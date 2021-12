Héctor Castiñeira: "En parte huyo de todo eso que viví y quiero empezar de nuevo"

Como en el anuncio televisivo, vuelve a casa por Navidad. Pero esta vez no es solo para pasar las fiestas con los suyos, sino para quedarse. Este enfermero, divulgador sanitario, escritor e influencer lucense, que lleva vendidos más de 350.000 ejemplares de los nueve libros que cuentan las peripecias de su personaje, Enfermera Saturada, y que suma más de 800.000 seguidores en redes sociales, añadirá a sus periódicas colaboraciones mediáticas, a partir de enero, la del programa de salud Saber vivir de TVE. Asegura que le gustaría escribir una obra en gallego. Algunos de sus éxitos han sido traducidos al catalán o al ruso, pero ninguno a su lengua natal.

¿Por qué retorna?

La vuelta a casa después de las fiestas es una decisión que tenía tomada desde hace un tiempo. La pandemia la ha retrasado un poco, pero también la ha precipitado por otra parte, porque son bastantes años ya en Madrid, lejos de la familia, de la ciudad… Cuando estás lejos valoras más lo que tenías aquí. Al final priman esas ganas de querer volver a mi ciudad, de recuperar esa calidad de vida que pierdes cuando vives en una gran ciudad.

Vuelve además a la fuente original de su inspiración literaria, el Hula.

Fue el hospital que vio nacer los primeros libros, los de más humor, de Enfermera Saturada y el propio personaje, con anécdotas que yo viví en el Hula día a día. Me gustaría que ya no hubiese más libros de la pandemia y que el siguiente fuese de humor.

Tras 18 años de ejercicio profesional, sigue encadenando contratos temporales. Es un ejemplo de la precariedad en su gremio. ¿No ha cambiado nada con la pandemia?

La pandemia lo único que ha hecho es corregirlo temporalmente, poniendo un parche, que son esos contratos covid de seis meses o de un año dependiendo de la comunidad autónoma o del hospital. Pero ni mucho menos se prevé que esas plazas pasen a ser personal estructural, que se refuercen las plantillas, sino simplemente temporalmente. Esa precariedad a lo largo de 18 años es la imagen de muchos enfermeros. Somos muchos los que estamos en esta situación, sumando folios y folios de vida laboral, que en mi caso son más de 30 folios, con contratos muy precarios, que son los que uno encuentra en Galicia, en Madrid y en general en toda la sanidad pública.

¿Cómo analiza la situación?

Es una situación desesperante, que se prolonga demasiado en el tiempo y que incluso a los que lo hemos vivido más desde dentro nos pone al límite de nuestras fuerzas. Teníamos mucha esperanza con las vacunas, que sí que están haciendo su trabajo, pero vemos variantes nuevas que complican la situación en los hospitales y en los centros de salud. Al marcharme de Madrid también vengo huyendo un poco de esa sensación de libertinaje que hay muchas veces en la calle y en general en la vida diaria de Madrid, de que no se respeta ningún tipo de medida, y ves en Galicia que sí se mantienen mucho más esas cuatro medidas básicas. Estoy muy contento de volver. No me arrepiento de haberme ido. A mí me sirvió mucho para crecer personal y profesionalmente.

Se está produciendo mucho abandono en su profesión.

Estamos viendo en Madrid mucho abandono de la profesión, que yo nunca había visto, de gente de entre 30 y 40 años, que empieza a estudiar otra carrera, se busca otro trabajo o incluso se pasa a la empresa familiar y deja la profesión. Ya estábamos al límite y la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso. Hay gente que vuelve a su comunidad autónoma porque en parte no quiere seguir trabajando en el sitio donde ha sufrido tanto, donde ha visto mucho dolor, mucha muerte…. A lo mejor en parte es lo que me está pasando a mí, huyo de todo eso que viví en el hospital y quiero empezar de nuevo en otra ciudad.

E incluso se está registrando mucha movilidad.

Es algo inédito en enfermería. Se ve como entre hospitales públicos se roban continuamente personal, ofreciéndoles mejores contratos, más largos, mejores condiciones… Supongo que es debido a la escasez de personal. Ves como muchos enfermeros de Madrid se van a Cataluña, Andalucía… o incluso dentro de Madrid cambian de hospital. Es como la compañía de telefonía, cuando le dices que te vas te ofrece mejorar tus condiciones para que te quedes. La contratación en enfermería se ha convertido en un mercado persa.

Se nos llenó la boca diciendo que íbamos a salir mejores de la pandemia. ¿Pero no va a ser así?

Yo creo que vamos a salir más desquiciados, más egoístas y con más consumo de ansiolíticos. Al principio de la pandemia se vio esa parte mas solidaria de la sociedad, pero cuando terminó el confinamiento se vio en la calle más agresividad, más egoísmo…

¿Qué le diría a los sanitarios que no se vacunan y son negacionistas?

Es incomprensible en una persona que se supone que ve lo que está pasando. Otra cosa es que a lo mejor sean médicos o enfermeras que nunca han tratado a pacientes de covid, si no lo han hecho les invito a que lo hagan, a que vean realmente las consecuencias del virus en los pacientes. En algunas comunidades es obligatorio que el personal sanitario esté vacunado o que presente un test negativo cada tres días. No lo veo mal. Si vas a atender a pacientes en una situación vulnerable que al final puedes ser tú el que les contagie el virus y llegar a poner su vida en riesgo, no veo mal que se exija eso. Si no quieres vacunarte, hazte el test periódicamente y si no cambia de profesión para no tratar a personas vulnerables.

¿Es más de mascarilla en exterior o de toque de queda, como se ha propuesto estos días?

Si algo hemos visto en las cinco olas previas, en casi dos años de pandemia, es que hay medidas que funcionan y otras que no. Obligar a que todo el mundo lleve la mascarilla en exteriores aunque haya distancia suficiente y aunque estés solo en la calle es absurdo, no tiene ningún sentido y contribuye al hartazgo de la población, a la fatiga pandémica. Y los toques de queda sí pueden ser eficaces en determinadas situaciones, si por ejemplo no hubiese un control del ocio nocturno. Yo prefiriría que, en vez de obligar a que se lleve mascarilla en el exterior, se hiciesen cribados masivos en polideportivos o en carpas en la calle, como en otros momentos de la pandemia, para detectar a los positivos y cortar cuanto antes la cadena de transmisión.

¿Cuál es la situación?

Creo que la primera quincena del mes de enero va a ser muy complicada y la situación va a empeorar bastante. Creo que incluso se va a notar mucho en los hospitales, que hasta ahora no, y volveremos a unidades completas covid porque, aunque vemos que las vacunas funcionan, hay una cierta parte de la población que se contagia igual y de esa parte sabemos que un tanto por ciento va a ingresar.

La preocupación se centra en Atención Primaria.

Está puesta en Atención Primaria porque si se venden test de antígenos en las farmacias y se da positivo, hay que ir a Primaria a confirmarlo con una PCR. Al final se está colapsando el centro de salud, que no está reforzado de personal, porque los que van a confirmar su positivo coinciden con los enfermos crónicos, los que van a por partes de baja o a renovar su medicación...

¿Qué se debe hacer que no se esté haciendo?

Una de las soluciones pasa por donar vacunas a los países del Tercer Mundo, en vías de desarrollo, que no pueden comprar vacunas, pero sí quieren inmunizar a su población. Al final no sirve de nada que yo me ponga cinco dosis si hay países en los que solo se ha vacunado el 5% de la población y allí son un reservorio del virus para que siga mutando. Esa cepa nueva terminará llegando sí o sí a otros países, entre ellos los de Europa.