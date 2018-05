O Partido Froilanista organiza unha xura de bandeira alternativa

O Partido Froilanista convoca unha xura de bandeiras "froilanistas" alternativa á xura da bandeira española para civís programada para este sábado 26 de maio.

Logo do debate xerado pola xura de bandeira civil convocada para o vindeiro sábado na Praza Maior, organizado por iniciativa do PP, os fieis do primoxénito da infanta Elena e Jaime de Marichalar fan unha proposta alternativa para darse cita no Bodegón A Fouce, no número 2 da rúa Ramón Montenegro.



A iniciativa froilanista será ás 13.00 horas e non chega a contraprogramar ao primeiro acto, que se celebrará unha hora antes. Deste xeito, o "persoal civil" que o desexe poderá acudir a ambas as actividades.

Frente á tela vermella e gualda, o Partido Froilanista ofrece a Borgoñesa, unha versión en azul da Cruz de Borgoña; e a Sueviña e Flamíxera, unha interpretación moderna a bandeira da dinastía Real Sueva do Reino de Galicia, na que, como novidade respecto á versión primitiva, o dragón cuspe lume ao pé do león, probablemente en alusión ao accidente cunha escopeta que sufriu na súa adolescencia o fillo da Duquesa de Lugo, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos.