Pasiño a pasiño edúcase o neniño

A volta ao colexio é sempre un reto, un chanzo máis na evolución de cada estudante. Hoxe, por un motivo ou por outro, os rapaces están nerviosos, ansiosos, expectantes. O luns comeza o curso para a maioría dos alumnos galegos e cada un ten por diante a súa particular aventura.

Non hai ninguén maior ca un neno de tres anos que empeza na escola. Só hai un avance medianamente comparable no desenvolvemento vital: cando o rapaz comeza a ir só ao colexio. Esa concesión de confianza parental fai medrar unha cuarta e impulsa a quen a consegue cara un estatus superior de autonomía.

E cando convén que os nenos vaian sós á escola? Pois depende de cada un, do grao de autonomía e responsabilidade e da dificultade do traxecto que deba percorrer.

Os expertos coinciden en que é unha práctica recomendable para o desenvolvemento do menor que debe implantarse, a máis tardar, aos once ou doce anos. Na práctica, a autonomía de cada neno e as necesidades familiares marcan o inicio.

Pero ninguén nace aprendido e os hábitos hai que traballalos. En Lugo hai algunhas iniciativas para formar os pequenos neste ámbito, co obxectivo de que gañen independencia suficiente para afrontar o camiño da casa á escola en solitario.

Os colexios de Albeiros, Luis Pimentel, Rosalía de Castro e Franciscanos, co respaldo do Concello de Lugo, dispoñen de servizo de acompañamento dos menores desde diversos puntos de encontro ata o centro escolar. Un monitor acompaña o grupo de nenos cada mañá, axúdalles a cruzar as rúas e coida de que o traxecto a pé sexa seguro. O grupo pasa por distintos puntos previamente acordados para que os escolares se vaian sumando.

Estas iniciativas axudan a desconxestionar o tráfico no entorno dos colexios e contribúen á conciliación familiar, porque os pais poden deixar os nenos no punto de inicio da ruta un pouco antes da hora de entrada e aforrar tempo evitando as zonas de circulación densa.

Pero o máis interesante é que os nenos que participan adquiren o hábito de ir camiñando á escola e as habilidades para facelo sós cando sexa necesario.

Boa aceptación

Felipe Arias, responsable da área de Educación do Concello de Lugo, valora a boa aceptación que ten esta iniciativa e abre a porta a novos centros que queiran sumarse. "A idea é ampliar o servizo. A petición debe partir dos colexios ou das anpas e nós estudamos o xeito de cubrir a necesidade".

O edil de Educación asegura que "quen vai, repite". Nas rutas do colexio de Albeiros, o máis veterano na experiencia, participan uns 30 nenos a diario e algúns máis de xeito esporádico. Arias considera que "todo son vantaxes. Ao realizar o traxecto andando, conversando cos outros, os nenos chegan ao colexio máis espertos, tranquilos, distendidos, non co estrés de saltar do coche mal aparcado".

O Concello de Lugo facilita monitores para acompañar os nenos ao colexio

As vantaxes para os pais son múltiples. "Facilita a conciliación porque permite deixar os nenos antes da hora de entrada, pero tamén evitar o tráfico do entorno dos colexios e parar nun lugar menos concorrido para baixalos do coche", indica o responsable municipal de Educación.

A idade axeitada para sumarse aos grupos depende dos nenos. "Debe valoralo cada pai. Teñen que ser quen de cumprir as normas e atender ao que indica o monitor. Aos oito ou dez anos van sen problema e incluso hainos máis pequenos que van acompañados de irmáns", apunta Arias.

Usuarias

Este é o caso das fillas de Almudena e José Luis. Teñen cinco e nove anos, estudan no colexio Franciscanos de Lugo e van camiñando. Os seus pais consideran que este servizo "es genial, no tiene nada en contra, solo ventajas". No seu caso, facilita a conciliación laboral porque os proxenitores empezan a traballar á hora de entrada do colexio. "Puedes dejarlas de 8.30 a 8.45, sin esperas ni caos de tráfico, y en esos 15 o 30 minutos que ahorras hasta la hora de entrada llegas a cualquier parte de Lugo", explica a nai. Cando non había o sistema de acompañamento, facían uso do servizo de madrugadores, que lles custaba un diñeiro que agora aforran.

As rutas en grupo desconxestionan o tráfico e os pais aforran tempo

José Luis, que habitualmente é quen leva as nenas ata o punto de partida, asegura que "ellas prefieren ir al colegio andando. Si algún día llegamos con el tiempo justo me piden que apure para no perder el grupo. Además, así solucionamos el problema que nos generaba que entrasen a diferente hora, con cinco o diez minutos de diferencia".

A nai valora sobre todo a posibilidade de "evitar el caos de tráfico y las multas por aparcar en cualquier sitio para acercarlas lo máximo posible al colegio", que está nunha zona peonil á que non se pode acceder en coche.

Segundo intento

Pero a conxestión do tráfico non é exclusiva das zonas céntricas ou peonís, é común no entorno de todos os colexios de Lugo. No Ceip Luis Pimentel, alonxado do centro da cidade, tamén a padecen. Con intención de mellorar esta situación, sumáronse o ano pasado á proposta de rutas seguras do Concello. "Empezamos ofrecéndoas a alumnos de quinto e sexto curso de primaria e non tivemos moito éxito", comenta a directora do centro, Mónica López.

Está convencida de que o servizo merece a pena e cre que a escasa demanda pode deberse a que se puxo en marcha na recta final do curso, cando xa todas as familias tiñan artellada a rutina diaria. "Este ano ampliaremos a oferta para incluír alumnos de terceiro e cuarto de primaria e revisaremos as rutas para adaptalas o máximo posible á demanda", explica Mónica López. "Estou convencida de que é unha boa iniciativa, un hábito saudable para todos e espero que neste segundo intento as familias se impliquen máis".

O Ceip Luis Pimentel revisará a ruta e sumará cursos para fomentar a participación

Custa atoparlle pegas ao servizo, pero unha podería ser que non contempla a volta. Os monitores só acompañan o grupo para entrar no colexio, pero os pais deben ocuparse de recoller os nenos á saída. "Esa pode ser a segunda parte", comenta o concelleiro de Educación, aínda que tamén explica que "é máis complicado organizala porque para que os monitores puidesen recoller os nenos no colexio precisarían unha autorización dos pais". En todo caso, non descarta ningunha posibilidade se se detectase unha demanda real.

E para quen pense que este servizo lle pode facilitar a vida, quedan as palabras de Felipe Arias: "Na concellería de Educación estamos abertos a propostas das anpas e procuraremos dar solucións ás inquedanzas dos pais". O Concello de Lugo facilita os monitores que acompañan o grupo e a sinalización correcta do traxecto que se consensúe en cada caso. Só queda que os nenos se animen a botarse a andar en boa compañía.

Os horarios familiares son determinantes

► Os horarios de pais e irmáns determinan moitas veces a necesidade de que un rapaz vaia só ou acompañado á escola.

► María, nai de dous estudantes do colexio San José de Lugo, explica que acompañou os seus dous fillos ata a porta da escola mentres compartiron horario, pero cando o maior cambiou de ciclo e tivo que entrar a unha hora diferente viuse na obriga de ir só. "Cando hai irmáns, o cambio de horario dun deles é o principal motivo para que empece a ir só ao colexio", explica a nai en base ao que acontece no seu caso e no doutros compañeiros dos seus fillos.



Entrada escalonada

► As entradas escalonadas que a maioría dos colexios instauraron por causa da pandemia tamén obrigaron as familias a reorganizarse.

► Non todos os pais poden retrasar a chegada ao traballo. Ás veces dez minutos son decisivos e determinan se o neno ten que ir só ou non ao colexio.



O primeiro día

► No primeiro día de clase, o vindeiro luns, é habitual que se alteren os horarios de entrada e convértese nunha das xornadas do ano con máis solicitudes de permiso laboral.