame a rúa. Procuro sacar tempo tódolos días para ela. E moitas veces vou soa, porque a xente achégase máis que se vas con alguén.

O despacho atrapa?

Se non és moi disciplinada si, quedas dentro, porque son moitos asuntos que hai que ver, que hai que estudar… Pero hai que rebelarse e saír á rúa. A min gústame moito. E as fins de semana sigo indo ao Gadis, á Praza de Abastos, tomar o aperitivo despois...

Sae aos barrios? Xa sabe que ten ese clixé de veciña do centro.

É que é normal que cada un se mova máis por onde vive. Eu non vou comprar o pan á Piringalla. Pero si, hai pouco estiven visitando dúas tendas que acaban de abrir na Avenida da Coruña, por exemplo. E hai uns días fun ata o final da Avenida da Coruña. Son consciente de que me teño que dar a coñecer. Teño o problema de que camiño moi rápido e podo dar a impresión de que vou con présas e sen tempo a que me paren.

Aos poucos meses de ser investida alcaldesa, Lara Méndez contoume que polas noites se espertaba e lle custaba volver durmir, pensando nos asuntos municipais. Como dorme Paula Alvarellos?

Ben, pero pouco. Pero sempre foi así. Teño que recoñecer que os primeiros días a responsabilidade pode a unha, é normal, se non sería completamente irresponsable. É lóxico, foi un cambio inesperado para min tamén, e para todo o goberno, non só para a cidade. Non é o mesmo ser concelleira que tomar o mando dun goberno. Non podo falar de preocupación pero si de responsabilidade.

Deulle algún consello a súa antecesora?

Que fora eu mesma, que buscara os meus equipos, que cada un ten que fixar a súa impronta.

E vostede pediulle algún?

Eu non son moi de pedir consellos. Escoito moito. Non fai falta pedir un consello concreto, con Lara sempre falei moito e sigo falando.

Cal cre que é a mellor herdanza que lle deixou?

O proxecto no que estamos, que empezou ela en 2015. Creo que é un proxecto bo, que está a transformar a cidade, e creo que temos que continuar con el. Lugo é unha cidade monumental, pero Lara deulle unha volta e meteuna nos circuítos das cidades modernas.

Entre o menos positivo está a situación económica do Concello, porque sen cartos non hai nada. É isto o que máis lle quita o sono neste momento?

Hai que ter en conta que vimos da época covid. Todos os concellos, e Lugo moi especialmente, tivemos que facer desembolsos moi importantes para atender a nosa poboación, sen recibir nada. Posteriormente saíron os Next Generation, que foron unha oportunidade para Lugo porque nos permiten dar un paso máis na cidade, na peonalización e en moitas outras cousas, pero non son gratuítos. Agora toca o momento da contención do gasto e do equilibrio das contas. É o que me vai tocar a min.

O departamento municipal que fiscaliza as contas leva tempo advertindo da necesidade de aumentar os ingresos e de reducir os gastos. Para ese equilibrio no que traballará, tocará que paguemos máis os lucenses ou hai algún plan para conter o gasto do Concello?

A contención do gasto é efectiva xa neste momento. Somos conscientes de que estamos xa no momento do equilibrio das contas.

En que consiste esa contención?

Estamos en estudo dese equilibrio. O que teño claro é que nunca vou desatender os servizos públicos, fundamentalmente os sociais. Por exemplo, seguimos tendo un desembolso impresionante no Servizo de Axuda no Fogar (SAF), e noutros servizos sociais. Hai moitas medidas que se van tomar e que estamos en estudo.

Haberá que reducir os servizos, sen tocar necesariamente aos básicos e os sociais?

Pode haber reducción de determinadas cuestións que ao mellor hai que conter, pero non de servizos en si.

Temos que prepararnos para unha revisión de taxas e de impostos?

Estanse estudando todas as posibilidades. A veces non se trata de revisar senón de facer efectivo o que xa está feito.

Refírese á inspección fiscal?

A cousas como esa. Non se trata de subir, baixar ou retocar, se non de cumprir o que xa está aprobado.

Non é o mesmo seguir a estela de quen dirixe un goberno a ser ti a estela

A práctica totalidade dos investimentos do Concello previstos para 2024 están supeditados á concertación dun crédito. A que altura do ano calcula que estará dispoñible e que se poderán empezar a executar as obras e os proxectos planificados?

Non vou dar prazos, pero xa iniciei os trámites. Espero que non sexan moi longos.

Tendo en conta a situación económica que vive o Concello e a falta de rendibilidade social que teñen algúns proxectos que foron executados nos últimos anos, ve necesario reenfocalos? Falamos das caldas, do coliving de artistas, do Impulso Verde e podo que incluso do carril bici.

O que estamos é a buscar a rendibilidade de determinadas infraestruturas que temos e que creo que van ser tremendamente rendibles.

Está resultando difícil?

Non, hai boas ideas.

Para cales?

Concretamente para as caldas. Creo que teñen un potencial moi grande e que se lles pode sacar moita rendibilidade.

Falárase de que o Impulso Verde ía acoller algún servizo municipal. Está descartado?

Non, o que non está decidido é que servizo será. É algo que estou estudando cos concelleiros.

É algo que lle gustaría ou algo que veremos a curto prazo?

Non será a longo prazo. O Impulso Verde é un faro de entrada á cidade e queremos que se vexa luz e estea aberto sempre. Pode coexistir a función que ten agora, de estandarte desa modernidade e transformación da cidade, con ter utilidade para os servizos. Haberá moitos servizos que queiran ir.

Ofreceuse algún?

Algún. Máis dun.

Falemos de urbanismo. Unha tramitación áxil dos permisos urbanísticos dinamizan unha cidade e supón unha fonte importante de ingresos para a administración. Incorporou un director xeral de Urbanismo, pero está previsto facer algún cambio no funcionamento interno para axilizar a aprobación de licenzas?

O director xeral leva un mes, está co estudo de toda a situación, pero xa se empezan a ver avances, tamén nas licenzas. Temos reunións periódicas e transmíteme constantemente a súa forma de ver e de tramitar. Por suposto, e sobre todo, queremos simplificar a tramitación. O director xeral ten que asentarse e veranse os resultados, pero creo que a súa experiencia o avala e que vai ser un antes e un despois.

Foi unha aposta forte que vostede mesma se quedara á fronte da área de Urbanismo, en vez de delegala nun concelleiro. Será tamén un desgaste político?

Fíxeno porque xa con Lara estabamos mirando a posibilidade de incorporar un director xeral, por iso foi rápido e por iso me quedei eu con Urbanismo. Porque acababa de entrar, levaba seis meses, levaba un traballo de estudo da situación e consideraba que era un compromiso coa miña concellería e coa cidade.

Está cubrindo outros postos que son relevantes no Concello e que estaban baleiros ou que quedaron vacantes nestas últimas semanas. Porén, o Concello de Lugo non está sobrado na súa estrutura de postos directivos, de perfís altos, por dicilo dalgún xeito, que existen noutras cidades, nalgúns casos dende hai anos, e que Lugo tamén podería ter ao amparo da Lei de Grandes Cidades. Comtempla esa posibilidade para o futuro?

Desde que cheguei, o primeiro no que empecei a traballar foi na organización interna. Creo que fun bastante rápida buscando secretaria, interventor… Creo que como gran cidade que somos Lugo precisa ter cubertos todos eses postos. A modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) é algo que está aí, que temos que facer, e intentaremos sacala adiante para darlle máis potencia ao noso Concello. Mentres, sigo buscando e cubrindo postos.

Volvendo ao auditorio. Non lle vou preguntar cando o imos ver aberto, pero si que auditorio imos ver. Será un centro cultural con actividade continua e diversa, tendo en conta a amplitude e a variedade de espazos que ten, ou o que veremos serán unhas salas de espectáculos que abrirán de forma puntual?

Estamos a estudar o modelo de xestión. O auditorio ten salas, zonas de congresos, zonas de exposicións… Ten moitas posibilidades, moito potencial. Estamos a ver como fan outras cidades similares á nosa, de acordo tamén aos nosos orzamentos e ás nosas posibilidades. Hai auditorios de xestión privada, pública, mixta... Enteiramente privado non vai ser, evidentemente. Queremos servizos públicos. Temos claro que queremos abrilo pronto e a fórmula de xestión que elixamos non queremos que interfira en poñelo xa a disposición dos cidadáns, porque elixir e materializar esa fórmula pode levar tempo.

Toca o momento da contención do gasto e do equilibrio das contas, é o que me vai tocar

Como ve os traballos de peatonalización do centro? Levamos obras para boa parte do ano?

Para parte do ano. A da Praza de Ferrol nun mes máis ou menos estará acabada, a mediados de abril. Santo Domingo está avanzando xa moi ben. E na máis retrasada, a da Rúa Montevideo, nas últimas tamén aumentou a porcentaxe de execución. Estou bastante contenta. Aínda o xoves tiven unha reunión cunha das empresas. E visito as obras constantemente, polas tardes, soa ou co meu marido.

Que supón máis desafío, acabalas canto antes e ben ou afrontar o resultado que darán dende a perspectiva económica, de habitabilidade do centro e tamén de conservación?

Todo. A peonalización era un desexo da cidadanía e aproveitouse o momento polos fondos europeos. E non é só poñer pedra, como din algúns. Estanse cambiando moitas conducións, por exemplo, que era algo que non se puidera facer.

Cre que esta peonalizacións eran un desexo da cidadanía?

Eu creo que si. Nunca vin a ninguén que estivera en contra das peonalizacións. O problema son as obras e a duración. Xa pasou antes e pasa agora. Cando se vexa a cidade humanizada, vivible, paseable…, en pouco tempo estaremos todos moi contentos.

Será un casco histórico máis fácil de pasear pero hai quen teme que sexa tamén un centro máis baleiro.

Eu non o creo porque todas as peonalizacións que podemos ver noutros sitios sempre tiveron o efecto contrario. Só hai que ver a Rúa Quiroga Ballesteros, eu vivo ao lado e sei como está o sábado, o domingo... Vexo Oviedo, Pontevedra... Onde se fixeron peatonalizacións grandes, as cidades reviviron.

"Nunca houbo tanto ruído e tanta crispación da oposición e o resultado tampouco é máis positivo"

Quéixase moito da oposición que lidera Elena Candia no Concello, á que acusa de crispar e de enredar, pero é iso ou en realidade é que hai unha maior fiscalización e máis traballo por parte dos populares?

Sempre dende o respecto, o que notamos é que hai un afán de obstaculizar o traballo dos funcionarios, pedindo información continuamente en todos os servizos, acudindo a vela..., para que despois non se traduza en nada efectivo. Iso ocupa, satura e crispa os funcionarios. E despois, esa información tersivérxase ou trasládase de forma sesgada, e isto tamén produce unha crispación política. Nunca se fixo tanto ruído nin hai máis resultados positivos. E logo hai outra cousa, todo é malo, todo é negativo..., e iso non é crible. Ás veces ata se critican cousas que propoñen eles.

Si hai a sensación de que esa presión da oposición empuxa o goberno e acelera a súa acción.

Iso non é así. O que pasa é que moitas veces lévase tempo traballando nos asuntos, como a regularización das terrazas, por poñer un exemplo, e eles adiántasen porque tamén teñen acceso aos decretos, teñen as súas fontes...

Vese someténdose ao exame das urnas en 2027, como acaba de facer Alfonso Rueda, que como vostede herdara o cargo de presidente da Xunta?

Pois non o sei, falta moito tempo. Eu teño moita ilusion. É un tópico, pero e ó máximo honor ser alcaldaea de Lugo. Nunca o pensei porque non estaba eu no número un, pero hoxe estou encantada e o tempo o dirá.

Quen lle propuxo entón ser alcaldesa? Ou propúxoo vostede?

Esas cousas fálanse, fundamentalmente no equipo de goberno.

"A Besteiro faltoulle tempo, e quizais tampouco tivemos todo o vento a favor"

Que análise fai do resultado electoral do PSOE o 18-F? A que o atribúe? E como ve o que ten por diante o partido?

Primeiro, sobre o que temos por diante. José Ramón Gómez Besteiro foi o único que se presentou ás primarias para a secretaría xeral do partido e a min paréceme que é unha decisión valente, a de quedarse en Galicia, e que estamos de parabéns porque ten experiencia política e de xestión. Eu xa dixen no mitin das autonomicas que era o desexado, o esperado, e creo que vai facer un bo traballo, que vai aglutinar o partido porque ten capacidade de diálogo. Necesita tempo para ser coñecido, que foi o que creo que faltou para o 18-F.

Foi só ese o problema?

Houbo moitas cousas. Ao mellor non tiñamos todo vento a favor.



Ao vento estatal, refírese.

Por exemplo.