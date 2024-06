Paula Alvarellos asegura que el Concello no recibió solicitud para la planta de Coeses

La alcaldesa, Paula Alvarellos, se reunió este miércoles con cerca de cien vecinos de las parroquias de Coeses, Cuíña, Piugos, Soñar o Santa Comba, entre otras, para ofrecerles la información que a fecha de hoy obra en el Concello respecto al proyecto de la planta de biometano que la empresa Bioenergía quiere construir en Coeses.

En el transcurso del encuentro se recordó por parte de la alcaldía que, después de que Concello denegara la licencia para el proyecto de instalar esta factoría, en el año 2022, no se ha recibido ningún tipo de solicitud sobre la planta de biometano.

Pese a la inexistencia de este trámite, la regidora se comprometió a informar al vecindario en el momento en que se pida la licencia.

Paula Alvarellos estuvo acompañada por el grupo municipal socialista, que subrayó que analizarían la petición con rigor: "Imos estar moi vixiantes, como non podía ser doutro xeito, para que se cumpra a legalidade, e no ámbito urbanístico, que é competencia do Concello, miraremos o proxecto con lupa".

Por otra parte, los concejales del grupo socialista ofrecieron ayuda para informar, asesorar y presentar alegatos ante la Xunta, que, aclararon, es la administración que declaró en octubre de 2021 este proyecto era una "iniciativa empresarial prioritaria", y que es además "quen determinará se a planta cumpre ou non coa normativa medioambiental", como organismo competente en esta materia. En su opinión, "este asunto é precisamente a maior preocupación dos lucenses que vive nas citadas parroquias".

El pasado día 20 vecinos de las parroquias representadas este miércoles se manifestaron ante la Delegación de la Xunta y la Subdelegación del Gobierno contra el proyecto.