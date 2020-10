Marta Busquets: "El parto de riesgo no está reñido con informar a la mujer de todo"

La charla de Marta Busquets se podrá seguir, a las 19.30 horas, en el canal de Nomenklaturas Gestión Cultural de Youtube Live.

¿Conocen las embarazadas sus derechos a la hora de parir?

En general poco. La mayoría de mujeres asumen que las pruebas en el embarazo o las intervenciones en el parto serán las que decidan los y las profesionales, y es común que no reciban información sobre diferentes opciones.

¿Y los sanitarios los derechos de las embarazadas?

También hay mucho desconocimiento. Hubo un cambio legislativo en España hace casi dos décadas, en el momento en el que se promulga la Ley de Autonomía del Paciente, pero no es suficiente y tiene que existir un cambio cultural que lo sostenga.

¿Qué revela la elevada tasa de cesáreas en España?

Puede indicar entre otras cosas un exceso de medicalización del parto. Sabemos que hay intervenciones, tales como la administración de oxitocina sintética para inducir el parto, o incluso la epidural, que al medicalizar, aumentan el propio riesgo de intervenciones tales como la cesárea. También tiene que ver una alta presencia de sanidad privada, que precisamente al beneficiarse económicamente de las intervenciones, tiende a practicarlas y es consecuencia del alto ratio de ginecólogos en proporción a un déficit de comadronas, que son las profesionales para atender el embarazo y parto desde una perspectiva fisiológica.

¿Qué conviene que haga una mujer que siente que no se respetaron sus deseos durante el parto?

Primero de todo, deberían ser escuchadas y debería permitírseles expresar que no se sintieron respetadas. Comentarios como "tienes un bebé sano" están fuera de lugar. Incluso en embarazos y partos de riesgo, el hecho de requerir una atención médica invasiva o intervencionista no está reñido con tratar a las mujeres como personas, explicarles todo, informarlas, etcétera. También puede contactar con asociaciones como por ejemplo Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat, donde ofrezco orientación legal. Incluso en casos más graves de lesiones de ella o el bebé a consecuencia del parto, por ejemplo incontinencias, entre otras, puede valorarse presentar reclamaciones de tipo judicial o administrativo.

Cada vez más mujeres hacen un plan de parto, ¿es una buena señal o se cumple solo relativamente?

Es una oportunidad para reflexionar sobre diferentes posibilidades durante el parto. Sucede a menudo que desde los hospitales se promueven planes de parto de ‘marcar crucecitas’. Por ejemplo, epidural sí o no. No es una buena práctica, en el sentido de que no se explican ni profundizan en todas las opciones de manejo del posible dolor, que deberían ser muchas.