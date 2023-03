Patrullas que se mueven de incógnito

Ningún infractor mantiene su actitud cuando se acercan las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que, en muchas ocasiones, demostrar que alguien no actúa correctamente resulta complicado. A pesar de este escollo, el trabajo de la Policía Local de Lugo siempre ha dado resultados, pero ha ganado efectividad desde que el hasta este lunes delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, autorizó a los agentes para trabajar de paisano.

Esta medida se instauró durante la pandemia, para evitar el obstáculo que suponía el uniforme a la hora de controlar que los ciudadanos se ajustasen a las restricciones que habían impuesto las autoridades. Sin embargo, superado lo peor del covid, esta forma de trabajar se reveló eficiente y el Gobierno decidió renovarle al cuerpo la autorización.

La medida resulta muy efectiva en actuaciones vinculadas al tráfico, control de ruidos, quedadas de tuning, gorrillas o conductas incívicas

Antes de atribuirles esta facultad, la Policía Local podía utilizar vehículos camuflados en sus intervenciones, pero los efectivos estaban obligados a vestir siempre el uniforme. "Trabajar de paisano no implica un cambio en nuestra forma de proceder, pero sí que resulta más efectivo en muchas intervenciones. Nosotros seguimos realizando únicamente los cometidos propios de la Policía Local, pero al no llevar uniforme se detectan muchas más infracciones y hechos delictivos", explican.

El permiso para trabajar de paisano se extiende a todos los efectivos y es la jefatura la que designa cada día a los agentes que integran estas patrullas. "El grueso de las intervenciones diarias se realiza como siempre, con las patrullas habituales y con vehículos rotulados. Las intervenciones de paisano se reservan a casos concretos y a dispositivos organizados. Lo que pasa", comentan, "es que cuando vas por la calle sin uniforme ves todo lo que pasa. Ves la realidad y observas más conductas sancionables. A lo mejor vamos a una vivienda por una queja por ruidos y de camino vemos a un conductor que se salta un semáforo; entonces tenemos que intervenir".

Sus intervenciones dependen también del volumen de trabajo de cada jornada. "Aunque los cometidos se distribuyan, lo que va a suceder a lo largo de un turno es imprevisible, por lo que muchas veces nos organizamos sobre la marcha. A veces realizamos de paisano una primera actuación y después les pasamos la intervención a nuestros compañeros. Y hay otras veces en las que los apoyamos nosotros a ellos; depende de la disponibilidad que tengamos para atender a todos los requerimientos", apuntan.

Dos agentes hablando con un gorrilla. SEBAS SENANDE

Tal y como señalan los agentes, las intervenciones de paisano resultan muy eficaces en actuaciones de todo tipo, como las relacionadas con el tráfico, control de ruidos, quedadas de tuning, conductas incívicas o gorrillas, entre otras. Los aparcoches ilegales, por ejemplo, deponen su actitud cuando ven a los agentes, pero a las patrullas camufladas les hacen las mismas indicaciones que al resto de los vehículos para que estacionen en las plazas libres.

"Cuando vamos de uniforme, aunque vayamos en un vehículo camuflado, la gente nos ve cuando nos acercamos, pero de paisano no nos detectan hasta que nos identificamos con la placa. Por lo general", explican, "los infractores se sorprenden y se resignan, ya que no pueden negar lo evidente. Esto funciona muy bien a la hora de denunciar a las personas que orinan en la vía pública, por ejemplo, o que realizan cualquier otra conducta que vulnera las ordenanzas. Y también hemos realizado varias intervenciones en las quedadas de tuning que se organizan en As Gándaras. En ocasiones, las patrullas rotuladas hacen acto de presencia en el lugar de la concentración y nosotros vigilamos los alrededores, ya que los conductores se alejan de la quedada para circular a gran velocidad o realizar trompos", comentan.

Hacer acto de presencia sin vestir el uniforme tampoco deja margen de actuación a las personas que convierten su domicilio en una fiesta y generan molestias al vecindario. "Cuando vamos a hacer mediciones no levantamos ninguna sospecha, por lo que los infractores no bajan la música y podemos comprobar realmente si están infringiendo la normativa", concluyen.

Los agentes investigan si varios adjudicatarios están realquilando los pisos para lucrarse

Una de las actuaciones que realiza actualmente la Policía Local de Lugo con efectivos de paisano es la vigilancia de la zona de A Tinería, ya que existen sospechas de que varios adjudicatarios de viviendas de promoción pública —rehabilitadas y asignadas por la Xunta de Galicia— residen en otros domicilios y están realquilando estos pisos para lucrarse. Los policías recorren las calles para vigilar la entrada y salida de los moradores y comprueban la correspondencia de los buzones. "Hay algún caso en el que la vivienda suele estar ocupada por varias personas, pero los vecinos llevan meses sin ver al inquilino. Además, se acumulan en el buzón comunicaciones y acuses de recibo a su nombre, un indicio más de que esa persona no reside en la vivienda. Nosotros —explican— vamos recopilando pruebas para elaborar un informe y remitirlo al organismo competente, por si considera oportuno tomar algún tipo de medida".

Actuación en un piso de A Tinería. SEBAS SENANDE

Los agentes acuden también con cierta frecuencia al barrio de A Tinería para intervenir en incidentes vecinales. Una de sus últimas intervenciones en la zona, en pleno centro de la ciudad, se llevó a cabo porque una mujer denunció que el residente del piso superior le causaba molestias. El hombre no abrió la puerta.