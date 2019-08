La acogida de niños sin hogar, que fueron retirados de la guardia y custodia de sus padres biológicos, no es tarea fácil. María -nombre ficticio- fue una de las madres de acogida pioneras en Lugo. Se inició en el programa cuando todavía estaba en manos de la Xunta y, posteriormente, lo prosiguió en Cruz Roja. Madre de familia biológica, decidió cursar la solicitud tras ver un reportaje sobre una experiencia similar en Valencia.

Durante años, esta lucense acogió a varios chicos, la mayoría adolescentes, a los que quiso darles el mismo futuro que a sus hijos. Sin embargo, la experiencia no siempre resultó todo lo positiva que parecía.

Se encontró con que algunos de los chicos volvieron a ambientes marginales, una vez pasados los 18, cuando el acogimiento ya no estaba en vigor.

"Mientras viven contigo, los niños se adaptan a tus circunstancias. Cuando se van, algunos retroceden. Al final, es mucho trabajo y poco resultado y te pasas la vida luchando con un enemigo invisible: su pasado, que les queda ahí grabado", afirma María.

No fue esta la única piedra que encontró en el camino María en su larga etapa como madre acogedora. Según esta mujer, el apoyo prestado por la Administración suele ser muy escaso para las familias acogedoras.

"Hay mucho vacío legal. Simplemente para tramitar una beca te encuentras con que o bien eres adoptado o eres hijo biológico. El formulario no te da la opción de ser un hijo de acogida, con lo cual te quedas sin ayuda. Tampoco estamos las familias incluidas en ningún registro como familias de hecho, lo que facilitaría las cosas. Especialmente, cuando ellos alcanzan la mayoría de edad y nosotros pasamos a no ser nada. Al final, las familias acogedoras somos una sombra que cuidamos a unos niños y no existimos, aunque vayamos de padrinos de una boda de una de las chicas, como así fue este verano. Pero la Xunta no facilita nada, ni siquiera un psicólogo al que recurrir cuando tienes algún problema", comenta esta madre de acogida.

María pagó carreras para darles a varios jóvenes las oportunidades que sus orígenes les negaron, pero algunos fracasaron

María y su marido se implicaron al máximo con sus hijos de acogida. Tanto que, incluso, les pagaron los estudios universitarios, que solo algunos de ellos llegaron a aprovechar.

"Uno de los chicos es ingeniero informático y es un orgullo, pero otros no, incluso se fueron por el mal camino. Menos mal que yo tengo hijos biológicos. Esto no se puede hacer sin tener hijos propios porque el alma se te rompe a pedazos, entre tantas idas y venidas. Yo siempre lo dije: acojo porque no necesito darle mi apellido a cada niño", dice.

Pese a esta frustración, cuesta creer cómo María siguió, durante años, acogiendo niños. "Mi objetivo era darles una nueva oportunidad en la vida a esas personas que no la tuvieron nunca. Mi satisfacción solo era verlos bien, como el resto de los chicos que nacen en otras familias, y frenar así la cadena de desgracias que vivieron. Pero fue mucho trabajo para pocos resultados. Sus experiencias del pasado quedaron grabadas. Pese a todo creo que, en el fondo, sé que a todos les quedó algo de lo que les di", asegura.

Más de un centenar de niños viven en acogimiento familiar

►La mayoría están residiendo con parientes cercanos y el resto con familias colaboradoras, formadas por la Xunta