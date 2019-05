Los partidos apuestan esta vez por unas listas mucho más inclusivas

Que las listas electorales municipales fuesen lo más representativas posibles de la sociedad lucense fue el objetivo de la mayoría de los partidos políticos que se presentan el próximo domingo a los comicios municipales. Discapacitados físicos y psíquicos, refugiados, inmigrantes y los colectivos LGTBI y gitano tendrán voz en, al menos, Lugo, Sarria y Burela, a través de distintas candidaturas de todos los colores políticos.

Félix Alberto Martins Gonçalves, que llegó a Burela desde Cabo Verde con solo seis meses hace 42 años, es uno de los pocos inmigrantes que formarán parte de alguna de las listas a las próximas municipales. En este caso, Félix es el candidato número 7 de la lista del PP por Burela. Su hermana, María Isabel, también aspira a participar en la política municipal de esta localidad mariñana desde el puesto número 4 de la candidatura de Burela Sempre.

"É complicado que saia concelleiro, pero non imposible. Animeime porque me parece que o proxecto que presenta Manuel Rouco é moi normal e está moi pegado á realidade", explica Félix, que trabaja pesando el pescado en la lonja.

Mauro Rodríguez Baliña ocupa el puesto número 20 de la lista de los populares por Lugo. Este joven -que es funcionario de la Seguridad Social, actor y campeón de natación- tiene síndrome de Down, lo que no fue impedimento para que el propio Ramón Carballo le propusiese el puesto y Mauro lo aceptase.

"Llamaron a mi padre para que fuese en la lista. Mi padre les dijo que tendría que ser yo quien tomase la decisión así que me pasó el teléfono y fue Ramón Carballo quien me lo propuso. A mí me hizo mucha ilusión y no lo dudé. A lo que me digan, ahí voy. Me hace ilusión porque esto es algo nuevo para mí", cuenta Mauro.

Mauro reconoce que no era del PP, como no lo es tampoco nadie en su casa. De hecho, su padre, Quico Rodríguez, asegura que siempre fue de izquierdas pero, en este caso, y por primera vez en su vida, votará por la derecha.

"Creo que podemos ganar porque Ramón Carballo es una muy buena persona", insiste Mauro, quien guarda también buenos recuerdos de cuando lo recibió en la Subdelegación de Gobierno, hace cerca de una década, al igual que de José Orozco, que también lo recibió en su despacho cuando era alcalde después de una de las múltiples victorias ganadas en campeonatos de natación por Mauro.

Mirela Ferizovic llegó con solo 9 años a Sarria huyendo de la guerra de Bosnia. Venía acompañada de sus dos hermanos más mayores -uno, de 16, y otro de 12- y de su madre. Su padre quedaba en Bosnia en un campo de concentración, donde estuvo tres años hasta que se reunió con su familia en Sarria gracias a la intermediación de Manuel Fraga, según insiste esta candidata de la lista del PP.

Esta joven de origen bosnio opina que uno de los puntos del programa del PP será el Plan Integra para los inmigrantes y refugiados de Sarria "de forma que se les pueda dar las mismas oportunidades que el resto de la gente".

Mirela es la número 3 del PP por Sarria y cuenta con ser concejala. Le gustaría llevar las cuestiones de economía dado que ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y desde hace diez años dirige la empresa de implantes dentales Galimplant.

Dar voz a colectivos sociales poco representados es, para los partidos, un objetivo y también una estrategia para captar votos

Alexia Pardo llega a la política en el puesto número 20 de la lista de Ciudadanos por Lugo. No solo es esta la primera vez que la transexual se mete en política sino que también será la primera vez que vote en unas elecciones.

"Nunca quise saber nada de la política, no me parecía muy democrática porque, con el sistema que tenemos en España, unos votos valen más que otros [en referencia a la Ley d'Hont] y hay mayorías que no gobiernan. Eso no se ve en ningún país. Pero, al final, me animé a raíz de todo este jaleo con los catalanes y la radicalización que hay", afirma.

Alejandra López Yáñez sufre una mononeuritis múltiple, que le produce una discapacidad física del 66 por ciento. En menos de un año, esta lucense pasó de tener una salud normal a verse, primero, andando con muletas y, ahora, en silla de ruedas. Su cambio de vida la llevó a ver la necesidad de participar en política para reclamar la eliminación de barreras físicas en las calles.

"Convertinme nunha persoa dependente. Agora dependo do meu home para saír a moitos sitios. Antes non vía as dificultades que hai na rúa cando iba camiñando. Agora, ao ter a mobilidade reducida, vexo as beirarrúas altas, os adoquíns mal postos, edificios sen ramplas ou ramplas moi inclinadas e os sumidoiros abertos", explica Alejandra, que va en el número 24 por Lugonovo.

Alejandra cree que el hecho de estar en la lista servirá para que el partido tenga más en cuenta a los discapacitados. "Sempre o vas ter máis en conta porque o ves cando estás con esa persoa", dice.

Ruth León es la número 21 del PSOE por Lugo, partido al que lleva vinculada diez años. Para esta gitana, es importante que su comunidad participe en política. Esta es la primera vez que se presenta y, probablemente, no será concejala pero no le importa. "Lo realmente importante es que los gitanos estemos ahí, alcanzando puestos de poder y a mí siempre se me escuchó desde el PSOE", dice.

Candidatos

Mauro Rodríguez

"Es prácticamente imposible que salga concejal pero si lo fuese haría tres cosas: reforzar la plantilla de bomberos porque los pocos que están ahora arriesgan su vida mucho, tener más teatro y convertir Lugo en una ciudad más accesible para los discapacitados físicos", cuenta Mauro, con síndrome de Down.



Alexia Pardo

"Parece que el apoyo al colectivo LGTBI en Lugo pasa por montar fiestas, pero no hay ninguna oficina municipal de atención directa a toda esta gente, lo cual resulta muy necesario", asegura la transexual lucense Alexia Pardo, que añade que nunca votó en ningunos comicios.



Alejandra López

"Fun eu quen decidín entrar en política para acabar coas barreiras físicas nas rúas, que me impiden moverme con autonomía. Escribínlles aos de Lugonovo dicíndolles que me gustaría formar parte da súa candidatura e aceptáronme. Antes non era dependente, agora sei o que é", confiesa.



Ruth León

"Como mediadora intercultural, vi que se necesitaban otras políticas porque, en la mayoría, no encajaba la comunidad gitana. Por eso es importante nuestra participación en los partidos, para hacernos ver", dice.



Mirela Ferizovic

"Cuando me lo propusieron, lo valoré y decidí aceptar. Es una oportunidad para devolver a los sarrianos lo que hicieron por mi familia cuando llegamos aquí huyendo de la guerra", dice Mirela Ferizovic, hija de refugiados.



Félix Martíns

"Desde hai uns anos, deixáronnos apartados aos caboverdianos de Burela en moitas cousas. E eu, que levo 40 anos aquí, penso que toda esta xente fixo moito por Burela polo que lles deberían dar axudas", afirma.