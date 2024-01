Paula Alvarellos toma posesión como nueva alcaldesa: "Me comprometo a hacer política con mayúsculas"

Paula Alvarellos (Ponteceso, 1963) es la nueva alcaldesa de Lugo. La letrada tomó posesión del cargo este jueves en un pleno extraordinario en el que se hizo efectiva la sucesión al frente del Concello con la entrega por parte de la anterior regidora local, Lara Méndez, del bastón de mando de la ciudad.

Antes tuvo lugar la votación para elegir a la nueva regidora, donde no hubo sorpresas y Alvarellos salió elegida con los trece votos que suman los ediles del Partido Socialista y del BNG que forman el gobierno bipartito de la ciudad, frente a los doce del grupo municipal del Partido Popular, que fueron para su portavoz, Elena Candia.

Tras tomar posesión del cargo, Paula Alvarellos agradeció la oportunidad que le ha dado su "partido", porque la consideró "la persona idónea para continuar con la hoja de ruta definida" por el gobierno municipal en el año 2015.

"Sé que no resultó fácil. Elegir siempre es complicado. Debe hacerse con tacto y con cautela. Dialogando", precisó, para que los "pequeños desencuentros, tan humanos, se desvanezcan, dejando a su paso más unión, más conocimiento del equipo e incluso más conocimiento de uno mismo", añadió.

Agradecimientos a Miguel Fernández, Lara Méndez y el BNG

La nueva alcaldesa también expresó su "gratitud" a los ediles del grupo municipal socialista y, de forma expresa, a Miguel Fernández, el número 2 de la candidatura del Partido Socialista en las elecciones municipales y, por lo tanto, otro de los posibles candidatos a la alcaldía. "Gracias, Miguel, por tu generosidad", dijo.

Asimismo, le agradeció a Lara Méndez "muchos momentos, muchos consejos, los aciertos e incluso también las reprimendas".

Paula Alvarellos y Lara Méndez, reunidas esta semana. XESÚS PONTE

"De ti, Lara, me quedó con tu capacidad a la hora de tender puentes. De escuchar siempre de manera activa. De tu valentía, reivindicando un posicionamiento para Lugo a la misma altura que otras grandes capitales gallegas, como Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo", añadió.

"Todas las grandes personalidades dejan una larga sombra cuando se van. Lara, sé que tuya no me restará independencia, me arropará en los momentos difíciles. Tu sombra es siempre bien recibida", insistió.

Además, también expresó su agradecimiento a los "socios de gobierno" del BNG, por "su discreción y también por su respaldo".

Mensaje a los lucenses: "Nunca me moveré por caprichos o intereses legítimos"

Durante su intervención, también quiso enviar un "mensaje muy simple, a la vez que sincero" a la ciudadanía y a las demás instituciones. "Desde hoy, todas mis acciones estarán impulsadas por la razón, la lealtad institucional, las necesidades sociales y por la tan necesaria cooperación. Nunca me moveré por caprichos o intereses ilegítimos", aseguró.

Aseguró que "rechazará siempre" la "crispación y el frentismo", porque quiere hacer "política con mayúsculas", que ofrezca "respuestas y soluciones", antes "que cualquier otra consideración o pretensión particular o de grupo".

"A eso me comprometo, a defender los intereses de los y de las lucenses. Y a combatir, con honestidad, que nos conviertan en rehenes políticos", dijo Alvarellos.

Así fue la sesión plenaria