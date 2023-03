Gerardo Pallares: "Na parte máis próxima ao Rato, a Ronda Este vai escavada e tapada polas árbores"

O impulso por parte da Xunta do segundo treito da Ronda Este, tras anos no caixón e tras ser reivindicado insistentemente pola maioría das forzas políticas da cidade, atopouse cun inesperado rexeitamento de parte delas e de colectivos como Adega polo impacto ambiental que supón na contorna do río Rato. Neste momento o proxecto está en fase de alegacións.

A Ronda Este foi proxectada a finais dos noventa, cando se esperaba máis crecemento da cidade e había menos conciencia ambiental. Segue estando xustificada vinte anos despois?

Penso que agora é mais necesaria ca nunca, porque aínda que a poboación da cidade está máis ou menos estancada, Lugo ten unha área de influencia importante. Esta vía non podemos analizala illadamente senón no conxunto do viario da cidade. O anel perimetral que circunvala Lugo e que lle dá posibilidades de desprazamento e de accesibilidade ás distintas partes da cidade está coxo se non se completa. E este treito é supernecesario porque non esquezamos que o desenvolvemento da cidade no futuro está na zona sur. E o Hula e as zonas industriais e empresariais están na zona norte. No suroeste da cidade hai unha poboación moi importante que hoxe a única maneira que ten de chegar a eses puntos son por viais de moita menos capacidade e seguridade, como a N-6, que ten moito tráfico e un risco de accidentes elevado.

Para que tráficos está pensada a Ronda, urbanos ou provinciais?

Fundamentalmente para tráficos da cidade. Para outros xa está a A-6.

Coñecendo como nos comportamos moitas veces os condutores, confía en que a xente do sur da cidade empregue a Ronda Este para ir ás Termas ou ao Ceao?

Iso xa depende. Eu sempre busco nos meus desprazamentos a maior calidade, que se mide por tempo de percorrido e por seguridade. Ao mellor un condutor prefire facer un quilómetro ou dous menos porque ao mellor aforra un pouco de combustible. Non nos olvidemos tampouco de que en viais con pouca fluidez prodúcense máis emisións contaminantes.

Din que o treito en servizo da Ronda Este ten uns 6.000 ou 8.000 coches ao día e calculan uns 14.000 para o novo treito. Como o fan?

Cando se deseña unha infraestrutura hai que facer unha proxección de tráfico no ano de posta en servizo e no ano horizonte, que son vinte anos despois. Evalúase en base a distintas hipóteses, pero partindo do tráfico que xa rexistra o outro treito da Ronda, preto de 10.000 vehículos diarios. Evidentemente o novo treito terá máis porque captará tráfico que agora fai outros percorridos. Agárdanse entre 10.000 e 11.000 coches no 2025. E para o ano horizonte aplícanse unhas porcentaxes de crecemento anual que son oficiais, están publicados polo ministerio, e saen 14.000 vehículos en 2045.

O trazado estaba recollido no PXOM, pero a consellería traballou sobre tres alternativas. Por que escolleu esta e cales eran as outras?

No 2003 evaluáronse dúas alternativas que eran moi similares á que se elixiu e outra na que a Ronda ía saír á glorieta da gasolineira do Miño, na N-6. Non pensamos noutras máis afastadas da cidade porque para iso xa está a A-6. Rexeitamos a que saía á rotonda da N-6 porque tiña un impacto brutal aos núcleos de Bosende.

A cantas vivendas afectaba?

Non o sei de memoria, pero hai que ter en conta que dende entón se edificou máis, e que hai terreos que teñen esa calificación de edificables. Sería moito máis caro expropiar e sería un impacto importantísimo. Se hai outras alternativas que non afectan a vivendas sempre serán mellores.

Hai partidos que din que é posible facela sen afectar a vivendas.

Que o expliquen, pero non de palabra. Non hai máis que ver os planos para darse conta de que é imposible. No avance do PXOM en 1999 xa figuraba un trazado sensiblemente parecido ao que se elixiu, e cando o proxecto saíu a información públicam o Concello manifestou a súa conformidade. E aprobouse con declaración de impacto ambiental favorable.

Merecería a pena mellorar a capacidade da rede viaria que temos agora nesta parte da cidade (estrada do Rato, estradas de Bosende, Barbaín...) en vez de construír unha infraestrutura nova co custo e o impacto ambiental que terá?

É que o mellor que lle podería pasar á área do Rato é que a estrada, que segundo a Deputación ten moito densidade, quedara libre dese tráfico que agora pasa a carón do río e dos paseantes.

Pero o impacto desta Ronda vai moito máis aló do paseo. Afecta a toda a parte alta, a carballeiras, a camiños, a cursos de auga, pasa moi preto de núcleos de pobación...

Cando se fai unha nova infraestrutura hai uns impactos positivos e negativos e hai que ver cales pesan máis. Os positivos son moi evidentes, en canto á mellora da mobilidade, da seguridade, de eliminar o tráfico do Rato, que se pode converter incluso nunha área peonil... e tamén de posibilidades de melloras económicas para a cidade, porque sen unha boa rede viaria é difícil que se implanten actividades. Evidentemente hai uns impactos negativos dende o punto de vista ambiental. Pero hai unha declaración que está vixente e que considerou favorable esa actuación e na que se establecen unhas medidas correctoras que minimizan os impactos.

Esa declaración favorable é de 2005, está vixente?

Está vixente porque a Lei de Avaliación Ambiental así o expresa. Cando se desenvolve unha parte dun vial cunha declaración favorable para todo el está vixente nun tempo que marca a lei posterior.

Estamos nese tempo?

Como se fixo o primeiro treito si.

Ese tempo é sine die?

Sine die salvo que cambie o proxecto... O que fixemos agora foi actualizar medidas correctoras, porque por exemplo agora hai unha Lei do Ruído. E este proceso de información pública no que estamos non é só para que particulares, organismos, asociacións... fagan alegacións. Tamén se somete a información doutras administracións interesadas e aos órganos ambientais de Galicia, como a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e a Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Di que é unha oportunidade para liberar de tráfico a estrada do Rato, pero por riba do paseo proxéctase unha ponte, con impactos obvios (visual, de ruído...).

Si, é unha ponte, iso está claro. Hai que explicar que o trazado da Ronda discorre basicamente pola beira da zona arbórea que hai por riba do Rato, agás no rego de Samai, que hai que atravesalo. Vai pegado aos núcleos de Bosende. Tal como se deseñou, coa pendente que leva, vai máis pegado ao terreo e non se verá dende o paseo do Rato. Vai tapado por toda a masa arbórea que ten diante, que non se afecta en absoluto. A única parte que se verá dende o paseo será a ponte porque o resto estará en escavado, en trincheira. Non se destrúe o Rato. O que se afecta é o bordo. Hai que cruzar o río cunha ponte, si, pero nunha zona xa completamente urbanizada, onde xa hai outras dúas. A ponte tamén se modificou. Antes era máis recta, máis longa, precisaba máis apoios, e como ía máis alta levaba un muro de 145 metros de longo e de ata 10 metros de alto para aguantar a plataforma que era moi visible dende o paseo. Era unha parede. Ao retirar cara a atrás o trazado e baixar a rasante eliminouse todo ese impacto visual. E coa terra que sacamos ao ter que escavar facemos ese recheo, con eses terrapléns, na zona do rego de Samai, compensamos, porque se non tería que ir a un vertedoiro novo.

Esa foi a razón de facer o recheo na zona do rego de Samai ou fíxose para eliminar a ponte que estaba prevista nun primeiro momento e que se vía dende o paseo do Rato?

É que todo vai en conxunto. No deseño dunha estrada hai que ter un conta unha chea de parámetros.

Fixeron un esforzo por ocultar a Ronda Este dende o paseo do Rato, pero a cambio de impactar máis na zona de atrás, con escavacións e un recheo que quizais supón máis barreira.

Unha ponte ocupa menos, pero para construíla hai que facer plataformas de traballo moi amplas. De todos xeitos vai quedar un paso inferior e un marco amplo para o rego de Samai e para os animais... Unha ponte é máis libre, si, pero deste xeito tamén vai quedar permeabilidade suficiente.

Canto se afastou o trazado do Rato na parte que ía máis preto?

Uns 25 metros, ou máis.

Hai quen sostén que hoxe en día hai solucións construtivas máis modernas e sostibles, como autovías soterradas, túneles, pasos verdes... Contempláronse ou é algo inviable economicamente?

Hai que empezar por dicir que aquí non se está escatimando. É un estándar de investimento importante, son case 20 millóns para 3 quilómetros. Podes facer un túnel enteiro, claro, pero todo ten impacto, esa terra habería que metela nalgún lado, e as infraestruturas tamén teñen que ser lóxicas e responsables. Non podemos pasar de 20 a 50 millóns.

Como técnico, que outras necesidades cre que ten a cidade no ámbito da mobilidade?

Temos unha trama urbana, e logo hai unha segunda escala, que serían as estradas periurbanas, que son as que lle dán a mobilidade á cidade. Despois está a rede de autovías, a A-6, a A-54 e a autovía de Sarria. A escala periurbana é fundamental porque é a que dá accesibilidade a calquera zona da cidade, porque ademais as industrias localízanse na periferia. Para min un erro que se cometeu en décadas pasadas no deseño do viario de Lugo foi a Ronda Norte, que se fixera só dunha calzada. Sen dúbida é necesario desdobrala, por intensidade de tráfico, por seguridade e por capacidade. É o acceso principal ao parque empresarial das Gándaras, que se está desenvolvendo moi ben. Pódese corrixir, aínda que resulta bastante máis caro que telo feito no seu momento. En canto á N-6, no momento no que se deseñou podía ser suficiente, pero hoxe é absolutamente insuficiente, é unha estrada perigosa, houbo accidentes mortais. Outro erro foi cando hai uns anos se dotou dun terceiro carril e non se aproveitou para facer dúas calzadas separadas. Asusta bastante ir por aí a determinadas horas porque calquera despiste é un accidente mortal. A Ronda Este non comete ese erro.

No tramo máis próximo ao río, na Cheda, hai que desdobrala ou o contrario? Por un lado, a cidade ten unhas necesidades de circulación e por outro, non é a primeira vez que se debate sobre a conveniencia de calmar o tráfico no tramo da N-6 máis próximo ao río, na zona da Cheda. Aí hai unha bolsa grande de solo residencial e comercial por desenvolver e ademais búscase mellorar a permeabilidade e a conexión da cidade coa zona fluvial.

Nunha cidade ten que haber sempre distintos niveis de viario. Se non estivera feito este anel de circunvalación, se a N-6 se mantivera pola Avenida da Coruña, imaxinemos o caos de circulación que habería, ruído, molestias..., como afectaría aos tempos de desprazamento, á competitividade das empresas e da actividade comercial... Tal como está concibida a cidade, afortunadamente con todas as zonas industriais na zona norte, e a área hospitalaria, que xera moitísimo tráfico, tamén por aí, todo iso está ben artellado con este anel perimetral, coas carencias das que falamos. Polo leste da cidade, a infraestrutura da Xunta é máis moderna e non se cometeu ese erro. A Ronda Este ten dobre calzada separada con dous carrís en cada unha delas para darlle seguridade e capacidade, para que en vinte anos non quede obsoleta como as vías das que falamos.

Respecto á Ronda Este, hai quen dubida da capacidade da rotonda do final da Avenida de Madrid para acoller todo ese novo tráfico, xa que agora hai atascos puntuais. Ten capacidade suficiente?

Si, iso está calculado no proxecto. É unha das rotondas máis grandes que hai na provincia. Pero é que ademais o tráfico actual da estrada do Rato practicamente desaparecerá porque irá pola nova vía.

E sobre o que se está facendo na trama urbana, e dende o punto de vista da mobilidade, que opina?

Iso xa é unha opinión persoal porque no desempeño do meu posto non me toca ocuparme diso. A peonalización dos centros históricos é unha tendencia imparable en todas as cidades, e dende logo queda moi bonito, moi agradable de ver e de pasear, por suposto que si. Pero vexo que hai que ter un certo equilibrio. Ten un risco, que se baleire de habitantes, de comercio..., porque é comodo para pasear e para ir a velo pero igual non é tan comodo para vivir nel un día tras outro.

Diría que se está acadando ese equilibrio?

Non o sei. A ver, cada día Lugo recibe máis turistas. Pero ollo, porque agora vas por Santiago e chega a ser ata incómodo pasear por alí algúns días da cantidade que hai. O ideal é que houbese un equilibrio. Temos unha muralla única no mundo e está claro que a peonalización fai moito máis agradable o paseo e que hai moitos máis visitantes, iso tamén é beneficio económico para os lucenses, pero ollo, podemos correr o risco de que acabe sendo un parque temático.