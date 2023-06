En esta nueva etapa asume, entre otras responsabilidades, Urbanismo. ¿Es un premio o un regalo envenenado?

Es lo que decidió Lara [Méndez] teniendo en cuenta mi perfil profesional, que estuve prácticamente un año en la concejalía...

Conoce el área, su gente, sus problemas... ¿Con qué plan llega?

En cierta medida con una idea continuista. Desde la primavera de 2021 se planteó una remodelación del servicio bastante importante, una ordenanza urbanística, una reordenación de todos los servicios..., se dieron pasos muy importantes y que son buenos. Creemos que se están produciendo los primeros resultados, vamos a ver cómo evoluciona.

¿Prevé mantener la estructura? La reciente asignación a un determinado profesional de las licencias de obra mayor volvió a generar preocupación y disgusto en el sector.

Hace un año que no estoy en Urbanismo y por lo tanto no sé como está ahora mismo la organización. Escucharé a todos los jefes de servicio, veré nuestras fortalezas y debilidades, si las hay, para tratar de reorganizar si es necesario.

Hasta ahora había un coordinador, el interventor. ¿Continuará?

Eso lo tiene que decidir la alcaldesa en el decreto de organización.

Tendrá una opinión usted...

Lo hablaremos una vez tenga estudiado como está la organización y en ese momento decidiré. Por lo menos lo solicitaré si lo necesito.

En el pasado fueron reacios a incorporar técnicos externos y ahora parecen más abiertos. ¿Lo harán?

Yo creo que nunca estuvo cerrado, lo que pasa es que en su momento se decidió la coordinación y en cualquier momento se puede decidir lo contrario y adoptar otras medidas, como una contratación externa, una dirección general.

Es un dato objetivo el problema en la resolución de las licencias, lo que repercute en la economía y en la vida de vecinos y empresas. ¿Prevé alguna medida, aunque sea transitoria, para desatascar?

Lo primero que quiero decir es que la gente mira solo lo que va a junta de gobierno, que son las licencias mayores, y, siendo importantes, la gran actividad de los concellos de ciudades como Lugo son otras licencias, de actividad, menores, de ocupación... De todos modos, estamos en una media alta en Galicia. A Coruña con casi 300.000 habitantes dio 113 licencias de obra mayor en 2022 y Lugo 104 con casi 100.000. Desde 2021 dimos 507, que supusieron 72 millones. Y semanalmente tramitamos unas 100 obras menores.

"Estamos en el inicio de la resolución del problema de las licencias, pero de todos modos en Lugo estamos en una media alta"

¿Diría entonces que no hay un problema con las licencias en el Concello de Lugo?

Creo que estamos en el inicio de la resolución del problema con todo lo que se hizo y los mecanismos que se han implantado. Hubo que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Muchas veces es mejor y no andar poniendo parches.

Si es así, entonces no sería lógico hacer cambios...

Es lo que estoy diciendo. No sé que cambios voy a hacer hasta reunirme con el personal.

¿Por qué cree entonces que el Colegio de Arquitectos insiste en la dificultad que hay para obtener permisos en Lugo y asegura que esa situación no se da en otros concellos?

Yo lo que digo es que aquí cumplimos estrictamente la legalidad. Estas cosas suponen una responsabilidad muy grande y hay que mirarlas detenidamente. Y lógicamente los profesionales tratan de ir lo más rápido posible y a veces hay que requerirles para que mejoren determinadas cosas.

¿Son menos estrictos otros concellos?

No lo creo, pero a lo mejor el profesional estaba más acostumbrado a que se le exigieran determinadas cosas.

A lo mejor los arquitectos estaban más acostumbrados a que se le exigiera en otros concellos y aquí puede que hubiese una mayor laxitud

¿Aquí no se exigían?

No lo sé. Estoy simplemente hablando de hipótesis. A lo mejor aquí los profesionales estaban acostumbrados a una mayor laxitud en otros tiempos.

El problema de las licencias viene de antes, es muy viejo...

Desconozco cómo funcionaba. Conocí Urbanismo entre junio de 2021 y 2022.

La relación del Concello con el Colegio de Arquitectos y la patronal de la construcción no fue la mejor estos años. ¿Será necesario engrasarla?

Con la Apec no tengo yo mala sensación, trabajamos mucho en las ordenanzas fiscales. En la campaña, la alcaldesa y yo la visitamos y estamos firmemente convencidas de que tiene que haber reuniones constantes. Podemos ayudarnos mucho. Con el Colegio de Arquitectos lo mismo, tenemos las mismas aspiraciones e inquietudes, pero en el año que estuve en Urbanismo no tuve relación.

¿Y eso no es un poco anómalo?

Bueno, no era la concejala titular y no hubo ocasión.

Una queja habitual de arquitectos y promotores es la disparidad de criterios que hay entre técnicos del Concello. Se hicieron algunas unificaciones, pero muy concretas, sobre rasantes y algún aspecto del Pepri. ¿Se avanzará en ese sentido?

Sí, y puedo decir que eso se hace constantemente. Lo sé porque el año que yo estuve vi cómo era la sistemática, con reuniones al menos una vez a la semana para unificar criterios porque la legislación es interpretable.

Yo llevaba régimen interno y ahí somos personas menos visibles, pero salí siempre que la alcaldesa me lo requirió

En el pacto de gobierno con el BNG se acordó buscar una solución arquitectónica para el solar de la esquina de San Roque y la Ronda da Muralla que armonice con el entorno. ¿Se pactó negociar con la propiedad del solar una reducción o intercambio de edificabilidad?

No me consta. Lo que sí es cierto es que somos muy conscientes de que es una esquina muy importante para la ciudad, donde confluyen dos Patrimonios de la Humanidad, la muralla y el Camino Primitivo. Por ahora no hay solicitada licencia. Cuando se solicite se verá. Los edificios pueden ser de un tipo u otro. También tengo que decir que, cuando alguien dice que ahí no hay que construir, yo esas medianeras al aire tampoco las veo. Pero con independencia de eso, ahí hay una edificabilidad y hay que respetarla.

El derribo de las torres de O Garañón es ya una realidad y están en proceso también la modificación del PXOM para convertir ese terreno en zona verde. ¿Pero cuándo lo podremos pisar los ciudadanos? ¿Qué gestiones está haciendo el Concello para hacerse con la propiedad del suelo?

Vamos a ir paso a paso, pero lo que sí está claro es que los lucenses lo vamos a poder pisar. Pero no puedo decir más porque no entré yo en primera persona en ese tema. Más o menos sé cómo está el área de Urbanismo pero a cosas tan concretas no puedo contestar en este momento.

En Persoal demostró mano izquierda, pero era dura en sus intervenciones en el pleno y también en las comisiones, según la oposición. Ahora será la portavoz del PSOE y tendrá enfrente, en la oposición, a Elena Candia, que tampoco se arruga. ¿Veremos duelos dialécticos?

Yo siempre respeté mucho el trabajo. Nunca tuve una mala palabra para Olga Louzao [Cs], ni la tuvo ella para mí, porque era trabajadora, sabía de economía, era la única que estudiaba. Lo que no voy a permitir es que se me llame soberbia. Yo entré con el talante de los abogados, somos duros en sala pero somos afables y no entramos al terreno personal. Y aquí desde el primer día entraron al terreno personal. Tengo muchos años y aunque tengo paciencia todo tiene un límite.

¿Sacó el PP su peor versión?

Yo venía de intervenciones en el juzgado que pueden ser durísimas pero con un respeto palmario y aquí no lo encontré. En el primer y segundo pleno se me llamó de todo sin conocerme.

En el anterior mandato fue uno de los sostenes del gobierno y a veces fue parapeto de la alcaldesa en asuntos delicados como las obras del centro o los problemas de A Milagrosa, pero quizás no tuvo una visibilidad y un reconocimiento acordes. ¿Se siente reforzada con las nuevas responsabilidades?

Yo llevaba régimen interno y ahí somos personas menos visibles, y además es bueno que sea así. Últimamente salí más por las circunstancias, las elecciones… Sí es cierto que siempre que la alcaldesa requirió que estuviera no tuve ningún problema. Ahora creo que lo que hay es una continuidad, una evolución... Para mí sería muy cómodo quedarme con lo que tenía, con la problemática que tiene, pero yo creo que hay que buscar nuevos retos, a mí desde luego me motiva.

Ahora sí va a tener visibilidad, en un área que está en el centro del debate público y desde hace tiempo generalmente no por bien.

Sí, ya estuve un año, y no me trataron bien precisamente en muchos ámbitos. Fue un año que me dio para saber lo que viene.

Tardó en incorporarse a la primera línea de la política pero una vez lo hizo enseguida se vio su potencial para hacer carrera. ¿Le hubiera gustado hacerlo en otro ámbito, como ahora en el Congreso, o en el futuro en el Parlamento gallego?

A ver, no es mi principal aspiración. En este momento estoy muy centrada en esto. Me apetecen otros cuatro años. En la política local se aprende mucho. En los siguientes cuatro años es donde realmente puedes desplegar el potencial, si es que lo tienes.

"En 2024 no vamos a subir impuestos, prevemos ingresar más con inspección y aumento de la actividad"

En el anterior mandato llevó Economía y seguirá supervisando esta área. No me resisto a preguntarle una vez más qué plan hay para equilibrar ingresos en un contexto de incremento del gasto muy notable. ¿No es fiar mucho a la mejora de la recaudación y al aumento de la actividad económica que esperan? ¿Habrá que tributar más?

Estamos estudiando las ordenanzas fiscales porque algunas están poco adaptadas a las circunstancias actuales, pero a corto plazo, el próximo año, no prevemos subir tasas e impuestos. Vamos a mejorar mucho con el contrato de inspección tributaria que acaba de firmarse porque no teníamos medios para hacer una verdadera inspección de tributos como el IAE, Ibi… Y prevemos un aumento de ingresos por actividad.

Estará a cargo de los contratos del Concello. Hay algunas, de mucho importe y muy relevantes, como los de la depuradora y la potabilizadora, que llevan años caducados. Y además, en el ciclo del agua existe un gran desfase entre ingresos y gastos y la UE hace años que obliga a equilibrarlos. ¿Habrá que subir el recibo a los consumidores?

Por ahora no. Vamos a verlo. Se pidieron fondos europeos para cambiar los contadores y digitalizarlos, ver dónde están las fugas de agua... Esperemos que sea un gran cambio en todo el ciclo del agua y después ya lo valoraremos. ​

Descarga también Persoal, en Pablo Permuy. ¿Qué consejo le da?

Creo que pocos consejos le tengo que dar porque tiene mucha experiencia, en otra administración. Es muy tranquilo, una persona reposada, tiene mucha mano izquierda... Toda la parte de sindicatos la conoce muy bien.

Sus mayores desencuentros con los socios nacionalistas fueron por temas de personal.

Fue una cuestión puntual en la parte final del mandato por un tema en el cementerio, que tuvimos un apuro, pero nunca tuve desencuentros con Cristina López ni con el resto.

El BNG decía que los problemas para que se cubrieran plazas en sus departamentos era constante.

Eso no es cierto.