Así recuerda María Luisa Maceda a su marido, filósofo y escritor para el que se ha reclamado un Día das Letras Galegas. Celestino tradujo a Heidegger al gallego y escribió una obra capital, O segredo do humor. "Lugo fue el amor de sus amores", afirma Maceda. María Luisa Maceda, natural de Navia (Asturias), fue la amanuense y colaboradora de todo el acervo cultural de Cilistro.

Vive, con 96 años, en una casa de su marido en O Valadouro. Tuvieron tres hijos: Alberto, que está con ella; otro murió en un accidente de tráfico y el tercero reside en Alicante. Para realizar esta entrevista el periodista se documentó en el magnífico libro Celestino Fernández de la Vega, mestre de lucenses nun tempo de sombras, editado por el Servizo de Publicacións de la Diputación Provincial de Lugo

¿Cómo fue su vida con Celestino Fernández de la Vega?

Mientras estuvo bien de salud tuvimos muy buena vida; hicimos muchas cosas juntos. Pasábamos juntos 22 de las 24 horas del día, trabajábamos juntos, íbamos al café. Salvo el café de después de comer estábamos prácticamente todo el día juntos.

¿Siente admiración por él como Zenobia Campubrí por Juan Ramón Jiménez o como Carmen Muñoz por Rafael Dieste?

Claro que sí, muchísima, ¡cómo no! Siempre lo admiraré.

Su esposo, De la Vega, pasará a la historia por haber traducido al gallego la obra de Heidegger…

Entre otras cosas... Eso en su momento tuvo valor.

¿Cuál fue la relación de Cilistro con Galaxia?

Total. Fue ideológicamente uno de sus fundadores y colaborador desde su inicio.

¿Qué destaca de su correspondencia conservada?

Variada, con distintos personajes de la cultura gallega y nacional. La más extensa es con Ramón Piñeiro, más de cien cartas.

Fue un agitador cultural de Lugo antes y durante la guerra civil. Fue un agitador cultural desde el año 40 hasta los años 80

¿Cómo valora su obra O segredo do humor?

No soy quién para valorarla, pero sí sé del trabajo que nos costó... Y digo nos costó porque yo era la que hacía el trabajo manual y Cilistro el intelectual. Celestino tuvo como referencias a Castelao, Freud y la saudade de Rosalía… Rosalía pienso que sí, Freud y Castelao forman parte de una nómina de autores del conocimiento que tenía mi marido de la cultura de su época y anteriores. Fue un agitador cultural de Lugo antes y durante la guerra civil. Fue un agitador cultural desde el año 40 hasta los años 80, tertulias con Pimentel, Círculo de las Artes, Club Valle, exposiciones, conferencias, ballet y colaboraciones en prensa como testimonio de esa labor.

¿Cómo fue la relación de De la Vega con Ramón Piñeiro?

Siempre muy buena desde muy jóvenes. Como él mismo decía, sin la presencia de Piñeiro aún hubiera escrito menos.

¿Temió su marido la censura franquista?

La sufrió. Temer creo que no, aunque una vez fue sancionado por firmar un manifiesto.

Celestino Fernández de la Vega estudió Derecho por complacer a su padre, pero ¿de qué trabajó?

Trabajó toda su vida laboral como técnico de la Administración, sacó la oposición en el 40 y desempeñó su trabajo siempre en Lugo ya que no quiso ir a ningún otro sitio a pesar de las ofertas (Alcalá de Henares, A Coruña…). Lugo fue el amor de sus amores.

¿Qué comentaría de sus trabajos en prensa?

Sí le interesaba el tema. Colaboraba en prensa y removía Roma con Santiago. Como ejemplo el tema de la Gran Plaza de Lugo y como contrincante una poderosa caja. También comenzó a exponer sus ideas muy joven en la prensa local y, a lo largo de su vida, son muy variadas las colaboraciones con distintos periódicos.

¿Y las tertulias?

Eran en cafeterías, prácticamente todos los días en tres sesiones, después de comer, antes de cenar y después de cenar. Se celebraban en el Cantón, Ibor, Monterrey, Méndez Núñez, café Alameda y el café del Centro. En Madrid también acudía a un café donde frecuentaba a la diáspora. En cuanto a los tertulianos eran pintores, escritores, periodistas, profesores y cualquier ciudadano con inquietudes de la sociedad lucense y de fuera que aprovechaban su paso por Lugo para asistir a las tertulias. No quiero nombrar a nadie porque seguro que me olvidaría de personas importantes en la vida de Celestino.

No me conteste si no quiere: ¿por qué se suicidó Celestino?

Por su enfermedad de depresión y además era hipocondríaco, a los 71 años. Está enterrado en el cementerio de San Froilán.