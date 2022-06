Unha pasarela a proba de carga

Na visita que os concelleiros Rubén Arroxo e Alexandre Penas, responsables da mobilidade e as infraestruturas municipais, realizaron onte á pasarela construída a carón do centro de saúde de San Roque foron inevitables as bromas sobre a resistencia da estrutura, despois do desgrazado accidente que se produxo esta semana cunha ponte da A-6 en León.

Os políticos transmitiron tranquilidade porque a nova estrutura do barrio de Fontiñas superou con éxito a proba de carga realizada o mércores: 8.500 quilos de peso, entre bidóns de auga e pesas de obra, que fixeron que a pasarela se levantara máis de seis milímetros nun extremo. Pasado o control, Arroxo e Penas convidaron onte a xornalistas e a algún veciño a percorrer a infraestrutura, que non estará aberta ao público ata finais de mes. Faltan por instalar algúns metros de varanda, que chegarán a vindeira semana de León, de Instalaciones RPM, a mesma empresa que fabricou o resto da estrutura. Están pendentes tamén algúns remates, como embelecer as soldaduras e o sistema de iluminación led que vai por debaixo das varandas.

Josefa Regueiro: "Teño 81 anos e as rodillas mal e tárdame moito que abra a pasarela para ir comprar a Fontiñas"

A pasarela é azul na parte metálica —así se estableceu no proxecto que fixo a empresa TMHA— e a plataforma que se pisa e a parte superior das varandas van cubertas de iroko, unha madeira tropical que vai ao natural e que, segundo a garantía do provedor, non terá problema de conservación nin risco de esvarar.

Aquilino González foi un dos veciños que este xoves puido probar a pasarela. Móvese en cadeira de rodas, leva anos pelexando pola mellora da accesibilidade da cidade a través da asociación Auxilia e amosoulle a Arroxo e o seu equipo o agradecemento por esta obra. "Va a suponer una liberación. Hay mucha gente que está cogiendo taxis para subir aquí. El centro de salud nunca se debió hacer aquí", reprochó. "Si, pero unha vez as cousas están feitas hai que gobernalas", respondió Arroxo. "Dende o primeiro día Rubén dixo que esta era unha das obras que había que facer", remarcou Penas. A solución non foi fácil porque houbo que deixar altura suficiente para que pasen por debaixo vehículos de emerxencias e ter en conta a pendente e a distancia ao centro de saúde.

Á espera de probala, a Josefa Regueiro, outra veciña do barrio, convéncelle o resultado. "Teño 81 anos e as rodillas mal e tárdame moito para poder ir comprar a Fontiñas", explicaba onte a pé de obra.

Da necesidade desta infraestrutura tamén pode dar conta o persoal de Urbaconsa Lugo, a empresa que fixo a obra civil. "A de xente maior que tiven que axudar estes meses! Hai moita pendente e a rúa que sube de Fontiñas esvara moito. Ata vin caer nela a unha rapaza cun carrito", contaba onte un traballador.