La diputada autonómica del PSdeG Patricia Otero se impuso con claridad este sábado en las primarias a la secretaría provincial del PSOE lucense al lograr 786 votos, el 66,3% de los emitidos, frente a los 367 que alcanzó el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias (33,7%).

La nueva secretaria provincial venció en todas las agrupaciones salvo las de Samos, Paradela y Castroverde. En Lugo, Otero se impuso con 94 votos frente a los 68 de Arias. En Monforte, la victoria de la nueva secretaria provincial fue apabullante, con 103 votos frente a los 4 de su rival. En Viveiro, Otero recibió 79 votos y Xosé María Arias, 3. En Vilalba, la vencedora de las primarias sumó 53 votos por los 15 de Arias. En Castroverde, como no podía ser de otra manera, el alcalde recibió 61 votos por ninguno de Otero. En Burela, al contrario, fue Otero quien arrasó con 30 votos frente a uno de Arias. En Sarria, donde la exalcaldesa Pilar López apoyó y pidió el voto para Arias, los resultados fueron de 37 votos para Otero y de 6 votos para el alcalde de Castroverde.

"Quen gañou foi o PSdeG na provincia de Lugo", celebró Patricia Otero nada más saberse los resultados. La nueva secretaria provincial aseguró que quiere "un proxecto no que entren todos, un proxecto de abaixo a arriba no que a militancia sexa fundamental". Otero pidió "unidad para ter un partido máis cohesionado, no que todos poidamos remar cara o mesmo sentido" y prometió "traballar para conseguir que Gonzalo Caballero sexa o próximo presidente da Xunta".

Arias no descarta volver a presentarse, pero garantiza su "lealdade" al partido

Xosé María Arias, por su parte, prometió a Otero trabajar a su lado "no que faga falta". Sin embargo, el alcalde de Castroverde añadió que es "incansable" y no descartó volver a presentarse si las circunstancias le obligan. "Non hai dous sen tres. Síntome como un chaval, o meu proxecto está moi vivo e a miña lealdade ao partido é incuestionable".

REACCIONES