Un paseo por el siglo III

Entrenar con la legión romana o encender las antorchas de la muralla en el Lucus Augusti del siglo III ya es posible a través de la realidad virtual que nos acerca el videojuego Descobre a muralla de Lucus Augusti, promovido por dos mujeres que llevan años haciendo recreación histórica con sus prendas a través de un proyecto en común, la tienda Una de Romanos. Se trata de María Lamela y Teté Latas, quienes discurrieron iniciarse en el mundo de la recreación histórica digital en los dos años de la pandemia, cuando la realidad virtual acababa por imponerse a la realidad de siempre.

"Nosotras fuimos las documentalistas y las promotoras del proyecto pero quien, realmente, hizo el videojuego fue el diseñador en 3D Kiko López", aclara María Lamela, quien añade que este videojuego fue un encargo de la Axencia de Turismo de Galicia, que contó también con el apoyo del Xacobeo y del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz.

Hasta que llegó la pandemia, María y Teté se dedicaban a crear indumentarias históricas de distinta época: romanas, medievales o neoclásicas. "Llegamos a reproducir la vestimenta de Urraca I para el castillo de Viana do Bolo", indica María, pero el covid les hizo ver que podría haber otra línea de negocio, también relacionada con la recreación histórica, en el mundo virtual.

"Pensamos en ello con la idea de ofrecer paseos virtuales por la muralla a las personas que, durante el confinamiento, no podían venir a Lugo. Así, de esta manera, abrimos las puertas para contemplar cómo era la vida en Lucus Augusti en el siglo III. Fue así cómo decidimos abrir otra línea de negocio que nosotras llamamos VDR. Es decir, Virtual, Digital, Real", cuenta María.

Documentación

Para poder trazar las líneas de lo que sería el videojuego, ambas mujeres se sumergieron en dos años de búsqueda de documentación histórica que encontraron, sobre todo, en una amplia bibliografía pero también en fuentes arqueológicas, en la epigrafía romana o en los mosaicos. "Fue como empezar a construir un mundo", indica María Lamela.

En este nuevo-viejo mundo, se pueden ver, entre otras cosas, cómo era la muralla de la época —"con dos alturas y torres", dice María— o también cómo estaba construida la ciudad. El recorrido se hace en primera persona entrando por el puente romano. A partir de ahí, el jugador o paseante puede recorrer todos los espacios del Lucus Augusti y encontrarse con distintos personajes. "¿Qué cosas se pueden hacer en el Lucus Augusti del siglo III? Muchas. Por ejemplo, defender la muralla, hablar con los visitantes, ver las distintas dependencias del monumento o asistir al encendido de las antorchas. Eso en el modo paseo virtual, pero si se pone en el modo juego se puede, por ejemplo, participar en un entrenamiento con la legión", señala María Lamela.

Tráiler

De momento, todavía no se puede descargar el videojuego, aunque se espera que esto sea factible en breve. Para darse una idea de cómo será, las promotoras proyectarán un tráiler este miércoles, a partir de las siete, dentro de la programación de la Xunta conmemorativa del vigésimo segundo aniversario de la declaración de la muralla, por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad. La cita será, en principio, en la Praza Maior pero si llueve el acto se trasladará a la sede de la Xunta. "El tráiler es cortito, dura unos 50 segundos, pero en él se puede ver la gran calidad de las imágenes y también se puede dar uno cuenta realmente de qué va", dice María.

Inicialmente, se contempla este videojuego para poder ser visto a través de una pantalla de ordenador. Más tarde, las promotoras pretenden hacer versiones adaptadas a la pantalla de un teléfono móvil y también del televisor. En todo caso, las descargas serán siempre gratuitas. Incluso se piensa en la posibilidad de que se hagan a través de un código QR. "Pensamos también en buscar patrocinadores que nos permitan imprimir el código QR para descargar el videojuego en los envases de los productos de alimentación como podrían ser, por ejemplo, un tetrabrik de leche o una tableta de chocolate", propone María.

Educación

El objetivo principal de este videojuego no es solo entretener sino que también es formar en conocimientos históricos especialmente a los lucenses más jóvenes. "Nosotras pretendemos, sobre todo, poner la historia al alcance de la gente joven porque solo se respeta lo que se conoce y si no se conoce nuestra historia, no se respeta", señala María.

Por eso mismo, el videojuego podría llegar a ser también una herramienta educativa interesante para institutos y colegios. "Puede servir para entretenerse, para hacer promoción de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad y también para aprender y formar a los más jóvenes que, de esta manera tan lúdica, acaban aprendiendo muchas cuestiones sobre la vida en una ciudad imperial romana como fue Lugo, ya que el videojuego permite la recreación de cómo era el día a día en el viejo Lucus Augusti. Así que, desde ese punto de vista, se puede decir que el videojuego vale tanto para los más jóvenes como también para los mayores", insiste María Lamela.