A Patrimonio no le gusta la pasarela de la N-VI

La Dirección Xeral de Patrimonio ha solicitado al Concello de Lugo más documentación para intentar determinar el impacto visual que tendrá sobre el Camino de Santiago la pasarela que está previsto construir encima de la N-VI, cerca del estadio Anxo Carro.

Patrimonio pide que se aporte nueva documentación pero ya hace algunas consideraciones sobre el diseño. Ve "recomendable" que se "reformule" la propuesta "co fin de minimizar o seu impacto". Propone que se simplifique el diseño de las ramplas de acceso y de los pilares, de estilo dórico para recordar el pasado romano de Lugo, según el gobierno local.

Patrimonio recuerda que "as características estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados deben ser acordes coa contorna". Sobre la documentación que demanda para "determinar a percepción que dende o Camiño se terá da nova instalación" sugiere que se le presenten "percorridos fotográficos do Camiño cara a posición da pasarela proposta, incluíndo infografías, etcétera".

El proyecto fue realizado por la empresa Inca y la construcción se encargó a Taboada y Ramos, aunque el inicio de la obra está sujeto a que el Concello obtenga los permisos necesarios de la Xunta y del Ministerio de Fomento y a que disponga de presupuesto, ya que actualmente la administración local funciona con cuentas prorrogadas y no dispone de crédito para realizar inversiones hasta que apruebe un nuevo presupuesto o cierre la cuenta general de 2018 y pueda usar los remanentes.

La pasarela es uno de los primeros proyectos del Muramiñae, un plan que cuenta con financiación europea y que entre otros objetivos tiene el de mejorar la conexión de la ciudad con el río.

Es uno de los proyectos más avanzados y, a la vez, de los más polémicos. Su presupuesto se duplicó -según explicó el gobierno local- por el diseño de la estructura y los estudios geotécnicos de una zona que la propia empresa redactora del proyecto vio poco adecuada, porque está afectada por futuros desarrollos urbanísticos. Uno de los extremos de la pasarela irá sobre una glorieta. Ace-EU denunció, además, que las rampas de acceso no cumplen los requerimientos de accesibilidad, un aspecto que el gobierno aseguró que se corregirá con descansos intermedios.