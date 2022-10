"Pasé tres meses sin encontrar piso por tener dos perros"

Lo consiguió después de tres meses de llamadas, algún intento de estafa y muchas negativas. Fernando Requena y su pareja, Karina, lograron un techo en el barrio de A Milagrosa, sin ascensor ni garaje, por 340 euros mensuales.

El alquiler, al final, le salió bien de precio pero antes tuvo que oír distintas ofertas que oscilaban entre los 550 y los 700 euros, en cuanto les comunicaba a los distintos propietarios que tenía dos perros de tamaño mediano, unos Bulldog franceses. "Me fue casi imposible conseguir un piso. La mayoría ya no te alquila si tienes mascota —¡cuánto más si son dos!— y si lo hacen, te cobran más. Al final, nos quedamos con un ático pequeñito, en una casa de 60 años, que tiene dos habitaciones, una cocina y un baño", afirma Fernando Requena.

En esos tres meses, se cansó de oír la frase "no acepto mascotas" y, en una ocasión, cuenta que se pusieron en contacto con él unas personas que le pedían un dinero por anticipado para alquilar, lo que le hizo sospechar de una posible estafa.

Fernando asegura que "pensé que iba a ser más fácil" porque, además de tener dos perros, se da otra circunstancia a la que también tuvo que enfrentarse: ser extranjero. "En cuanto oían mi voz y se daban cuenta del acento extranjero me decían que el piso ya estaba alquilado, ya no querían saber nada. Así que, al final, cogí lo que cogí porque no me quedaba ya otra opción y tampoco me salió tan mal de precio viendo lo que había por ahí adelante", comenta Fernando.