Una nueva forma de movilidad autónoma tomó algunos de los puntos estratégicos del centro de Lugo. La empresa Buny ofrece el alquiler de patinetes eléctricos como una alternativa al transporte público o a los tradicionales desplazamientos en vehículos de dos y cuatro ruedas.

Los patinetes propiedad de esta firma madrileña se encuentran estacionados en varios de los aparcamientos municipales para bicicletas habilitados en suelo público, como ocurre en los situados en la Rúa da Raíña y la Rúa Cidade de Viveiro, entre otros.

Según explicaron desde el área de movilidade del Concello, "non incumpren ningunha normativa municipal. Non se lles pode esixir nada porque non fan un uso privado dos aparcadoiros para bicicletas. Non precisan de ningunha concesión municipal para traballar", aseguran. "É o mesmo caso que ocorre cos coches eléctricos noutras moitas cidades. Un sistema moi similar pero con patíns eléctricos en lugar de coches", matizan desde el consistorio lucense.

La firma Buny se puso en contacto previamente con el Concello para interesarse por la posibilidad de la puesta en marcha de este servicio sostenible de transporte. "Comprometéronse a aparcar os patíns nos aparcadoiros das bicletas instalados polo Concello no centro da cidade e a non deixalos tirados en calquera lugar como xa ocorreu en máis cidades", comentan desde el área de movilidad.

Los interesados en probar esta nueva forma de transporte tendrán que descargarse en su dispositivo móvil la aplicación de Buny. Tras desembolsar 1 euro, el candado que amarra el patinete se abrirá y el sistema cobrará al usuario 15 céntimos por cada minuto de uso. Además, todo el recorrido quedará registrado en la aplicación móvil.

La empresa también dispone de un sistema remoto para regular la velocidad del patinete y que así no sobrepase los límites de velocidad legal permitidos en cada zona.

VIGO. La firma madrileña ya había probado este novedoso método de transporte urbano en Galicia. Vigo fue el campo de cultivo y la primera ciudad de la comunidad donde circularon los patinetes eléctricos negros y amarillos, aunque por poco tiempo.

La experiencia piloto en la urbe olívica fue paralizada por el ayuntamiento a los seis meses de su puesta en funcionamiento, después del malestar que generaban entre la ciudadanía por el uso indiscriminado que hacían de los aparcamientos reservados a las bicicletas.

La Policía Local retiró los 100 vehículos eléctricos propiedad de Buny Ride, que actualmente se encuentran custodiados en dependencias municipales desde finales del mes de enero a la espera de que el Concello abra el concurso público para la concesión de este servicio en Vigo, al que aspiran varias empresas del sector. Idéntico caso también se repitió en la localidad de catalana de Tarragona y en Elche.