"Pasamos en ocho años de servir 150 platos semanales a 55.000"

Este emprendedor lucense, que no pierde de vista su ciudad natal, que suele visitar todos los meses, hizo de la necesidad virtud. En su época de universitario en Madrid, cuando dejó el colegio mayor para irse a vivir a un piso, tuvo que comenzar a cocinar y le surgió el gusanillo de andar entre fogones, hasta el punto de que hace diez años concurría a la primera edición del célebre programa televisivo ‘Masterchef’, que presentan Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Dos años después, fruto del maridaje de su afición, la gastronomía, y de su profesión, el mundo de la empresa, ponía en marcha en la capital de España la firma Wetaca, junto a un compañero de carrera, el vigués Andrés Casal. De los 150 o 200 platos que vendían semanalmente, elaborados por ellos dos, en ocho años han pasado a 55.000, que preparan sus 90 empleados, y a facturar unos 13 millones de euros al año. Los táperes con sus menús saludables y asequibles se distribuyen por toda España —excepto las islas Canarias—.

¿Por qué y cómo llegó al mundo de la cocina?

Llegué de una forma bastante inocente. Estudié Administración y Dirección de Empresas (Ade) y Ciencias Actuariales en Madrid. Estuve en un colegio mayor hasta el tercer curso y después me fui a un piso. Entonces como tenía que cocinar empecé a documentarme y a probar. Yo con las cosas que me gustan soy bastante obsesivo. Como me gustaba decidí hacer un blog de cocina, del que pasé a participar en ‘Masterchef’. Estuve seis programas y después en verano un mes trabajando en el restaurante de Jordi Cruz. Entonces me surgió una oferta en una consultora financiera. Me fui a trabajar a ella, pero tenía claro que quería montar algo propio relacionado con el mundo de la cocina. Hablé con Andrés Casal, que fuimos compañeros de clase en Ade y en el colegio mayor. Él también es gallego, de Vigo. Le comenté por qué no cocinábamos los fines de semana y lo llevábamos al trabajo. Si se puede hacer en alta cocina por qué no podemos hacerlo para nuestro táper. Y ya me dijo ‘Si está bueno, lo vendemos’. Empezamos así, poco a poco.



¿Qué supuso ese paso por el programa de TVE? ¿Le abrió puertas?

Me dio la confianza para montar algo en el mundo de la cocina. Nosotros queríamos emprender, llevábamos toda la carrera planteándonos qué podíamos hacer. Nos encantaba la gastronomía y el programa tal vez fue el empujón final para decidirnos por este sector.

Wetaca funciona desde 2015, ¿cómo ha evolucionado la empresa en estos ocho años?

Empezamos haciéndolo todo. Cocinábamos, envasábamos, recogíamos, limpiábamos y repartíamos. Estuvimos así el primer año y medio hasta que la empresa tuvo rentabilidad. Teníamos claro que queríamos hacer algo más grande. Entonces necesitábamos dinero para cambiarnos de local, contratar equipo de cocina… para dedicarnos nosotros más a la gestión que a la producción y ahí fue cuando nos cruzamos con el mundo de los inversores. Entonces hicimos una primera ronda de inversiones de 300.000 euros. Con eso nos mudamos a una cocina más grande, contratamos equipo y el primer márketing pagado que hicimos. A partir de mediados de ese año, 2016, multiplicamos nuestras ventas por siete, pasamos de 15.000 euros al mes a 100.000. Ahí hicimos una segunda ronda de inversión con la que montamos la nave en la que estamos ahora porque la cocina se nos había quedado pequeña. A partir de entonces buscamos un crecimiento anual del 100% y cuando alcanzamos un tamaño mayor reinvertimos todo lo que ganamos para crecer lo máximo posible para ser una empresa sostenible que no precise inversiones externas.

Así hasta los 13 millones al año actuales.

2022 lo cerramos en torno a esa cifra y para este año prevemos llegar a los 16,5 o 17 millones.

¿Con qué plantilla cuentan?

Tenemos unos 90 trabajadores, 100% nuestros, y en las épocas de más trabajo, de septiembre a noviembre y de enero a marzo, podemos llegar a 130.

¿Hasta dónde llegan sus táperes y cómo los distribuyen?

Vendemos en toda la península y en Mallorca. Tenemos dos modelos de distribución dependiendo del tamaño de la ciudad. Por una parte, repartimos en cualquier pueblo de España con mensajería en frío y, por otra parte, cuando vemos que en una zona hay muchos pedidos montamos un punto de distribución gestionado por nosotros, como por ejemplo hicimos en Barcelona.

¿Qué criterios siguen para elaborar sus platos?

Hay dos partes. Una es el propio cliente. Todas las semanas tenemos información tanto por lo que nos dicen ellos directamente como por los datos de sus pedidos. Y otro es nuestro equipo de I+D. Contamos con una persona muy experimentada. Hasta 2017/18 lo hacía yo y ahora lo coordino. Todavía pruebo todos los platos antes de que salgan al mercado, pero esta persona es mucho mejor cocinero que yo y él diseña los menús. Ahora estamos sacando unos cien platos nuevos al año.

¿Cuántos platos sirven?

Ahora mismo estamos en unos 55.000 a la semana, cuando estábamos Andrés y yo solos eran unos 150 o 200 como mucho.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?

El perfil es bastante amplio. Tenemos un margen de edad entre 25 y 45 o 50 años. Son 50% hombres y 50% mujeres. La casuística de uso en oficina es muy habitual, pero también en casa de clientes que, por ejemplo, teletrabajan.

"Pretendemos que sea bueno, saludable y asequible"

¿Cocina tradicional o de vanguardia?

Lo que buscamos es ayudar a las personas a comer mejor día a día, a que, si no pueden cocinar o no les gusta, que lo tengan hecho con la confianza de que va a estar bueno, que van a disfrutar y que se van a cuidar, que es sano, natural… Esas son las premisas básicas y a partir de ahí nosotros aplicamos toda la técnica y todo el conocimiento que tenemos en que ese plato esté lo mejor posible. Se puede hacer una receta tradicional aplicando técnicas de alta cocina para que el resultado final, cuando lo calientes en el microondas, sea mejor.

Y los ofrecen a precios asequibles, entrantes a 2,99 euros y platos únicos a 6,49 y 7,49.

Queremos ser un hábito. Nuestro negocio es básicamente de suscripción. Los clientes utilizan nuestro servicio toda la semana, así que tienes que ser asequible. No pasa nada porque un día te pidas una pizza, un sushi... y te gastes 20 o 25 euros, pero todos los días no puedes comer por ese precio. Eso es algo que teníamos claro. Nos centramos en ser una empresa de comida, no de logística, que es lo que pasa en el delivery, que al final se trata de que llegue rápido, lo que se convierte en lo principal y la comida en lo secundario. En cambio nosotros nos centramos en que sea saludable, que esté muy bueno, que sea asequible, que puedas hacer de ello un hábito y después que te llegue cuando te tenga que llegar.

¿Qué proyectos tienen?

Nosotros creemos que Wetaca no es solo una solución para un problema de no cocinar, sino para que ayude a estar más saludable. Acabamos de lanzar un rebránding (cambio de imagen) con una web nueva, vamos a mejorar la experiencia de usuario de suscripción… Los tiros van a ir por una intersección entre el producto digital, la nutrición y ayudar a estar la gente más saludable.

¿Cómo capearon la pandemia, en la que el servicio de comida a domicilio se disparó?

Para nosotros fue para bien. Crecimos mucho y muy rápido. No cerramos, tuvimos dos turnos que no se cruzaban para proteger la salud de los trabajadores. En tres o cuatro semanas crecimos un 30%. Fue el punto de inflexión para enfocarnos en rentabilidad.