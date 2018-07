Patios con encanto de Lugo

Unos son claustros monumentales, otros patios nobles. Unos son públicos, otros privados. Unos están abiertos al público, otros no. El recinto histórico de Lugo concentra varias joyas arquitectónicas que en algunos casos resultan hasta casi desconocidas para los lucenses.

Una de las obras maestras de la arquitectura barroca del siglo XVIII en Galicia es el claustro catedralicio de Fernando de Casas. El Obispado de Lugo tiene programada su restauración, pero está a la espera de obtener la financiación.

"Precisa unha restauración a fondo porque ten pequeniños problemas de humidades e polo terremoto de Lisboa, que dislocou algúns elementos -vense as xuntas das pedras un pouco abertas e perderon o morteiro-. Pero a arquitectura de Casas consérvase tal cual, sen engadidos nin transformacións", afirma el delegado episcopal de patrimonio histórico-artístico, César Carnero.

También conservan elementos medievales en sus patios el Pazo das Pombas, la oficina de turismo y el centro de interpretación del Camino de Santiago en Lugo

A apenas 200 metros de distancia, atravesando la Praza da Soidade, se encuentra otro claustro del siglo XVIII, más modesto y austero, el de la sede del Obispado.

Este, según explica César Carnero, es "un pequeniño claustro pacego", que es fruto de la "transformación" que sufre este inmueble medieval durante el barroco de la mano del prelado Cayetano Gil Taboada, que después llegaría a ser arzobispo de Santiago.

Cuando se trasladó a la capital gallega, Gil Taboada acabó encargando a Fernando de Casas la fachada barroca del Obradoiro de la basílica compostelana.

El delegado episcopal de patrimonio histórico-artístico dice que el claustro de la sede del Obispado se conserva "bastante ben, aínda que a parte baixa está pechada y antigamente estaba aberta".

Siendo los dos contemporáneos, presentan profundas diferencias. "O do catedral é un claustro cunha monumentalidade, cunha carga decorativa... que non ten o do pazo episcopal, que é moito máis austero e que ten como elemento decorativo senlleiro os grandes escudos de Gil Taboada".

Otro espacio singular con el que cuenta la Iglesia católica en la capital lucense, pero infranqueable debido a que sus inquilinas son monjas de clausura, es el claustro del convento de las agustinas recoletas -heredado de los dominicos-.

Construido a mediados del siglo XVII, "ten dous corpos, o baixo é aberto e o alto é pechado con fiestras alinteladas", según detalla Adolfo de Abel Vilela en una de sus obras. Este historiador destaca que conserva ocho escudos de la orden de Santo Domingo.

A pocos metros está otro claustro, que sí se puede visitar, que antiguamente formó parte del patrimonio eclesiástico, pero que ahora es público. Es el del que fuera convento de San Francisco, que alberga el Museo Provincial de Lugo.

De mediados del siglo XV, es "uno de los escasos claustros franciscanos que aún permanecen intactos en la actualidad", según apunta la investigadora Marta Pérez. Sus pasillos son improvisadas salas de exposiciones en las que el visitante puede hacer un paseo en el tiempo a través de las piezas arqueológicas de diferentes culturas, celta, visigoda, romana, gótica y barroca. Entre otros restos pétreos, hay miliarios, escudos heráldicos, capiteles, sarcófagos y relojes de sol.

Otro antiguo cenobio, que conserva su claustro barroco reformado, es el de Santa María A Nova de las dominicas, fundado en 1363, que acoge la sede de la Agencia Tributaria y antaño albergó la Diputación y el Gobierno Civil, según precisa Abel Vilela.

PATIOS. También conservan elementos medievales en sus patios el Pazo das Pombas, la oficina de turismo y el centro de interpretación del Camino de Santiago en Lugo, sitos todos en la Rúa do Miño, y una casa de la Rúa Catedral.

Más reciente es el de la sede de Ingapan en la Rúa Nova. El grupo empresarial rehabilitó una casa noble del siglo XIX para acoger sus oficinas financieras y las reuniones de trabajo con distribuidores y proveedores. En la parte posterior dispone de un cuidado jardín, con una superficie de unos 400 metros cuadrados.

El frustrado proyecto de un gran espacio público en la Rúa do Miño

Uno de los espacios con encanto del recinto histórico, en este caso público y visitable, es el patio que comparten, a pocos metros de la Praza do Campo, los inmuebles números 10 y 12 de la Rúa do Miño, en donde se encuentran el centro de interpretación del Camino de Santiago en Lugo y la oficina de turismo de la Xunta, respectivamente.



El patio interior con torre de estos dos inmuebles, que transmite sosiego, es probablemente más conocido por los visitantes que recibe la ciudad que por los propios lucenses.



Ambos edificios rehabilitados son barrocos, de los siglos XVII o XVIII, y conservan partes medievales.



Este remodelado espacio quedará libre en los próximos años, cuando la administración autonómica traslade ambos servicios al cercano Pazo de Dona Urraca, que va a rehabilitar —edificio del siglo XVIII que nada tiene que ver con la reina Doña Urraca, según aclara el historiador Adolfo de Abel Vilela—.



Cuando se produzca ese traslado, la Xunta sacará en alquiler ambos bajos para fines comerciales con el objetivo de contribuir a revitalizar el barrio de A Tinería. A priori, este cautivador rincón será codiciado por muchos emprendedores.



Este espacio debería formar parte de un gran patio interior que compartirían los inmuebles pares de la Rúa do Miño y que sería de acceso público. Ese proyecto que se llegó a plantear la administración autonómica en la década pasada ha quedado en el baúl de recuerdos.



Varios peros jugaron en su contra: por dónde se podría acceder; la rehabilitación a diferente ritmo de las casas de la manzana, en función de cuándo se pudieron adquirir, o el sistema de vigilancia que habría que establecer para disuadir la comisión de actos vandálicos, lo que parece más propicio en los inmuebles del barrio de A Tinería.